Os Aprendizes de Feiticeiro

O Governo escolheu, legitimamente, como bandeira para agitar, em prol da sua afirmação política, a temática da corrupção.

Não haveria nada a apontar se tal compromisso político, como tenho reiteradamente escrito em artigos anteriores, contemplasse, simultaneamente, um plano de intervenção neste âmbito que incluísse, entre outros:

uma reforma da organização e procedimentos no interior dos próprios partidos políticos, que suportam o referido governo e decidiram empreender este propósito, tendo em conta o seu papel insubstituível como centro específico de poder político de decisão, que permitisse maior transparência nos mesmos ao nível de financiamento, por exemplo, e acabar com os “banhos”;

uma reforma da administração pública que contemplasse objetivos para a sua maior transparência, despartidarização e eficiência produtiva;

um modelo de organização, avaliação e monitorização do funcionalismo público que contemplasse a ascensão na respetiva carreira privilegiando o mérito em detrimento do cartão partidário;

implementação de instrumentos de natureza legal e organizativa que permitissem a robustez e verdadeira independência do sector da justiça;

fortalecimento técnico, organizacional e procedimental, das instituições e estruturas, como Tribunal de Contas, a inspeção Geral de Finanças e outras que garantam a sua capacidade de operacionalização, controlo e auditoria das contas públicas e, sobretudo, prevenção e minimização de riscos de corrupção;

maior transparência, eficiência, funcionalidade e utilidade do conteúdo das Comissões de inquérito existentes na Assembleia Nacional sobre esta temática e controlo da atividade de fiscalização governamental neste e outros domínios;

criação de condições para a emergência de uma comunicação social estatal livre, justa e plural que garanta a segurança e liberdade dos jornalistas e melhoria das condições de trabalho dos mesmos sem quaisquer pressões e, por último, criação de condições, paulatinamente, para a emergência de organizações da sociedade civil, em vários contextos comunitários, com autonomia organizacional e procedimental, que possam adotar mecanismos de análise, debate e fiscalização dos bens e despesas públicas.

É óbvio que só elenquei algumas medidas, neste âmbito, de acordo com a nossa realidade cultural, política e socioeconómica.

Não creio que exista pelo menos um Santomense, no interior do país ou na diáspora, que discorde deste combate e, eventualmente, destas medidas.

A pergunta que se coloca, então, é: por que razão, o atual governo, não tendo feito nada neste sentido, mas mesmo nadinha, continua a dizer e garantir-nos que está a encetar o combate à corrupção no país?

Ou melhor, por que razão o atual governo, tendo tomado decisões políticas que estão nos antípodas destes propósitos, como, por exemplo, a partidarização excessiva do funcionalismo público; a fragilização das instituições que deveriam combater a corrupção no país como a Procuradoria Geral da República; a partidarização da rádio e televisão públicas e, consequentemente, a neutralização do pluralismo político nestes meios de comunicação social e a transformação dos bens públicos em privados cujo exemplo mais prático é o de arroz do Japão, vem, contudo, numa verborreia inconsequente, garantir-nos que está a combater a corrupção no país? Que corrupção? A dos outros?

Só há duas ou três razões para este procedimento: uma atitude persecutória com o objetivo de fragilização dos opositores políticos ou personagens de que não gostam; mobilização de militância partidária em torno de algo fictício, imaginário ou abstrato como se fazia na primeira república ou, ainda, uma tentativa avulsa e inconsequente de quererem resolver um problema que não dominam ou que não têm consciência nenhuma de como se pode resolver.

Não haverá volta a dar: mais tarde ou mais cedo, como já está a acontecer, aliás, com a manifestação do problema do arroz do Japão e colocação de militância partidária na administração pública, o governo haveria ou haverá de se confrontar com os problemas que ele mesmo garante estar a combater.

Há, diga-se de passagem, neste contexto, um notável poema de Goethe sobre o imprudente aprendiz de feiticeiro que descreve, metaforicamente, de forma soberba, aquilo que está a acontecer no país neste âmbito que tentarei exemplificar abaixo.

