Meteorologia: investimento de 100 mil euros garante previsões mais seguras em terra e no mar

A partir de março, o Instituto Nacional de Meteorologia de São Tomé e Príncipe passará a produzir e divulgar previsões do tempo mais seguras, fiáveis e eficientes. Com o apoio do projeto WACA+, o setor foi equipado com tecnologia de ponta avaliada em cerca de cem mil euros, incluindo sensores de precipitação, temperatura, vento, computadores e dois mastros frangíveis, destinados a reforçar a capacidade técnica e operacional da instituição.

A instalação destes equipamentos, aliada à reabilitação de 12 pontos de recolha de dados em todo o território nacional, permitirá previsões meteorológicas mais precisas e abrangentes, beneficiando tanto as atividades em terra como no mar.

“Estamos em presença de equipamentos de ponta utilizados internacionalmente. Posso garantir que, a partir de março, estarão todos em pleno funcionamento”, afirmou Aristómenes Nascimento, Presidente do Instituto Nacional de Meteorologia.

Os equipamentos foram adquiridos no âmbito do projeto de Investimentos em Resiliência em Áreas Costeiras e Turismo Sustentável – WACA+, que visa fortalecer a resposta nacional aos desafios climáticos.

“Estes recursos irão contribuir significativamente para a recolha, tratamento e análise de dados meteorológicos, reforçando a capacidade de antecipação de fenómenos adversos, a redução de riscos e a proteção de vidas humanas, bens e infraestruturas, especialmente em zonas costeiras”, sublinhou Nilda da Mata, Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável.

Num país insular, altamente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas e dependente da aviação, agricultura, pesca e demais atividades costeiras, a meteorologia afirma-se como um verdadeiro pilar estratégico para o desenvolvimento sustentável.

“A informação meteorológica fiável salva vidas, protege infraestruturas, apoia decisões económicas e reforça a segurança das operações aéreas”, destacou Nilton Garrido, Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, em representação do Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, Nelson Cardoso.

O próximo grande desafio do Instituto Nacional de Meteorologia será o investimento em recursos humanos, assegurando que o conhecimento técnico acompanhe os avanços tecnológicos.

José Bouças