Alimentação Escolar: Projeto MeNutRic deixa bases para um PNASE mais sustentável 

O Programa de Alimentação e Saúde Escolar de São Tomé e Príncipe acaba de receber novas ferramentas que reforçam a sua sustentabilidade. As bases deste avanço foram lançadas pelo projeto MeNutRic, implementado pela ONG portuguesa Helpo, com o apoio financeiro da Cooperação Portuguesa e do Programa Alimentar Mundial.

O projeto MeNutRic: Boa Governança e Sustentabilidade foi concebido para melhorar o estado nutricional das crianças de São Tomé e Príncipe. Ao longo de três anos, promoveu a instalação de hortas escolares nos distritos de Lobata e Cantagalo e desenvolveu um projeto-piloto de criação de suínos.

“Foram ao todo criadas duas hortas distritais, uma pocilga, uma pocilga maternidade, um banco de sementes e uma estufa no espaço do PNASE, beneficiando 25 escolas”, enumerou Miguel Jarimba, Coordenador do Projeto.

Com o encerramento da iniciativa, o Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar (PNASE) assumiu a continuidade das ações, garantindo que os resultados se mantenham no terreno. “A partir de agora, vamos trabalhar no sentido de que uma parte seja distribuída e outra parte vendida ao público em geral, para que possamos gerar recursos financeiros e manter estas atividades”, explicou Emanuel Montoia, Coordenador do PNASE.

A missão do PNASE é ambiciosa: assegurar diariamente um prato quente a cerca de 50 mil alunos em todo o país durante o período letivo. “É um desafio muito grande. O Governo tem feito um esforço para nos garantir financiamento para ração seca e conseguimos também, através de alguns pequenos agricultores, adquirir produtos frescos”, acrescentou Montoia.

O maior obstáculo continua a ser a plena implementação da Lei do PNASE, considerada essencial para consolidar este esforço nacional. “Se houvesse vontade política para aplicar a atual lei do PNASE, que indica fontes de financiamento para reforçar a capacidade financeira do programa, em vez dos 90 a 110 dias que conseguimos assegurar, poderíamos garantir alimentação escolar nos 180 dias letivos”, sublinhou o coordenador.

O projeto MeNutRic foi coordenado pela Helpo e financiado pela Cooperação Portuguesa e pelo Programa Alimentar Mundial, num investimento superior a 600 mil euros.

