A Judicialização da Política e o Carnaval fora de Tempo

Vivemos tempos complicados no país que, ao contrário daquilo que é muitas vezes proposto ou sugerido, sorrateiramente, por alguns agentes políticos, exige o envolvimento e comprometimento dos cidadãos e das comunidades, para salvaguardar os valores da nossa democracia.

Como afirmei no artigo anterior, o nosso sistema político-partidário vive uma crise, que já afetou o sistema judicial, com todas as consequências negativas para a consolidação das nossas instituições e aprofundamento da nossa democracia. E não me venham dizer que se trata de factos de natureza episódica, propícios à manifestação, tendo em conta a proximidade dos atos eleitorais. O problema é muito mais complexo porque tem raízes no interior das instituições e nas relações que estas estabelecem entre si e, não raras vezes, comportam, como receita para a sua resolução, soluções dóceis ou fáceis para problemas complexos e crónicos denunciando, desta forma, bloqueios reais ao desenvolvimento do país.

Na semana passada, o país foi abalado com a notícia de que o senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, Manuel Silva Cravid, apresentou uma queixa, na Procuradoria Geral da República, contra o seu assessor, pelo facto deste, aparentemente, o ter tentado corromper num processo, “julgado” ou “aparentemente julgado”, relacionado com a empresa Rosema.

Num país decente e normal as coisas não ganhariam os contornos que ganharam em S.Tomé e Príncipe com a transformação deste ato, aparentemente judicial, num ato político, tendo o senhor primeiro-ministro da república como o foco deste propósito.

Já não bastavam as relações difíceis e controversas, entre o sistema judicial e o sistema político, ou parte principal deste, desde a eleição do juiz Manuel Silva Cravid como presidente do Supremo Tribunal de Justiça; agora, temos também, de forma inequívoca, a manifestação de fenómenos de judicialização da política, decorrente deste último caso, que provocou uma onda de declarações políticas, do senhor primeiro-ministro e dos partidos da oposição e, até, uma multiplicação de queixas e contra-queixas judiciais de políticos e ex-políticos envolvidos, direta ou indiretamente, neste último processo desencadeado pela queixa judicial que o senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça apresentou contra o seu anterior assessor na Procuradoria Geral de República.

Nunca vi, desde o processo de instauração da democracia no país, os políticos da nossa terra, tendo o senhor primeiro-ministro como o encenador principal, num corrupio invulgar de declarações políticas sobre processos judiciais, ainda em segredo de justiça, nem tão pouco a transformação dos Tribunais, por estes, com queixas e contra-queixas, em autênticas arenas para tratamentos de assuntos de natureza política. Foi um fartote de novidades que, até, levou o senhor primeiro-ministro a afirmar que, brevemente, chegaria ao país, vindos de Portugal, magistrados especializados para tratamento deste último caso, designado por ele como máfia, porque, aparentemente, os nossos juízes não são tão bons ou competentes para uma tarefa tão hercúlea.

É ele que define as regras, organização, prioridades e tratamento a dar aos processos judiciais no nosso país inclusivamente a designação e nacionalidade dos juízes encarregues da instrução ou julgamento dos mesmos. É ele que, num ato de aparente violação de segredo de justiça, explica ao povo, na sua televisão e rádio estatal, a magnitude do referido processo, os políticos envolvidos no mesmo e, até, dá ao mesmo uma classificação de máfia. Ou seja, o senhor primeiro-ministro, ao caracterizar o processo em causa como uma máfia e os envolvidos como mafiosos, encarregou-se, ele mesmo, de fazer o julgamento do referido processo e, até, decretar uma sentença. Estamos, neste caso, segundo o senhor primeiro-ministro, de acordo com o nosso código penal, em presença de um crime de associação criminosa comparável com a máfia. Isto é obra! Nunca tinha visto um primeiro-ministro, de qualquer país supostamente democrático, ir tão longe neste âmbito.

Este é um processo incómodo, com tendência crescente na nossa terra, de judicialização da política, que trará sérios problemas ao nosso sistema judicial e que nos envergonha como povo.

Segundo Boaventura de Sousa Santos, <…Há judicialização da política sempre que os tribunais, no desempenho das suas funções, afetam de modo significativo as condições da ação política. Tal pode ocorrer por duas vias principais: uma, de baixa intensidade, quando membros isolados da classe política são investigados e eventualmente julgados por atividades criminosas que podem ter ou não a ver com o poder ou a função que a sua posição lhes confere; outra, de alta intensidade, quando parte da classe política, não podendo resolver a luta pelo poder pelos mecanismos habituais do sistema político, transfere para os tribunais os seus conflitos internos através de denúncias cruzadas, esperando que a exposição judicial do adversário, qualquer que seja o desenlace, o enfraqueça ou liquide politicamente…>

É, infelizmente, isto que estamos a observar em S.Tomé e Príncipe cujo objetivo é a transferência, para a esfera judicial, de conflitos de natureza política, tendo em conta que se aproxima um ato eleitoral importante no país, com a finalidade de enfraquecimento ou destruição de adversários políticos, tendo como referencial para esta contenda, oportunisticamente, a queixa que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça apresentou contra o seu assessor.

