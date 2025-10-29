O comboio CR450 EMU: um símbolo da inovação tecnológica na China

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Ele está atualmente em fase de teste, mas já está fazendo muito barulho. É uma jóia tecnológica que revolucionará o setor de transporte ferroviário na China. Também denota o extraordinário desenvolvimento do setor e a importância da inovação tecnológica no país. Trata-se do comboio CR450 EMU. Estabeleceu um recorde de velocidade de 453km/h. Foram necessárias modificações significativas para permitir que o protótipo CR450 EMU alcançasse este nível de desempenho.

De acordo com especialistas, a cabeça do trem é mais longa, chegando a 15 metros, e tem uma forma mais afilada. A altura da carroçaria foi reduzida em 20 centímetros, de 4.050 milímetros para 3.850 milímetros. A parte inferior também foi totalmente fechada para reduzir ainda mais o arrasto aerodinâmico durante a operação. A altura total do CR450 EMU foi reduzida em 20 centímetros, mas o espaço interior permaneceu praticamente inalterado. A disposição da cabina do condutor é mais simples e compacta, com funcionalidades inteligentes melhoradas. O novo trem em teste também possui um sistema de freio mais confiável e seguro.

O CR450 EMU foi possível graças a uma estreita colaboração entre várias empresas a nível nacional. Da investigação e desenvolvimento à manutenção operacional, passando pela fabricação, o único trem EMU mobilizou mais de 100 empresas líderes que projetaram e produziram componentes, com mais de 2.100 outras empresas participantes em mais de 20 províncias, regiões autónomas e municípios em todo o país. Combinando os seus respectivos conhecimentos, estas diferentes entidades industriais conseguiram aliar exigências tecnológicas e inovação para revolucionar o sector do transporte ferroviário.

Fruto de uma tecnologia de ponta que melhora continuamente, o CR450 EMU traduz também a preocupação em reduzir as distâncias e aumentar o conforto dos viajantes na China. Também destaca os esforços para aumentar a conectividade em todo o país. As infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e aéreas contribuem em conjunto para ligar mais todo o território chinês e para facilitar a circulação das pessoas e dos bens.

O advento do CR450 EMU com seu recorde de velocidade abre uma nova era no setor ferroviário na China que agora avança com rapidez, conforto e mais conectividade. De acordo com estatísticas oficiais, no final de 2024, a rede ferroviária de alta velocidade da China tinha 48 mil quilômetros de trilhos em serviço, o que representa mais de 70% da rede ferroviária de alta velocidade do mundo. A China é o primeiro país do mundo com a maior rede ferroviária de alta velocidade em funcionamento, mais linhas em construção, tecnologia mais completa e cenários operacionais mais ricos.

Tais resultados foram possíveis graças à inovação tecnológica contínua e a uma conjugação de talentos nacionais, tudo isto que permitiu ao país melhorar as suas infraestruturas e capacidades em matéria de material circulante. Em suma, através de um planeamento rigoroso e uma implementação eficiente dos grandes projectos, a China avança inexoravelmente nos estaleiros da sua modernização. O 14o Plano Nacional de Desenvolvimento, que está chegando ao fim, literalmente deixou uma marca visível em todos os setores.

FONTE : CGTN – Foto: VCG