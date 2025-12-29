Jornalistas em São Tomé e Príncipe passam a ter carteira profissional

Com mais de duas décadas de experiência, o jornalista Alexander Martins conhece bem os obstáculos que a ausência de carteira profissional lhe impôs ao longo da carreira. “Como exemplo trago aqui uma missão oficial a um navio de cruzeiro, onde fomos impedidos de aceder a bordo por falta de carteira profissional”, recorda.

Essa realidade pertence agora ao passado: Alexander Martins integra o grupo que, pela primeira vez, beneficia da atribuição de carteira profissional em São Tomé e Príncipe.

Para o jornalista, o momento é de afirmação: “Vem trazer uma maior dignidade e, enquanto profissionais, beneficiários vamos fazer um bom uso dela”, sublinhou.

Contudo, nem todos os profissionais da comunicação social poderão usufruir deste instrumento, devido a incompatibilidades.

O presidente da Comissão da Carteira de Jornalistas, Teotónio de Menezes, alertou: “Temos muitas pessoas a exercerem a profissão com incompatibilidades, uma delas é ser assessor e, ao mesmo tempo, estar no órgão. Quem está nessa situação terá que fazer uma opção: ou trabalhar como assessor de cargos políticos, ou trabalhar como profissional.”

A cerimónia de entrega das carteiras profissionais foi presidida pelo Primeiro-Ministro santomense, Américo Ramos, que destacou a relevância do momento: “Um documento que valoriza, responsabiliza e dá a cada jornalista um título daquilo que ele pode exercer enquanto jornalista.”

Criada há três anos como organismo independente de direito público, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista tem a responsabilidade de assegurar o funcionamento do sistema de acreditação dos jornalistas, correspondentes e colaboradores da área informativa dos órgãos de comunicação social.

José Bouças