Este poema conta-nos a história de um insensato aluno ou aprendiz de artes mágicas ou feitiçaria que, aproveitando-se da ausência do seu mestre feiticeiro e cansado das atividades domésticas, decide aplicar um feitiço, às escondidas, cujo processo ele ainda não dominava, para encantar a sua vassoura. Esta, por sua vez, começa a trabalhar ininterruptamente trazendo cada vez mais água para casa, com o objetivo de limpeza desta, até causar uma inundação. Desesperado, o aprendiz, resolve destruir a vassoura, com um machado, partindo-a ao meio. Por conseguinte, cada metade da vassoura transformou-se numa nova vassoura, com braços e pernas, trazendo o dobro de água para casa. Ou seja, tudo correu bem até que o referido aprendiz de feiticeiro percebeu que não sabia as palavras mágicas para fazer com que a vassoura parasse de trabalhar. No último momento, o mestre feiticeiro reaparece e resolve a situação criada que serviu como lição moral para o aprendiz.

É isto que estes aprendizes de feiticeiros do MLSTP, momentaneamente no Governo do país, estão a fazer que, de certeza absoluta, vai contribuir, no debate público que se está a produzir, para a multiplicação da publicitação de casos de corrupção que comprometem muitas figuras do próprio MLSTP, até pelo facto de todos nós conhecermos histórias, o percurso político e de vida de grande parte dos políticos nacionais, sobretudo os do MLSTP, desde a independência do país.

Provavelmente, alguém (um mestre feiticeiro do MLSTP) terá que vir, mais tarde, em socorro destes aprendizes de feiticeiro do MLSTP no governo da república, para fazer parar os estragos que a vassoura fará, estando a trabalhar ininterruptamente, ao trazer, cada vez mais água para a casa provocando inundação.

Não posso deixar de ressalvar que gostei da fundamentação e brilhantismo, ao nível de conteúdo e forma, utilizado pelo Silvino Palmer, para, em contraposição, argumentar e rebater, ponto por pronto, todas as insinuações que o ministro Osvaldo Abreu e a atual Administração da AGER utilizaram, na comunicação social, para denegrir e manchar a sua imagem e, até, do próprio Tribunal de Contas, que auditou o processo de compra e venda do edifício para a sede da referida instituição.

Mais uma vez, em nome do referenciado combate à corrupção estão a fragilizar uma das instituições, neste caso o Tribunal de Contas, cuja função é, exatamente, minimizar a manifestação do problema da corrupção no país. É óbvio que a clientela partidária, pouco informada e esclarecida, nunca repara nestas contradições.

E já agora, se o objetivo principal é o combate à corrupção e punição dos prevaricadores, por que razão o senhor ministro Osvaldo Abreu e a atual direção da AGER não enviaram o relatório do referido caso para a procuradoria geral da república, solicitando investigação do mesmo e eventual punição dos referidos prevaricadores? Não! O objetivo importante é fazê-lo chegar à Comunicação Social, primordialmente, difundi-lo exaustivamente, sobretudo na comunicação social estatal e nas redes sociais, com o objetivo de humilhar os anteriores profissionais da referida instituição em nome do tal combate à corrupção.

Isto não se faz! Este processo tinha como única finalidade denegrir a imagem de alguém que, conheço, desde muito novo, ainda como estudante na Quinta de Santo António, cuja conduta é irrepreensível.

Silvino Palmer é relativamente mais velho do que eu e, ainda estudante na Quinta de Santo António, já era uma referência, para a generalidade dos estudantes do Príncipe que lá viviam. Referência não só no domínio académico, como social e ético.

É óbvio que ele, como qualquer outro ser humano tem defeitos, mas, do ponto de vista ético e profissional, é uma ave rara para aquilo que se transformou, momentaneamente, a nossa sociedade.

Eu não estaria a cometer nenhuma inconfidência se dissesse que, naquele contexto infantojuvenil da Quinta de Santo António, todos nós queríamos ser como Silvino Palmer em alguns domínios da vida, sobretudo académico e ético. Aliás, digo mais, eu tive algumas referências na vida, ao nível da relação com o grupo de pares, na adolescência, no contexto familiar, etc., que, eventualmente contribuíram para moldar, voluntária ou involuntariamente, a minha personalidade e caráter e não tenho pejo nenhum em referenciá-las. Nelas estão minha avó Maria Preta, a minha tia Lígia, os meus pais, o senhor Agostinho Fernandes (pai do anterior ministro das finanças Agostinho Fernandes) que era diretor do Lar dos Estudantes e, como não poderia faltar, Silvino Palmer.

