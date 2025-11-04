São Tomé acolhe IX Encontro do Grupo de Estatística da ARCTEL-CPLP

A cidade de São Tomé é palco do nono encontro do Grupo de Trabalho de Estatística da Associação dos Reguladores de Comunicações, Telecomunicações e Serviços Postais dos Países de Língua Portuguesa (ARCTEL-CPLP), que decorre ao longo de dois dias.

A iniciativa visa reforçar a cooperação e o intercâmbio de experiências entre os países membros, com especial enfoque nos processos de recolha, tratamento e disseminação de dados estatísticos no setor das comunicações eletrónicas.

O encontro antecede o workshop sub-regional sobre a promoção e medição da conectividade universal e significativa nos países africanos de língua portuguesa, que terá lugar ainda esta semana, também na capital são-tomense.

“O objetivo desta reunião é alinhar os indicadores estatísticos ao nível mundial. É com esta mesma intenção que São Tomé e Príncipe, através da Agência Reguladora das Telecomunicações (AGER), está a organizar, em parceria com a União Internacional das Telecomunicações (UIT), o Workshop de Informação Estatística. É fundamental compreender a importância de reportar indicadores internacionalmente comparáveis, que sustentem políticas económicas eficazes no domínio das telecomunicações em cada país”, sublinhou Carla Silveira, Presidente do Grupo de Trabalho de Estatística da ARCTEL-CPLP.

Com estes eventos, pretende-se fomentar o debate em torno da conectividade universal e significativa como vetor essencial para o desenvolvimento sustentável, a inclusão digital e a transformação socioeconómica.

A reflexão sobre políticas públicas, regulação e cooperação internacional neste domínio revela-se cada vez mais estratégica, sobretudo face aos desafios persistentes no acesso equitativo às tecnologias de informação e comunicação.

José Bouças