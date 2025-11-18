São Tomé e Príncipe prepara Plano Nacional de Vacinação para enfrentar futuras pandemias de gripe

As pandemias de gripe continuam a constituir uma ameaça séria para a saúde pública global, caracterizadas pela sua imprevisibilidade e pelo elevado potencial de desencadear surtos extensos, perdas humanas e impactos económicos significativos.

“A pandemia de covid-19 mostrou-nos, de forma clara e dura, que a preparação salva vidas e que a sua ausência tem custos incalculáveis”, sublinhou Celso Matos, Ministro da Saúde.

Com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), São Tomé e Príncipe encontra-se a elaborar um Plano Nacional de Implementação da Vacina, destinado a reforçar a capacidade de preparação e resposta em caso de pandemia.

“É urgente agir, porque a próxima pandemia de gripe ou qualquer outra pandemia viral não avisa, pode acontecer a qualquer momento”, alertou Abdoulaye Diarra, Representante da OMS em São Tomé e Príncipe.

Num atelier de trabalho dedicado ao tema, o Ministro da Saúde destacou a importância de um documento robusto, realista e ajustado às necessidades do país:

“Um plano que contemple não apenas os aspetos técnicos da vacinação, como a aquisição, armazenamento, distribuição e aplicação das vacinas, mas também os aspetos humanos e sociais que determinam o sucesso de qualquer campanha de imunização”, reforçou Celso Matos.

A equipa de coordenação prevê que o plano esteja concluído no prazo de trinta dias.

José Bouças