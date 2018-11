EMAE e empresas afins

Se nao forem os que engordam com as empresas publicas, qual é o santomense que não esta angustiado e revoltado com esse estado em que chegou a EMAE.

Isso ė exemplo tipico de como as empresas publicas sao saco azul para os que andam no poder e os seus próximos que ate se podem incluir alguns que estejam na oposicao colaborando com aqueles. Parece paradoxo mas a nossa terra é assim.

Para alem de lucros que dao sempre, ha investimentos que o Estado faz nessas empresas mas que se evaporam pelas bandas desses aproveitadores. So nao dao mais por causa do saque dos que estao no poder, de algumas cúpulas e alguns próximos ate da oposição.

Isso nao é uma constatação de hoje como todos nós sabemos. Penso que desde que existe EMAE e outras empresas publicas a logica sempre foi a mesma.

A leis sobre a autonomia das empresas publicas deviam servir para as proteger sobretudo da ingerencia do poder politico. Mas nao valem para nada.

Os ministros da tutela e outras cupulas ė que comandam essas empresas. Isso é um dos factores que levam nao so a degradacao do caso da EMAE que devia servir o povo nao so com energias mais baratas, como contribuir para o OE nas despesas publicas sociais.

Autonomia das empresas publicas foram concebidas para evitar a ma gestão da administração publica central. Ou seja, diz-se que o Estado, pela via dos governos, é mau gestor.

As empresas fazem parte do que em direito administrativo se chama de INSTITUTOS PÚBLICOS (pag. 121 do I VOL do meu livro, REFLEXÕES JURÍDICAS …)que são mecanismos que se viu para se criar entidades publicas que se ocupam dalgumas actividades ou funções que o Estado, na veste do poder central não pode fazer ou ė difícil.

Eis que por exemplo se criaram os bancos centrais para que o Ministério das Finanças não tenha que se ocupar das politicas monetárias, como disse Freitas do Amaral citado nesse meu livro.

Portanto, a autonomia que significa deixar as empresas se gerirem ė fundamental para a sua existência.

Obviamente que o Estado, através do Ministro da tutela tem o poder de supervisão! Há o Tribunal de Contas!

E obviamente que pelas nossas características não se pode deixar uma empresa governar-se sem que se tenha um controlo e fiscalização seria!

Agora nesse nosso contexto quem será fiel e serio para cuidar do bem publico? Direcão das empresas ou Ministros de tutela?

Dai que se deve dar autonomia com todas as fiscalizações e controlos sérios e rigorosos.

Quero ver um dia respeitar-se as autonomias das empresas e elas serem rigorosamente fiscalizadas e periodicamente ( 3 em 3 meses, se não for exagero).

Vamos tentar ser sérios nesse domínio pelo menos. Ė uma desgraça e alguns vivem vida de lorde. Pagam essas empresas impostos que devem? E Segurança Social?

Não defendo como esta no nosso Código Penal o crime de ENRIQUECIMENTO ILICITO que são situações em que as pessoas aparecem com patrimónios altamente superiores aos seus rendimentos.

Primeiro porque ė mais difícil investigar que a corrupção; segundo porque, como se concluiu e ate no próprio Tribunal Constitucional Português, a forma de investigar esse crime põe em causa princípios fundamentais constitucionais e processual penal que é o da PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA que afeta outro principio processual que ė o de que quem acusa é que tem que provar. O arguido se tem direito de não responder e ate de mentir…logo ė inviável prosseguir, pois em Portugal fizeram duas tentativas e versões sobre esse crime e o TC sempre chumbou.

O que dizer do nosso artigo 451 do Código Penal sobre isso? Ha que se avançar com um caso crime ou o TC ha de declarar inconstitucional, obviamente a pedido de quem de direito e na fiscalização concreta se um caso for para justiça ou mesmo a fiscalização sucessiva que nesse caso seria o MP ou outras entidades como manda a Constituição.

Vamos esperar e espreitar se noutras paragens se descobrem formas de criminalizar esse fenómeno de disparidade entre o rendimento e o património e como ataca-las.

Com todo o devido e merecido respeito, não acompanho a petição que esta em publico sobre EMAE. Dou o beneficio da duvida às entidades que têm incumbência de agir criminalmente e não só, havendo necessidade.