Portanto, não aceito aquilo que estão a fazer com um dos melhores quadros que o país produziu, desde a independência nacional, por ressentimento, inveja, ódio ou outro problema qualquer. Aliás, vou mais longe, um país que desperdiça um quadro deste calibre, em detrimento de alguns desqualificados e incompetentes, como comporta o atual governo da república e alguns sectores da administração e empresas públicas, é um país que caminha para o desastre.

Este é um processo que começou com a ministra de Cultura, Comércio, Indústria e Turismo, contaminou o senhor ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Osvaldo Abreu, de quem, por sinal, eu retive, durante muito tempo, uma impressão muito positiva (provavelmente enganei-me) e já está a contaminar o senhor primeiro-ministro. Portanto, já não é um caso isolado e, aparentemente, só contamina os membros do MLSTP que fazem parte do referido governo.

O que me indigna é que depois de eu ter lido tantas coisas que indiciavam a prática de atos de corrupção por parte do senhor Osvaldo Abreu, designadamente o seu eventual envolvimento na criação de uma empresa privada do ramo de hidrocarbonetos em aparente contradição com a lei vigente na altura; a sua assinatura, segundo afirmou o anterior Diretor Executivo da Agência Nacional de Petróleo no “pior” Contrato de Partilha de Produção da Zona Económica Exclusiva, o bloco 2, com a SINOANGOL, empresa totalmente desconhecida no mundo dos petróleos e sem qualquer capacidade técnica e financeira para o propósito em causa; a alteração da proposta dos Estatutos da Agência Nacional de Petróleo, promovida pelo próprio, introduzindo nele clausulas que permitissem que o seu ramo de especialização – Engenharia Química – passasse a ser uma das condições para se ser Diretor Executivo da referida agência, etc., eu desvalorizei sempre estas e outras acusações, contra o próprio, até pelo facto dos promotores da acusação em causa limitarem tal registo ao contexto da comunicação social, sempre convencido que se tratava de um instrumento com propósito difamador, da oposição política, para prejudicar a carreira política de um jovem que estava a se impor, aos poucos, na política Santomense sobre o qual eu nutria algum respeito e, até, admiração. E, até, julgo ter elogiado, em artigo publicado neste mesmo jornal, a sua disponibilidade como protocandidato ao cargo de líder do MLSTP em disputa com Aurélio Martins e outra candidata que já não e recordo do nome.

Agora eu pergunto: por que razão fazer aos outros exatamente aquilo que, eventualmente, tenhas detestado que ti tivessem feito?

Se o propósito é o combate à corrupção, como têm reiteradamente propalado, não seria desejável que fosse o ministério público e, posteriormente, os Tribunais, onde a queixa deveria ser encaminhada?

O país está a viver dias conturbados provocado, voluntariamente, pelo próprio governo, de forma, aparentemente, incompreensível, embora precise, de facto, de reformas. É o próprio governo que, em vez de governar e reformar o país, tem criado dificuldades a si próprio, num exercício de automutilação que ninguém compreende.

O principal e único partido da oposição – o ADI – está numa situação complexa ao nível diretivo e sem capacidades de intervenção política concertada e minimamente organizada.

O Governo tem, por isso, um campo aberto para impor algumas reformas ao país, em situação de dominação plena, incluindo o propósito de um verdadeiro combate à corrupção e não aquilo que está a fazer neste âmbito.

A política é um âmbito de inovação e não somente de gestão. Não percebo por isso, estrategicamente, a importância desta afronta, sem qualquer sentido, repetindo todos os pecados que o anterior governo cometeu, aos opositores políticos, de forma seletiva e inconsequente. Isto não é política, mas qualquer coisa parecida com ela. O feitiço, como no poema de Goethe, pode virar contra o feiticeiro!

Adelino Cardoso Cassandra

P.S: Alguém que lida com estas matérias, tecnicamente acima de quaisquer suspeitas, após a publicação do meu anterior artigo, enviou-me uma mensagem, congratulando com o conteúdo do artigo em causa e acrescentando que o bem com maior peso nas nossas importações são precisamente as bebidas alcoólicas. Como exportamos muito pouco, segundo o referido especialista nesta área, andamos a pedir dinheiro emprestado ao estrangeiro para importarmos e consumirmos as bebidas alcoólicas, ou seja, andamos a aumentar a nossa dívida externa e a comprometer as gerações futuras com o desenvolvimento de um “projeto” de formação de bêbados ou alcoólatras no país, com todas as consequências que tal acarreta, diminuindo os impostos sobre as referidas bebidas alcoólicas. Estamos no bom caminho!