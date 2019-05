O Naufrágio do Estado

O naufrágio do navio “Anfitriti” e, posteriormente, os episódios relacionados com a gestão da tragédia que tal facto provocou, refletem, de uma forma simbólica, o estado do nosso Estado.

Tudo o que, aparentemente, não deveria acontecer, neste naufrágio, acabou por acontecer, como, aliás, já tinha acontecido, anteriormente, por sete vezes. Todas as evidências, momentâneas e anteriores, relacionados com este ciclo de tragédias, convergem para a situação de autêntico caos em que se instalou o nosso Estado.

Em primeiro lugar, negligenciou-se, ou, pior ainda, nunca existiu, recomendações decorrentes de inquéritos realizados aos naufrágios anteriores que deveriam servir como receituário para minimizar a eventual ocorrência de posteriores tragédias, como esta, que acabou por acontecer. Tudo se manteve como dantes, desde a ocorrência do primeiro naufrágio. Nada mudou do ponto de vista institucional, organizacional e de gestão das estruturas que deveriam ter funções inspetivas e de monitorização de segurança relacionada com o transporte marítimo e dos portos no país, nem tão pouco as metodologias de trabalhos e ações que deveriam ter como finalidade a garantia de segurança no processo de carga e descarga dos referidos barcos, etc.

Só assim se compreende que não tenha existido um plano ou documento que certificasse, por escrito, com todo o rigor ou detalhe possível, a responsabilidade dos agentes ou entidades envolvidas neste processo, onde estivesse contemplado, os procedimentos seguidos pelo comandante do navio e representante do IMAP, por exemplo, sobre todo o conteúdo, quantidade de carga e distribuição da mesma no navio, o número de passageiros a transportar, o procedimento seguido em todo o processo de carregamento do navio, etc. Nada disto se constatou e, até, a coisa mais simples deste processo, que deveria ser a fidelidade da lista dos passageiros transportados pelo referido navio, de S.Tomé em direção ao Príncipe, parece estar coberta de grande nebulosidade, provocando grande complicação e dúvidas, posteriormente, no processo relacionado com buscas, salvamento e controlo rigoroso do número de sobreviventes e mortos na referida tragédia, proporcionado caos e imprudência, no contexto comunicativo, nacional e internacional, com todas consequências negativas para a imagem do país.

Um país, com instituições neste domínio, que nem sequer conseguem garantir, com algum rigor, às entidades de busca e salvamento e ao público em geral, o número real de passageiros transportados no referido barco, é um país que se caminha, perigosamente para o naufrágio.

Ou seja, como se faz sempre em S.Tomé e Príncipe, não se aprende com os erros e, até, parece, que os erros criam condições perfeitas para a sua reprodução no futuro.

Em segundo lugar, tendo o país uma configuração arquipelágica, constituído por duas ilhas, apenas, e alguns ilhéus, é difícil compreender que, 40 anos após a independência nacional, nenhum dos governos centrais, se tenha lembrado desta nossa particular situação e, com tal, privilegiado nas suas opções políticas, a necessidade de implementar um plano de transporte inter-ilhas, contemplando os sectores marítimo e aéreo, sobretudo, valorizador da capacidade de mobilização de pessoas e bens entre elas, da dinamização da economia regional e nacional e, consequentemente, do incremento da competitividade do nosso sector de turismo, melhoria do desempenho das empresas nacionais e regionais, da segurança das pessoas e, sobretudo, da qualidade de vida dos nossos cidadãos.

Deveria ser isto que qualquer partido responsável deveria incluir no seu plano de desenvolvimento estratégico para o país em detrimento de banalidades que só acrescentam dívidas e compromete o futuro das gerações vindouras.

Isto só não aconteceu, por uma opção patética de instinto hegemónico, por parte dos diversos governos centrais, desde a independência nacional, que teimavam em tratar o Príncipe, antes da implementação do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma, da mesma forma que tratavam as outras regiões do país, coisa que nem no contexto colonial aconteceu.

