Desafios persistem na vida escolar dos estudantes das comunidades rurais

Ismaela dos Anjos, aluna do nono ano, vive em Santa Geny, uma comunidade agrícola isolada no distrito de Lembá. Todos os dias, sai de casa ainda muito cedo para percorrer, a pé, o trajeto que a leva à escola secundária de Santa Catarina, no extremo norte da Ilha de São Tomé.

“São oito quilómetros que eu faço diariamente de ida e volta à escola”, relata Ismaela.

O esforço físico exigido compromete a sua capacidade de concentração e retenção de conhecimentos.

“Por vezes chego à escola e nem consigo assimilar a matéria. Já cheguei a desmaiar em plena sala de aula, devido ao cansaço.”

A realidade de Ismaela é partilhada por muitos outros estudantes da região. Pais e encarregados de educação manifestam crescente preocupação com as condições do percurso, agravadas sobretudo em dias de chuva.

“No momento de chuva, eles passam perto dessa rocha que está sempre a desabar”, alerta Fernando Pina, pai e encarregado de educação.

Sensível ao sofrimento destes alunos, o Primeiro-Ministro, Américo Ramos, anunciou que, com o apoio dos parceiros, será disponibilizado um autocarro escolar para facilitar o transporte diário.

“O governo não tem recursos disponíveis agora para adquirir os autocarros. Vai solicitar aos parceiros, como tem feito, para ver se conseguimos arranjar transportes escolares para minimizar essa situação.”

O Chefe do Governo comprometeu-se igualmente a melhorar as condições da estrada que liga o norte da ilha de São Tomé, reforçando a segurança e acessibilidade.

“Logo que concluirmos o processo de lançamento e adjudicação da estrada que liga Guadalupe a Neves, pôr mão à obra no sentido de mobilizar financiamento para reparar a estrada que sai de Neves a Santa Catarina.”

Durante a sua visita ao distrito de Lembá, o Primeiro-Ministro procedeu ainda à reinauguração das obras de reabilitação de três escolas básicas, reafirmando o compromisso do Executivo com a melhoria das infraestruturas educativas e a promoção da equidade no acesso à educação.

José Bouças