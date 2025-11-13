Peng Liyuan e a rainha Letizia da Espanha visitam um centro de serviços para pessoas com deficiência em Pequim

Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, e a rainha Letizia da Espanha, que acompanha o rei Felipe VI de Espanha em sua visita de estado à China, visitaram na quarta-feira o Centro de Demonstração de Serviços para Pessoas com Deficiência em Pequim.

No centro de serviços, a senhora Peng e a rainha Letizia ouviram a apresentação dos projetos de serviços para pessoas com deficiência e visitaram uma exposição temática sobre os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022. Em seguida, foram à sala de exposição de produtos de alta tecnologia para pessoas com deficiência e ao espaço de leitura sem fins lucrativos, onde descobriram o uso de produtos de assistência para pessoas com deficiência, atividades de leitura para crianças com deficiência e a implantação de instalações sem barreiras no país.

Peng e a rainha Letizia tiveram uma conversa cordial com pessoas portadoras de deficiência que estavam recebendo treinamento em confeitaria, artesanato e pintura no estabelecimento. Também visitaram crianças com deficiência em reabilitação. Em uma atmosfera calorosa e cordial, as crianças com deficiência visual do centro de serviços cantaram a canção chinesa “Canções e sorrisos”, para os convidados.

Peng disse que o trabalho das pessoas com deficiência requer esforços conjuntos e apoio de todas as partes para ajudá-las a se integrarem melhor na sociedade.

Ela expressou o desejo de que a China e a Espanha fortaleçam seus intercâmbios e sua cooperação para ajudar as pessoas com deficiência a realizar seus sonhos.

A Rainha Letizia informou detalhadamente sobre o desenvolvimento da causa das pessoas com deficiência na China, em particular sobre a situação de emprego das mulheres com deficiência, e elogiou os progressos feitos pela China neste campo.

