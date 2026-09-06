Entre secas e inundações: São Tomé e Príncipe enfrenta o futuro climático

As projeções climáticas para São Tomé e Príncipe indicam um aumento significativo da temperatura, acompanhado por ondas de calor cada vez mais intensas e frequentes.

O país poderá igualmente enfrentar chuvas torrenciais, com risco acrescido de inundações e potenciais catástrofes naturais, além de períodos de seca mais prolongados.

É neste cenário que especialistas desenvolvem o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, com horizonte temporal até 2040.

“Ao nível urbano, por exemplo, é fundamental suavizar a temperatura através da introdução de maior vegetação e da melhoria nos sistemas de construção das habitações”, destacou Victor Bonfim, Coordenador do Plano.

Entre as medidas previstas estão a construção de diques e sistemas de quebra-mar nas zonas costeiras, bem como a introdução de espécies agrícolas mais resilientes, capazes de enfrentar pragas durante os períodos de seca.

“Na agricultura, prevê-se a criação de infraestruturas que garantam a disponibilidade de água para irrigação”, acrescentou Bonfim.

O plano contempla ainda estratégias específicas para reduzir os riscos de inundações, reforçando a capacidade de resposta do país perante fenómenos extremos.

“A construção de valas, o incentivo à drenagem e a prevenção de deslizamentos de terras são medidas essenciais”, sublinhou o coordenador.

Trata-se de um esforço nacional que alia ciência, planeamento e visão de futuro, com o objetivo de proteger comunidades, infraestruturas e setores estratégicos da economia.

José Bouças