Heroísmo, ingratidão e traição

Há um tempo, estava eu muito entediado. Ainda por cima era uma sexta-feira treze. Uma perversa coincidência que me tem marcado indelevelmente pela negativa. Alguns dos meus melhores anos e sonhos foram caindo e esvanecendo nas brumas dessa funesta conjugação. Pode ser que o ditado popular não esteja correto, mas para mim é uma sobreposição de verdadeiro holocausto pessoal. Todos os passos que dei em falso e toda a fortuna que dilapidei foram sempre sob o efeito desse desastrado acasalamento. Servindo-me deste mote, decidi glosar uma crónica na qual pudesse espelhar todas as agruras milenares do ser humano. E onde pudesse também caber e ressumbrar todo o sofrimento de criaturas ao longo da história, antiga e moderna. Na sequência, dei um salto para trás, para abarcar até onde a minha vista pudesse alcançar e divisar. Em seguida, veio-me à memória as doridas catacumbas de Roma e Capadócia, com seus buracos infernais e fogos a lamber as vestes de infelizes cristãos da hora primeva.

Depois, dei um passo em frente, para visualizar os anos de cativeiro do magno Mandela. Detive-me a pensar na coragem do herói e toda a sua paciência, no decurso de uma gesta assombrosamente colossal. Um cilício que lhe custou fios de cabelo a esbranquiçar, de ponta a ponta. Da mesma forma, enxerguei a trágica morte de Lumumba e de Sankara, o violento assassinato de Cabral. Relativamente a este, pus-me a cogitar na imagem derradeira do seu sorriso, envolto num semblante de otimismo e de agradável contemplação. A sua confiança inabalada nos camaradas, até o fim. Isto apesar de alerta de hedionda traição em andamento. Depois, o tiro, a queda dos óculos, o soerguer de herói valente e convencido das causas do povo, o apelo ao diálogo e à concertação, mesmo em momento de crispação e diante de iminência de morte. Enfim, sua propensão natural e cultivada para se bater e convencer pelo labor dos argumentos. Não pela força das armas e nunca jamais pela via de preconceitos. Foi assim que o vi naquele instante.

Uma outra triste constatação é que em todos esses assassinatos houve requintes de crueldade e malvadez, perpetrados pelos próprios nativos e colaboradores dos seus líderes patrícios. Sem pôr de lado a macabra manipulação da parte de suposta mão invisível, que pode ter manobrado a mente de ignorantes, gananciosos e pérfidos, para realizarem o trabalhinho sujo, com todas as nefastas e correlativas consequências. Os algozes não foram capazes de mesurar a dimensão do biltre que tencionavam levar a efeito. De seguida, pensei na lide de Nkrumah, que começou por ser airosa e coroada de manifesto sucesso. Assim, concluí «bem, pelo menos, ele morreu de cama, na sequência de uma profunda frustração, mas não encarou os carrascos de frente, nem partiu desta para outra, com o horror de trauma colado na fronte de herói traído». De facto, não desapareceu da cena da forma tão bárbara e selvática, como os outros três. Aí, naturalmente, perguntei: herói para quê e a quem serve? Será que aqueles a quem compete sequenciar os ensinamentos dos seus antigos guias estão a dar exemplo disso? Quantos discípulos não terão traído o ideal do mestre? Não haverá por aí muito palavreado, excesso de protagonismo, conversa vazia e lassa, nesse sentido? Não haverá proclamações a mais e ações a menos? Bem, o leitor que responda, se quiser.

Só espero que esses heróis não tenham nascido nem morrido numa sexta-feira treze. Tenho para mim que os grandes homens não vieram ao mundo para serem vividos no seu tempo. De igual modo, julgo que raramente os povos mereceram os heróis que tiveram. Passado esse período inicial, resolvi meditar um pouco na maneira como se pode intuir e incutir na cabeça das pessoas o discurso de felicidade. Dei comigo a estar de acordo numa coisa «se cada um fizer aquilo que lhe compete, com afeição e necessário esmero, talvez seja possível vislumbrar a tão almejada dita coisa». Aproveitei para ajustar as contas comigo próprio, murmurei «tu também podias ser feliz naquilo que fazes, não fosse a mania de compor umas peças de modo arcano, um pouco esconso, confuso e misterioso, como dizem os teus diletos detratores. Pois, podias fazê-lo de sorte a cativar e chamar atenção dos vivamente interessados na tua arte».

Chegado a este ponto, uma voz emergiu das trevas e deu-me loas «Boa, Donato! É mesmo isso. Estás a ir no bom caminho. A felicidade é uma construção exclusivamente tua. Quer dizer: mais da tua lavra do que dependendo de qualquer ambiente favorável ou condicionante. Os discursos oficiais são apenas um lamiré, um estímulo ao espírito empreendedor, um pé-de-arranque, e não um cheque antecipado, como alguns querem supor». Virei a cara, não vi ninguém. «Mas quem és tu, perturbador do meu sossego?», perguntei. O fantasma não quis dar a cara. Continuei nas minhas cogitações. Então, lembrei-me de uma tirada de Jorge de Sena, quando ele alertava «não bastam as proclamações, porque estas nunca fizeram coisa nenhuma». E acrescentava, já sob a capa de crítico literário «alguns querem dizer algo, mas porque não sabem como hão de dizer, sai tudo torto, tudo trocado, tudo coxo». Portanto, sou a convir que, tal como na arte, as proclamações políticas não fazem seja o que for. O que faz um país é a vontade de avançar e a preparação que é preciso ter, a priori, antes de começar a desbaratar potencialidades. Coloco o assento tónico na preparação, porque é a dificuldade primordial com que os africanos têm estado a lidar. É o que verdadeiramente tem estado a faltar à nova África, em momentos decisivos da sua história. A África do povo e não a velha das elites alienadas e perfeitamente alinhadas com a desgraça do povo negro.

Como se sabe, a emancipação dos povos africanos chegou, mas alguns dos seus auto-eleitos transformadores estavam cheios de pressa e com muita vontade de substituir um senhor por outro senhor, descorando, na maior parte dos casos, as prementes necessidades do povo. Alguns dos ilustres novos reis das terras restituídas só fizeram asneiras atrás de asneiras. Entraram no poder, construíram a mentira, folclore e romaria. Quando dali saíram, deixaram um enorme vácuo atrás de si. O povo africano continuou a ser escravo nas mãos dos próprios autóctones e o descalabro é de todos conhecido. A independência não se esgota num dia, o espírito da liberdade e democracia é incompatível com certas práticas e o heroísmo não deve circunscrever-se à falácia de circunstância. É preciso ir mais a fundo e «resolver os problemas do povo», como apregoava Agostinho Neto.

Os africanos devem eleger a pressa e a impreparação atrevida e prepotente como objeto central do seu combate decisivo. A não ser que se trate de uma verdadeira corrida ao ouro, como se tem dito, a azáfama de chegar ao poder, custe o que custar, independentemente da preparação dos pretendentes, deve acabar. África precisa de ganhar tempo e proficiência naquilo que faz. Caso contrário, mamãe-velha vai continuar a sofrer e a marcar passos. E os africanos, estes, continuarão a sucumbir a caminho do mar e a perecer no malfadado Mediterrânio. E mais: não levar isto a sério é sermos ingratos e traidores com relação aos ideais dos pais fundadores das revoluções africanas.

Domingos L. Miranda Furtado de Barros*

*Nas vestes de Donato de Advento