Inaugurados na cidade de São Tomé centros de prevenção da cárie infantil e de disfunção do pavimento pélvico

São duas unidades de assistência médica que atendem patologias dominantes no seio da população infantil e feminina.

O centro de prevenção da cárie infantil, construído e equipado pela cooperação chinesa, nasce de um projecto de desenvolvimento sustentado do Sistema de saúde promovido pela cooperação médica entre a China e São Tomé e Príncipe.

Nos últimos anos, a equipa médica chinesa realizou rastreio da cárie dentária nas escolas do país, e comprovou com o auxílio da OMS que mais de 70% das crianças são afectadas pela cárie dentária.

O apoio chinês para a estruturação sustentada do Sistema de saúde, fez nascer no dia 21 de outubro o Centro de Prevenção da cárie dentária na delegacia de saúde da cidade de São Tomé.

«O centro visa reduzir a elevada taxa de cárie dentária entre as crianças são-tomenses, atualmente superior a 60%. O centro realizará selamento de fissuras, aplicação tópica de flúor, educação em saúde oral e atividades escolares, promovendo hábitos saudáveis desde a infância e contribuindo para a diminuição significativa da doença dentaria», explica uma nota da 19ª missão médica da China.

Também na delegacia de saúde de São Tomé, foi inaugurado o Centro de Prevenção e Tratamento das Disfunções do Pavimento Pélvico. Uma unidade de assistência às mulheres.

«É dedicado à saúde da mulher e à reabilitação pós-parto. O centro oferece rastreios, sessões de fisioterapia e acupuntura, bem como tratamento cirúrgico quando necessário, preenchendo lacunas históricas na prevenção e tratamento das doenças ginecológicas e melhorando a qualidade de vida das mulheres», refere a nota de imprensa da 19ª missão médica da China.

Na cerimónia de inauguração das duas unidades de saúde, o ministro Celso Matos destacou os resultados concretos e duradouros da cooperação médico-sanitária sino-são-tomense e sublinhou que as duas unidades inauguradas marcam um novo passo na parceria bilateral.

Celso Matos, apelou aos profissionais de saúde santomenses a aprenderem com os colegas chineses, as novas técnicas médicas no quadro da troca de experiências.

Por sua vez, a embaixadora Xu Yingzhen definiu a saúde das crianças e das mulheres como sendo a base do desenvolvimento social de um país.

A diplomata chinesa prometeu reforçar o apoio para que o acesso a cuidados de saúde de qualidade seja uma realidade em São Tomé e Príncipe.

A educação sanitária é uma vertente defendida por Xu Yingzhen. « A consciencialização sobre as doenças infantis e ginecológicas, incentivando a população a adotar hábitos saudáveis e a valorizar a prevenção», frisou a embaixadora.

Zhao Linyong, médico especialista e chefe da 19ª missão médica chinesa, enalteceu o compromisso dos especialistas em fortalecer capacidades locais de saúde. «Oferecer formação técnica e promover programas educativos sustentáveis, garantindo que os frutos da cooperação beneficiem cada vez mais as famílias são-tomenses», sublinhou.

A equipa médica chinesa citou um provérbio Segundo o qual «o melhor tratamento é a prevenção».

Abel Veiga