É óbvio que o próprio sistema judicial também alimentou ou contribuiu, ao longo dos tempos, para esta situação que se verifica, momentaneamente, no país, predispondo-se, voluntariamente, como instrumento ao serviço de grupos e interesses político-partidários; ora levantando suspeitas e realizando expedientes de natureza jurídica, selecionando o alvo consoante o momento político-eleitoral mais adequado mas sem qualquer consequência posterior; ora comportando-se como caixa de ressonância de interesses político-partidários específicos, colocando-se numa condição de degradação permanente, num contexto de clara politização da justiça.

A situação, quase patética e inusitada em qualquer país decente, que o atual procurador da república se colocou, quando convocou o atual primeiro-ministro, Patrice Trovoada, para prestação de declarações, decorrente de um processo em que este estava indiciado como autor de um crime de branqueamento de capitais, se não me engano, através de um edital afixado em vários lugares no interior do país, mas, que, posteriormente, não teve qualquer consequência prática, é um exemplo demonstrativo da fraqueza, banalização e menorização do sistema judicial, compaginável com aquilo que eu afirmara anteriormente.

Cada vez mais os cidadãos confiam menos no sistema judicial, por culpa do próprio sistema, em parte, e, todos os dias, o senhor primeiro-ministro, com a sua ideia de importar magistrados estrangeiros para resolver casos específicos nos Tribunais, em que os seus adversários políticos são os envolvidos como indiciados de prática de crime, acaba por dar um golpe fatal na pouca credibilidade do nosso sistema judicial.

Ou seja, quando se trata de casos judiciais envolvendo a entourage do senhor primeiro-ministro, nalguns casos com perdas de vida, este considera “que se deve deixar a justiça nacional funcionar e que ninguém está acima da lei” quando; pelo contrário, a situação se passa com adversários políticos, ele mesmo se disponibiliza para fazer, através da sua televisão, a caracterização do crime, a sua amplitude e natureza, a caracterização dos envolvidos e, até, dá dicas, para a requisição internacional de juízes especializados para a realização do inquérito ou julgamento dos referidos casos, quando não se coíbe de proferir a própria sentença.

Desta forma teremos, no futuro, segundo o senhor primeiro-ministro, os nossos Tribunais organizados em duas categorias específicas, para além daquelas que já se encontram estipuladas na lei de organização e funcionamento dos Tribunais Judiciais: uma com juízes estrangeiros para julgamento de casos envolvendo adversários políticos do senhor primeiro-ministro e outra com juízes nacionais para julgamento de amigos e militantes do ADI e do senhor primeiro-ministro. Esta é uma tentativa de judicialização da política, levada ao extremo, que nos envergonha como povo, e não creio que a justiça portuguesa, independente, madura e responsável, esteja especialmente interessada em participar neste carnaval fora de tempo.

Peço encarecidamente a todos os agentes políticos envolvidos neste processo, em especial ao senhor primeiro-ministro, que acabem com este carnaval fora de tempo que nos envergonha como povo e que, pelo menos, respeitem as instituições que representam, num país em que as mesmas ainda são frágeis e necessitam de crescer e consolidar.

A identidade das instituições também é construída pela ação, ou seja, não decorre simplesmente pelo seu estatuto, regulamentos, regimentos ou outros enquadramentos legais. As pessoas também contribuem para “fazer as instituições”, de acordo com os seus dinamismos que é, por isso mesmo, variável ao longo dos tempos. As instituições têm, por isso mesmo, uma identidade própria forjada, também, pelos homens e pelo tempo.

De igual forma, a identidade das nossas comunidades reflete, em parte, o resultado do espírito das nossas instituições políticas, de algum modo definido pelas leis e regimentos que as caracterizam bem como pela ação dos nossos representantes políticos, juízes e outros agentes.

Se temos um primeiro-ministro, com todo o simbolismo que caracteriza esta função na arquitetura do nosso Estado, que passa estes exemplos deploráveis e pouco dignificantes para o “povo pequeno”, como ele mesmo costuma dizer e, sobretudo, para a nossa juventude, estará aberto um caminho, com muitos obstáculos e problemas, na construção do futuro para as próximas gerações. A política pode e deve ser feita através de debates, discussões, arrufos momentâneo, alguma incompreensão e, até, de confronto, mas não deve servir para destruir uma comunidade em nome da defesa de interesses inconfessados de grupos.

Adelino Cardoso Cassandra