Jantar e sessão cultural de despedida de 2025 reuniu jovens que participaram em formações técnicas na China

A Embaixada da República Popular da China em São Tomé e Príncipe ofereceu, na noite de 4 de dezembro, um jantar de confraternização que reuniu dezenas de jovens são-tomenses de diversos setores do Estado, recentemente regressados da China após participarem, entre setembro, outubro e novembro, em formações técnicas, workshops, seminários, visitas de estudo e programas de intercâmbio.

O encontro simboliza o profundo reconhecimento mútuo, e representa um momento de celebração, reflexão e reforço das relações bilaterais entre os dois países.

O jantar teve como objetivo homenagear todos os participantes dos programas de capacitação realizados na China e reconhecer o papel que desempenham enquanto agentes de desenvolvimento e elo humano entre as duas nações.

A Embaixadora da China, Xu YingZhen, realçou que o gesto simboliza não apenas hospitalidade, mas também o compromisso firme do seu país com o investimento no capital humano são-tomense.

Segundo a diplomata, desde 2016, mais de 1.300 são-tomenses participaram em seminários e cursos de formação na China, número que evidencia a dimensão e continuidade da cooperação bilateral no domínio dos recursos humanos. Apenas em 2024, cerca de 150 funcionários e técnicos de instituições governamentais, partidos políticos, organizações financeiras, meios de comunicação e empresas deslocaram-se à China para capacitação. Além disso, sete estudantes foram contemplados com bolsas de estudo para formação superior naquele país.

A embaixadora, Xu YingZhen sublinhou ainda que a área da saúde tem sido uma prioridade, recordando que quatro médicos são-tomenses especializados na China regressaram recentemente ao país, contribuindo para colmatar a carência de quadros especializados. Somam-se ainda formações realizadas em São Tomé e Príncipe conduzidas por missões técnicas chinesas, incluindo ações de combate ao parasitismo agrícola e treinamentos em conservação de produtos do mar. Outro destaque foi a instalação, com apoio chinês, de 3.100 sistemas domésticos de painéis fotovoltaicos, representando avanços significativos na eletrificação sustentável das comunidades.

A diplomata referiu ainda a intensidade dos intercâmbios realizados este ano, com diversos ministros e delegações são-tomenses a visitar a China, consolidando a cooperação em múltiplas áreas.

O encontro encerrou com votos de prosperidade, união e continuidade da cooperação bilateral. Xu YingZhen desejou a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, reforçando que os laços entre os dois países devem permanecer fortes “de geração em geração”.

A confraternização, realizada na Embaixada da China, simbolizou mais do que uma simples reunião social. Foi a celebração da amizade, da partilha de experiências e do reconhecimento mútuo entre dois povos que, apesar da distância geográfica, constroem pontes de confiança, diálogo e desenvolvimento conjunto.

Em nome dos jovens participantes, Eridson Trindade afirmou que as experiências vividas na China foram “profundamente enriquecedoras”, tanto no plano técnico como cultural. Sublinhou que cada participante regressa com novos conhecimentos, competências reforçadas e uma visão mais ampla sobre os desafios e oportunidades que o país enfrenta.

“Voltamos com a responsabilidade de transformar o que aprendemos em ação concreta, inovação e compromisso com o serviço público”, declarou.

Eridson Trindade mencionou ainda o espírito de união demonstrado pelo grupo ao longo da formação, bem como a importância da construção de pontes que podem, no futuro, tornar-se oportunidades para São Tomé e Príncipe.

O Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, Nelson Carvalho Cardoso, também tomou a palavra e recordou a sua própria experiência académica na China, em 1995. O governante, que estudou Engenharia em Shanghai e Nanjing, partilhou a vivência como exemplo do impacto profundo e duradouro que a formação naquele país pode ter.

“Apesar do choque inicial e da barreira linguística, descobri que com esforço e disciplina tudo era possível. A China marcou o meu percurso pessoal e profissional, e hoje vejo esta geração de jovens a trilhar caminhos semelhantes”, afirmou.

O ministro elogiou a parceria estratégica entre os dois países e reconheceu a China como “um dos maiores aliados no desenvolvimento de infraestruturas, capacitação, tecnologia e inovação”.

O ano de 2025 marca o 50.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e São Tomé e Príncipe, bem como, o primeiro ano de implementação dos resultados da Cimeira de Pequim, Fórum de Cooperação China-África. Uma iniciativa lançada pelo Presidente Xi Jinping, incluindo a “Ação de Parceria para o Diálogo entre Civilizações” e a “Ação de Parceria para Intercâmbios Pessoais”, reforça o compromisso da China em partilhar experiências de desenvolvimento e promover a modernização conjunta com os países africanos.

Waley Quaresma