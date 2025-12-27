JIVO Energy constrói Central Solar de Santo Amaro em São Tomé

A JIVO Energy concluiu com sucesso o projecto de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) de uma central fotovoltaica de 1,2 MWp ligada à rede em São Tomé e Príncipe.

Financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e tendo como agência de implementação o

Programa de Transição Energética e Apoio Institucional (ETISP) em nome do Ministério dos Recursos

Naturais, Energia e Ambiente (MNREE), o projecto entrou em funcionamento em Maio de 2025 e terá pela frente 3 anos de serviços de Operação e Manutenção.

São Tomé depende principalmente de geradores a diesel para fornecer a electricidade necessária, com a

capacidade operacional activa actualmente abaixo da procura de pico, o que leva a cortes temporários de

energia para gerir as restrições existentes no lado da oferta. A adição destes 1,2 MWp à rede é um contributo importante para o atual panorama energético da ilha.

Sobre a JIVO ENERGY

A JIVO Energy opera atualmente em mais de 15 países de África, no leste, oeste e sul do continente, com

escritórios e equipas na Índia, Maurícias, Emirados Árabes Unidos, Uganda, Quénia, Etiópia, Senegal, Burkina Faso e Cabo Verde.

A JIVO Energy já implementou com sucesso projectos no Quénia, Uganda, Zimbabué, Etiópia, Malawi, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Burkina Faso, Libéria e Zâmbia. Até à data, a JIVO Energy construiu (ou tem em construção) mais de 80 MWp de energia solar fotovoltaica e mais de 50 MWh de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), estando em desenvolvimento mais 200 MWp+ de energia solar fotovoltaica e 50 MWh+ de sistemas de armazenamento de energia em baterias em 12 países de África.

