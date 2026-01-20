Iniciativa popular desafia crise de salubridade na capital

Todos os dias surgem novos focos de lixo na cidade de São Tomé, realidade que a Câmara Distrital de Água Grande reconhece não conseguir enfrentar sozinha.

“Temos que sentar com o Governo para elaborar um plano a médio prazo que permita resolver o problema do lixo em Água Grande”, afirmou Gualter Vera Cruz, vereador da edilidade da capital.

Face a este cenário, o jovem engenheiro civil e projetista Edgarnilson Lourenço lançou, no Jardim Primeiro de Maio, o projeto “1 Minuto para São Tomé e Príncipe”.

“Se cada grupo enviasse 10 elementos por mês para limpar a cidade, ela estaria limpa; em menos de 30 minutos poderíamos limpar uma avenida”, sublinhou.

A iniciativa começa a ganhar visibilidade e já conta com a participação de figuras públicas, como o humorista Azomé Pinto.

“São com estas ações que podemos reavaliar e encontrar novas formas de contribuir para o nosso país”, destacou.

Também o guia turístico Walter Martinho aderiu ao projeto, alertando para os impactos da falta de salubridade:

“Vivemos um contraste, com turistas que reclamam da sujeira da nossa capital, o que prejudica o turismo. Estamos a tentar dar este passo.”

O projeto integra ainda ações pedagógicas que apostam na mudança de mentalidades. “É inverter a nossa forma de pensar e convidar todos a colaborar por um São Tomé e Príncipe melhor”, reforçou Edgarnilson Lourenço.

Mais do que uma ação de limpeza, a iniciativa procura resgatar valores essenciais de cidadania, promover um ambiente saudável e contribuir para comunidades mais conscientes e acolhedoras.

José Bouças