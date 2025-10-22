Príncipe pedala rumo a um futuro sustentável com 14 bicicletas eléctricas

A Ilha do Príncipe pedala rumo a um futuro sustentável: novas bicicletas eléctricas apoiam a transição energética e o combate às alterações climáticas.

20 de Outubro de 2025

A Região Autónoma do Príncipe, vê implementado um projecto piloto de mobilidade sustentável, com a introdução de 14 bicicletas elétricas, no âmbito da iniciativa AfroSmartSpot.

@ PrincipeIsland – AFSS.

O projecto, implementado pela Efrican e financiado pela Cooperação Portuguesa, através do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Energia de Portugal, representa um novo impulso para o desenvolvimento sustentável da região, reconhecida como Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO.

A cerimónia de entrega das bicicletas à Secretaria Regional da Biosfera, Ambiente, Agricultura e

Desenvolvimento Rural, representada pelo Secretário Regional Júlio Pereira Mendes, decorreu no passado 17 de Outubro, na cidade de Santo António, contando com a presença do Sr. Presidente Filipe Nascimento, Governo Regional do Príncipe, e outros membros do Governo Regional, entre secretários, directores, assessores e funcionários públicos, bem como da Assembleia Legislativa Regional.

O evento contou também com a presença da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe,

representada pela Dra. Paula Pereira, Directora do Centro Português de Cooperação, bem como

a equipa da Efrican, responsável pela implementação.

A cerimónia reuniu ainda representantes de cooperativas, associações, unidades hoteleiras e

empresas privadas, público da comunidade local e comunicação social.

“Para nós, da Cooperação Portuguesa, é sempre uma verdadeira satisfação apoiar a Ilha do Príncipe.

Entendemos a visão de desenvolvimento do Governo Regional e reconhecemos a sensibilidade da

população para estas matérias.” — Dra. Paula Pereira, Cooperação Portuguesa



Sustentabilidade e inovação

O AfroSmartSpot nasce no seguimento do projecto “Roteiro para a Sustentabilidade Carbónica da Ilha do Príncipe”, também desenvolvido pela Efrican e financiado pelo Fundo Ambiental. Este estudo mapeou as emissões de gases com efeito de estufa até 2050, identificando medidas de mitigação em vários sectores.

O sector dos transportes, responsável por cerca de 11% das emissões, surgiu como o terceiro mais preocupante, motivando acções concretas para a sua descarbonização.

As 14 bicicletas eléctricas foram distribuídas entre entidades públicas e privadas, incluindo secretarias regionais, operadores turísticos, moto-taxistas e sector do comércio e serviços, criando uma amostra diversificada de utilizadores para monitorização e avaliação do impacto da iniciativa.

“Este é um passo muito importante para a sustentabilidade e para uma mudança de paradigma.”

— Ivo Pizarro, responsável da Efrican.

Com a entrega das bicicletas ao sector público, espera-se uma redução significativa das emissões, através da substituição de veículos a combustão por bicicletas eléctricas nas deslocações citadinas destinadas à realização de tarefas administrativas do dia-a-dia.

No sector privado, prevê-se igualmente uma diminuição das emissões associadas às actividades turísticas, oferecendo aos visitantes uma forma de mobilidade lúdica, sustentável e de baixo custo enquanto exploram a ilha, esperando-se o mesmo resultado com as entregues ao sector do comércio e serviços.

Já no caso dos moto-taxistas, o projecto-piloto apresenta uma solução prática e ecológica para deslocações urbanas de curta distância, com potencial para transformar o modelo de transporte local, reduzindo igualmente o custo por deslocação para o beneficiário do transporte.

Desta forma, as 14 bicicletas eléctricas agora disponibilizadas representam um contributo concreto e mensurável para a transição energética e para a promoção de um futuro mais sustentável na Ilha do Príncipe.

“Esta é também uma solução encontrada para reduzir o custo do aluguer, uma vez que os agentes

económicos não têm de incutir o custo de aquisição do equipamento nem do combustível, podendo

reduzir para metade o custo do aluguer ou do frete, contribuindo assim com um incentivo á

utilização da mobilidade eléctrica em alternativa aos meios de transporte movidos a combustível

fóssil”. — Ivo Pizarro, responsável da Efrican.

Formação e envolvimento comunitário reforçam a sustentabilidade do projecto O projecto contribuiu igualmente para o reforço das competências formativas da comunidade local, através de uma formação em mecânica de bicicletas eléctricas dirigida a um grupo alargado de participantes.

Este grupo encontra-se agora capacitado para prestar assistência técnica e assegurar a manutenção adequada dos equipamentos, garantindo a preservação e longevidade das bicicletas entregues, bem como criar uma base de resposta a um serviço de manutenção para este tipo de equipamentos que certamente irá crescer.

A iniciativa promoveu, assim, não apenas a sustentabilidade ambiental, mas também o enriquecimento formativo e profissional dos envolvidos.

Para assegurar o acompanhamento contínuo do projecto, os tutores das 14 bicicletas terão à disposição uma Ciclo-oficina, uma infra-estrutura permanente que funcionará como apoio técnico e mecânico.

Além disso, estão disponíveis dois postos de serviço básico de manutenção na cidade de Santo António, reforçando a visão de longo prazo e o compromisso com a durabilidade da iniciativa.

Mobilidade sustentável: um caminho de futuro para a Ilha do Príncipe

Foram ainda inauguradas três estações de carregamento solar, estrategicamente distribuídas pela cidade de Santo António, garantindo que a carga das baterias das bicicletas eléctricas se faça com energia limpa e de baixo impacto ambiental.

Esta iniciativa traduz o compromisso conjunto de todas as entidades envolvidas numa visão de continuidade e inovação, centrada na procura de soluções vantajosas tanto do ponto de vista

ambiental como económico.

Espera-se que esta seja a primeira fase de um caminho de transformação do sector dos transportes na Região Autónoma do Príncipe, e um exemplo inspirador de desenvolvimento sustentável para todo o país.

“Deixo em nome do Governo Regional, a vontade de continuarmos com novos e inovadores

projectos”. — Sr. Presidente Filipe Nascimento, Governo Regional do Príncipe

FONTE : EFRICAN