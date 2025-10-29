Greve nos órgãos públicos da comunicação social

Desde as sete horas da manhã desta quarta-feira, os profissionais da Televisão Santomense, da Rádio Nacional e da agência STP-PRESS suspenderam integralmente as suas atividades, dando início a uma greve por tempo indeterminado.

O ecrã da televisão exibe apenas o logotipo da estação; na rádio, ouvem-se exclusivamente músicas sinfónicas; e na agência noticiosa, reina o silêncio absoluto.

A paralisação, liderada pelo Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social Santomense, visa pressionar o Governo a cumprir o memorando de entendimento assinado há mais de um mês. Segundo o sindicato, a adesão à greve é total.

“Queremos melhores condições de trabalho, dignidade salarial e, acima de tudo, respeito”, afirmou Fernanda Costa Alegre, secretária do sindicato.

O principal ponto de bloqueio nas negociações reside na gestão da taxa audiovisual, que o sindicato considera marcada por falta de transparência e má administração dos fundos arrecadados.

“O que reivindicamos é um decreto que consagre que a taxa audiovisual pertence aos órgãos de comunicação social e que seja por eles gerida — o que, até agora, não tem acontecido”, sublinhou Fernanda Costa Alegre.

Os profissionais denunciam o abandono prolongado a que os órgãos públicos da comunicação social têm sido votados ao longo dos anos, exigindo melhorias estruturais, financeiras e operacionais.

Como exemplo, foi citado o facto de que, na Presidência da República, os profissionais da comunicação social não podem aceder às instalações trajando t-shirts ou calças jeans. “Os funcionários da presidência beneficiam de subsídios para garantir uma apresentação adequada — privilégio que não se estende aos jornalistas e técnicos da comunicação social. Se olharmos para os salários dos profissionais da comunicação social, o cenário é de autêntica vergonha”, reforçou a dirigente sindical.

Apesar da paralisação, o sindicato reafirma a sua abertura ao diálogo, apelando à disponibilidade do Governo para uma solução célere e justa que ponha termo ao impasse.

José Bouças