A reforma administrativa do país, implementada pelo MLSTP, de formação de distritos, todos iguais em organização, estatuto e delegação de competências, é o paradigma deste desastre, que quase matou o Príncipe, por tentarem uniformizar aquilo que toda a gente via que é diferente.

O MLSTP sempre lidou mal com este problema, aliás, mesmo antes da independência nacional (lembram-se da Declaração de Princípios) e, creio, que, até hoje, ao contrário daquilo que existe nos outros partidos políticos, não se constata, claramente, nos documentos estruturantes deste partido (pelo menos naqueles que eu tive a oportunidade de consultar) nenhuma referência relativamente ao novo paradigma de organização política e administrativa do país, decorrente da aprovação do novo estatuto político-administrativo da região autónoma do Príncipe, para além de alusões vagas sobre a descentralização.

É óbvio que um partido político que sempre tratou o Príncipe desta forma nunca iria implementar um plano integrado de transporte inter-ilhas que consagrasse estes princípios que referenciei anteriormente, porque a sua ambição, desde a independência nacional, era uniformizar os distritos ou regiões do país tratando-as da mesma forma, independentemente das suas particularidades ou idiossincrasias.

Aliás, a forma como o atual governo central do MLSTP reagiu aos acontecimentos relacionados com o naufrágio de Anfitriti, sempre tarde, tendo marcado uma conferência de impressa para 17h:30 do referido dia, quando o naufrágio aconteceu logo pela manhã, e todos nós já sabíamos do referido facto, e, até, já decorria o processo de busca e salvamento de algumas vítimas, portando-se como quem não sabia de nada e não queria saber de nada, mais preocupado com o processo de transferência de culpas para outrem em detrimento da assunção das suas próprias responsabilidades neste âmbito, mantendo a capital do país em festa, durante mais um ou dois dias, na comemoração de um insólito mês da cultura, mesmo após a ocorrência da referida tragédia, é sinal de que vivemos num país cujas instituições caminham, perigosamente, para um naufrágio.

Em terceiro lugar, a postura do atual governo, que se autoproclamou reformista e diferente dos anteriores, e de outras instituições da república, neste processo de naufrágio do navio Anfitriti, denuncia muitas preocupações com o nosso futuro coletivo.

Tendo o senhor primeiro-ministro e o presidente da república chegados ao Príncipe e sendo confrontados com uma manifestação dos residentes e naturais da referida ilha, tendo como foco o naufrágio em causa, vi e ouvi, em direto, através de um vídeo que um dos presentes no aeroporto da ilha do Príncipe realizou, um dos mais prestigiados jornalistas da TVS afirmar, em jeito de reprimenda aos seus pares que acompanhavam a referida manifestação, que não ousassem afirmar ou considerar, na reportagem que faziam para os meios de comunicação que representavam, que tal propósito fosse conotado como uma “manifestação”.

Juro que fiquei embasbacado com esta atitude do referido jornalista.

Quem é jornalista em causa para tentar condicionar o trabalho dos seus pares, impedindo-os de chamar ou não aquela concentração de uma “manifestação”?

Quem lhe deu o direto de fazer isto aos seus pares?

Desde quando o estatuto deontológico da referida profissão pode facultar a um jornalista um poder tão grande de condicionar o direito de liberdade dos seus pares permitindo-lhes, objetivamente ou subjetivamente, a ocultação de informações sobre factos que cobrem e, consequentemente, privar a população de saber de forma concreta e verdadeira a cobertura do referido acontecimento?

Tal facto encerra, declaradamente, um ato de censura e/ou de autocensura porque aquele jornalista queria, com aquela ação, iludir ou privar os leitores, ouvintes ou telespetadores de dados relevantes relacionados com a manifestação de descontentamento da população local perante esta tragédia.

Ou seja, a sua ação, naquele momento, era, objetivamente, perante ordens superiores da tutela governamental, esconder a verdade.

É óbvio que se tratava de uma “manifestação” e o referido jornalista sabia perfeitamente disto porque ele sabe, como jornalista sénior que é, que uma manifestação, qualquer que ela seja, é um ato coletivo, constituído por um conjunto de pessoas, com o objetivo de expressarem uma opinião pública. Foi exatamente isto que aquelas pessoas estiveram a fazer no aeroporto do Príncipe e ouvi muitas delas expressarem o seu descontentamento perante tal tragédia.

