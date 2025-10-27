Missão técnica do Brasil promove tecnologias sustentáveis para alimentação escolar em STP

São Tomé, 27 de outubro de 2025 – Teve início nesta sexta-feira uma missão técnica do Brasil em São Tomé e Príncipe, liderada pelo Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (WFP), em parceria com o Escritório de País do WFP e o Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar (PNASE). A missão, que decorre até 6 de novembro, visa fortalecer práticas sustentáveis nas cantinas escolares, promovendo o acesso à água potável, energia limpa e soluções agropecuárias adaptadas ao clima.

Durante duas semanas, três especialistas brasileiros em agronomia e tecnologias sociais resilientes ao clima irão conduzir oficinas práticas e instalar modelos inovadores em escolas e instituições parceiras. Entre as principais ações estão:

Instalação de uma cisterna de placas de concreto com capacidade de 16 mil litros na Escola Básica de Praia Rei, em Água Izé, para captação de água da chuva e abastecimento de água potável.

na Escola Básica de Praia Rei, em Água Izé, para captação de água da chuva e abastecimento de água potável. Construção de um fogão ecológico pré-moldado na Escola Angra Toldo, que reduz o uso de lenha e a emissão de fumaça, melhorando as condições de trabalho das cozinheiras.

na Escola Angra Toldo, que reduz o uso de lenha e a emissão de fumaça, melhorando as condições de trabalho das cozinheiras. Montagem de um tanque de criação de peixes na sede do PNASE, com planeamento produtivo voltado à diversificação da alimentação escolar.

Além das instalações, serão realizadas formações teóricas e práticas sobre tecnologias sociais como biodigestores, rações alternativas para animais de pequeno porte e sistemas de produção integrados. A metodologia adotada será a de Formação de Formadores, capacitando agentes locais para replicar as soluções em suas comunidades.

A iniciativa insere-se no esforço contínuo de São Tomé e Príncipe para garantir a sustentabilidade do PNASE, que atualmente beneficia cerca de 80% dos alunos do país com refeições escolares. A missão também reforça os laços de cooperação Sul-Sul entre Brasil e São Tomé e Príncipe, promovendo o intercâmbio de boas práticas em segurança alimentar, nutrição e desenvolvimento rural.

