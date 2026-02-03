Resultados do PRIASA reforçam aposta do Governo na continuidade do projeto

Dez anos após a sua implementação, os efeitos do PRIASA, projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio à segurança alimentar, são visíveis em todo o território de São Tomé e Príncipe. Graças ao programa, numerosas pistas rurais foram reabilitadas.

“Essas pistas rurais, antes extremamente degradadas, hoje apresentam melhorias significativas. Isso facilita a circulação de bens agrícolas e de pessoas, e, consequentemente, o acesso à saúde e à educação”, afirmou Filipe Bonfim, consultor do projeto.

Carlos Afonso é da roça Pedroma, comunidade agrícola do distrito de Mé-Zóchi que beneficiou da construção de raiz de uma estrada em calçada. “Com a reabilitação da estrada, os produtores têm a vida mais facilitada, pois conseguem escoar os seus produtos com maior rapidez”, disse.

A componente da irrigação foi igualmente reforçada com a execução do PRIASA II. “A melhoria da irrigação aumentou a produtividade e a produção, e, consequentemente, a oferta de alimentos”, destacou Filipe Bonfim.

O projeto contemplou ainda a construção de secadores e estufas, a disponibilização de canoas de fibra de vidro para pescadores, o apoio à instalação da fábrica de chocolate da CECAB e a reabilitação e apetrechamento de alguns mercados.

O PRIASA II destacou-se também pela aposta na formação e capacitação de quadros nacionais. “Na Região Autónoma do Príncipe, por exemplo, foi possível formar quadros polivalentes — técnicos agrícolas e veterinários — que hoje trabalham na região com cursos profissionais e têm contribuído significativamente para a melhoria da produção pecuária na ilha”, sublinhou Bonfim.

Os resultados alcançados já levam o Governo a considerar a implementação de um PRIASA III. “A continuação do PRIASA será uma mais-valia para o desenvolvimento e modernização do setor primário, constituindo um instrumento valioso no combate à pobreza rural e no reforço da segurança alimentar e nutricional das nossas populações”, assegurou Nilton Garrido, ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural.

O PRIASA II foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, num montante superior a 20 milhões de dólares.

José Bouças