E o mais extraordinário é que, naquela manifestação, ouvi um natural do Príncipe, em jeito de total revolta, declarar, clara e objetivamente, perante vários jornalistas, incluindo o da TVS, que, estando ele recentemente em S.Tomé, confrontou diretamente, em forma de aconselhamento ou chamada de atenção, o Diretor da IMAP, sobre as condições em que aquelas viagens de barco, entre as duas ilhas, eram efetuadas, tendo afirmando ao mesmo, que, mais tarde ou mais cedo, aquelas viagens, poderiam acabar em tragédia, como acabou por acontecer. O cidadão em causa, disse mais, aos referidos jornalistas, em tom de claro desafio, que, estes, se quisessem, poderiam confrontar o respetivo Diretor da IMAP com as suas declarações, caso tivessem dúvidas das veracidades das mesmas.

Este foi sem dúvidas um grande testemunho que qualquer jornalista deveria privilegiar, como assunto de maior interesse, para montar a sua reportagem ou notícia, tendo em conta o acontecimento do momento.

A pergunta que se coloca, então é: por que razão estas afirmações, tão graves, expressas por um cidadão idóneo, que, até, poderia ser usada, pelo ministério público, como meio probatório, para a descoberta da verdade, não passaram na TVS? A TVS está ao serviço do quê? É este o jornalismo ao serviço comprometido com a veracidade no relato dos factos, apuramento da realidade e sua divulgação rigorosa?

Esta postura dos referidos jornalistas só pode ter acontecido, por pressão governamental, a montante. Não creio que os jornalistas em causa tivessem tomado esta decisão, solitariamente, com medo de divulgação de factos que, até, poderia contribuir, negativamente, para a credibilização do seu trabalho.

E é incompreensível que tudo isto se tenha passado perante a ação de um governo que, através do senhor primeiro-ministro, nos garantiu, várias vezes, que faria diferente dos governos anteriores e, até, prometeu-nos que a sua principal função seria o aprofundamento da democracia no país. Começo a não ter respeito nenhum por estas pessoas.

Só espero, que, o ministério público, tendo declarado a abertura de um inquérito para apurar os factos relacionados com este naufrágio, vá até ao fim neste desiderato, até como forma de honrar as vítimas e seus familiares, cumprindo todas as formalidades relacionadas com o processo em causa, e aproveite esta ocasião para sugerir, em ofício público, a todos os cidadãos nacionais que têm alguma informação a declarar relacionada com o acontecimento em causa, mais ou menos longínqua, como é o caso daquele cidadão do Príncipe que referenciei anteriormente, que o deva fazer.

Acho, até, que o referido cidadão e outras pessoas, direta ou indiretamente envolvidas neste caso, devam disponibilizar-se, como assistentes no referido processo, para ajudar o ministério público a encontrar todas as provas e todos os indícios que poderão contribuir para demonstrar os factos e, eventualmente, responsabilizar os arguidos no referido processo.

Entendo, também, que se deva criar um fundo financeiro, com colaboração de cidadãos que queiram participar, (disponibilizo-me desde já como integrante) como forma de honrar as vítimas e mitigar as dores dos seus familiares, para eventual pagamento de advogados experientes, para que este processo não ganhe contornos idênticos aos anteriores, e o próprio Estado continue indefinidamente, neste autêntico ato, voluntário ou involuntário, de eliminação física de cidadãos, tendo em conta a sua crónica desorganização, desleixo e impunidade.

A cidadania não deve nem pode começar e terminar com a participação em atos eleitorais. Ela tem de estar ancorada, também, diariamente, na defesa de valores e princípios, nas questões relacionadas com a justiça, a solidariedade, a democracia, os direitos humanos, a ética, etc. Este é um exemplo flagrante que deveria contribuir para mobilizar as pessoas de todos os quadrantes, independentemente da sua filiação partidária, como contributo para acabar com a impunidade do próprio Estado. Não é todos os dias que morrem quase uma dezena de pessoas por negligência do próprio Estado e outras tantas encontram-se desaparecidas no referido naufrágio.

