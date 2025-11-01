Descubra Shenzhen: A cidade anfitriã da reunião dos líderes económicos da APEC – 2026

A China sediará a 33a Reunião dos Líderes Econômicos da APEC na cidade de Shenzhen em novembro de 2026, anunciou o presidente chinês Xi Jinping no sábado, durante a 32a Reunião dos Líderes Econômicos da APEC em Gyeongju, na República da Coreia.
Shenzhen, localizada na província de Guangdong, no sul da China, é uma grande cidade na região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Em apenas 45 anos, passou de uma pequena aldeia piscatória a uma moderna metrópole internacional. Assista ao vídeo intitulado «Junte-se em Shenzhen» para descobrir esta cidade vibrante.
(Foto: CGTN)