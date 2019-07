Diáspora política ou sociedade civil politicamente mais esclarecida?

É hoje patente e inegável, a importância da Diáspora Santomense na luta contra o passado regime ditatorial da maioria absoluta de Patrice Trovoada. Nessa luta, é incontestável a ação política esclarecida e esclarecedora dos Santomenses na Diáspora, nos quatro cantos do mundo, e por isso, ouso mesmo afirmar que essa atitude histórica ficará marcada de forma indelével e com letras de ouro, na história politica e social de São Tomé e Príncipe. As redes sociais foram a montra da então oposição e do descontentamento dos cidadãos, face ao estado de “sitio” em que se encontrava mergulhado o arquipélago de São Tomé e Príncipe.

Sete meses após o desaparecimento da figura de Patrice Trovoada do quotidiano político Santonense, os cidadãos clamam por uma justiça capaz de clarificar todos os casos de corrupção que assombraram a assombram o País de nome Santo. Mas a luta contra a corrupção em São Tomé e Príncipe tem sido uma metáfora escrita no tempo, onde o autor vive nas trevas, engodando alguns pilares da estrutura democrática Santomense.

Não restam dúvidas que as ramificações residuais patrícista têm sido o calcanhar de aquiles de uma justiça que se pretende coesa e justa, cuja ação, se desemboque no desenvolvimento sustentável do nosso País. A PGR tem sido o arquivo histórico de muitos casos de corrupção, envolvendo sobretudo Patrice Trovoada, o memorável MESSIAS, apelidado por mim de, REI TÉO.

Frederico Samba foi o primeiro a lançar o alerta buscando o arguido foragido, inclusive recorrendo à afixação de cartazes nas ruas, recordando os filmes de cowboy, mas tudo sambou-se em samba ao estilo Santomense. Hoje, na inércia do tempo que perdura, Kelve Nobre de Carvalho tem dado sinais claros que depois de tudo ter entrado na samba, a PGR tornou-se num momento de “faz de conta”, dançando “Só kó pé”. O certo é que, o fenómeno “Diáspora” genoralizou-se de forma tão viral, transformando grupos de pessoas em autênticos juízes, economistas e politólogos, sem mesmo terem noção do que é ser Santomense e o perigo que o País ainda corre com as ramificações patrícista, residuais.

Esperemos que o Kelve Nobre de Carvalho não venha fazer de contas com muitos outros casos de corrupção, como por exemplo,- o do Banco Central e demais crimes sobejamente conhecidos e ainda por conhecer-, como fez com o caso de pagamento dúbio de subsídios na Agência Nacional de Petróleo onde os ecos do tsunami deixaram estragos, mas que tudo foi branqueado com o arquivamento do processo crime, de forma intolerável.

Mas, os cidadãos mais atentos, estão expectantes com o desfecho que será dado aos outros casos que envolvem a antiga gestão da Agência Nacional de Petróleo. É caso para dizer: Meu ex colega Kelve Nobre de Carvalho “Pitó”, quem te viu e quem te vê. Uma coisa é certa: A diáspora sempre esteve atenta e agora mais do que nunca, estará muito lais atenta ao desenrolar do processo sócio-político de São Tomé e Príncipe.

Jess Flander