O atual governo já deu provas, mais do que suficientes, que não tem condições para mudar nada no país. Portanto, tudo vai ficar, durante os próximos quatro anos, como está ou pior, a não ser que aconteça algum “milagre”, coisa que eu não acredito que aconteça na política.

E para constatar tal facto basta ver a fragilidade que o senhor primeiro-ministro manifesta perante determinados lóbis que lhe impossibilita, até, o recurso ao ato e decisão mais nobre que qualquer primeiro-ministro nunca deveria abdicar, que é a escolha e demissão dos membros do seu gabinete em função dos objetivos de natureza política ou técnica pretendidos.

A senhora ministra do Comércio, Industria, Cultura e Turismo, por exemplo, apesar de andar a passear no referido governo toda a sua incompetência e falta de qualificação para a atividade em causa, nunca sairá do referido governo, apesar dos danos que tem provocado ao país, porque o “lóbi do arroz do Japão” nunca deixará que tal facto aconteça e isto implicaria, provavelmente, a queda do referido primeiro-ministro e do seu governo.

Consta, também, e não foi desmentido publicamente, que o Diretor da ENAPORT, terá declarado aos seus subordinados, com os quais mantém uma grande controvérsia nos referidos serviços, que ninguém lhe pode demitir das referidas funções porque se tal facto acontecer será sinónimo da “morte” do referido governo e do próprio primeiro-ministro.

Nestes dois casos, estamos perante um claro sinal da fragilidade deste primeiro-ministro e do seu governo que denuncia, também, a fragilidade do próprio Estado. Se o senhor primeiro-ministro dirige um governo que ele mesmo não tem poderes para demitir quaisquer ministros ou mesmo sancionar um Diretor de uma empresa estatal, por um eventual comportamento negligente ou prejudicial aos nossos interesses coletivos, perguntar-se-á, então, como é que ele pode dirigir a política do governo em causa, coordenar e orientar as ações dos ministros e o próprio funcionamento do governo?

A situação, infelizmente, ao contrário daquilo que a clientela e militância político-partidária crê, é muito complexa e o país está a passar por uma grave crise de autoridade, amarrado que está, o referido governo, de forma frágil, aos condicionalismos de uma coligação cujo objetivo é, unicamente, a distribuição de favores e lugares aos amigos e cumprimento de diretrizes de lóbis.

É, também, por isso, que o primeiro-ministro tem a necessidade frequente de clamar, desesperadamente, pelo combate à corrupção, em discursos oficiais, convencido que isto lhe acrescenta autoridade ou legitimidade, tendo ele, no próprio governo que dirige, situações complexas que indiciam falta de transparência, iniquidade, censura como prática política nos órgãos de comunicação social do Estado, falta de autoridade para tomar decisões, desleixos organizacionais, etc.

O senhor primeiro-ministro, com muita pena minha, comporta-se sistematicamente, nos seus discursos oficiais sobre a corrupção, como aquele fanfarão que, aparentemente, para testar a sua valentia perante o adversário potencialmente valioso, agarra um interlocutor mais próximo dele e grita “segurem-me senão eu mato-o”. É óbvio que as pessoas começam a perceber que esta simulação não é coisa para se levar a sério.

O acidente de Anfitriti decorre, também, da constatação do estado do nosso Estado que, para tal, todos estes fatores, anteriormente mencionados, têm contribuído.

Quando todos esperávamos estar diante de um verdadeiro governo reformador, com condições de introduzir reformas urgentes no país que permitissem organizar a nossa vida política, económica e social de modo a sairmos do buraco em que estamos, percebemos que estamos perante um governo sem autoridade nem condições para mudar nada e que, aparentemente, se prepara, por omissão, para levar o Estado para um autêntico naufrágio como aquele que aconteceu com o Anfitriti. É triste e medonho!

Adelino Cardoso Cassandra