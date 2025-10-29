Cooperação portuguesa entrega equipamentos de bioquímica ao ministério da saúde de STP

A entrega dos equipamentos vai acontecer no dia 30 de outubro. Segundo a nota de imprensa da cooperação portuguesa o apoio se enquadra no âmbito do projecto Saúde para Todos – Consolidação do Sistema Nacional de Saúde.

No âmbito do Projeto Saúde para Todos – Consolidação do Sistema Nacional de Saúde de São Tomé e Príncipe, financiado pela Cooperação Portuguesa, terá lugar na manhã de 5.ª feira,dia 30 de outubro,às 10h,no Ministério da Saúde, a cerimónia de entrega de equipamentos de bioquímica,no valor de cerca de 34 mil euros, que se destinam aos centros de saúde dos distritos de Lembá, Caué e Região Autónoma do Príncipe.

Estes equipamentos são fundamentais para o diagnóstico de várias situações clínicas e vêm assim colmatar necessidades bastante sentidas no Príncipe e nos distritos de Lembá e Caué, visto que os equipamentos atualmente existentes não satisfazem as necessidades da população neste âmbito.

O Projeto Saúde para Todos – Consolidação do Sistema Nacional de Saúde de São Tomé e Príncipe tem vindo a contribuir para o acesso universal da população de São Tomé e Príncipe a cuidados de saúde de qualidade. É implementado pela AMVF – Associação Marquês de Valle Flôr, com o apoio do IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr em estreita parceria com o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe e financiado pelo Camões, I.P. e pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde de Portugal.

FONTE – Projecto Saúde para Todos