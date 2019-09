Construamos com as Nossas Próprias Mãos uma Pátria Renovada – Um Mito Revolucionário que ainda perdura

Eu sou do tempo em que se ouvia, um pouco por todo o país, reproduzido até à exaustão, nas reuniões de bairros, na rádio pública nacional e através de outros instrumentos de propaganda política, a expressão “Construamos com as Nossas Próprias Mãos uma Pátria Renovada”. Era ainda miúdo, naquela altura, e, mesmo assim, a expressão ou slogan em causa nunca mais saiu-me da cabeça.

Já lá vão mais de 40 anos, entretanto, e o sonho em causa de transformação do país, permanece muito longe de se concretizar, para não dizer impossível de realização, tendo em conta os condicionalismos prevalecentes momentaneamente.

De facto, não pode haver transformação sem haver conhecimento ou, melhor, autoconhecimento; ou, em alternativa, as pessoas, individual e coletivamente, só mudam se quiserem mesmo mudar. É impressionante constatar, neste momento, na nossa terra, a resistência oferecida ao propósito de mudança ou de transformação do país, que começa a ganhar contornos de autêntica autoflagelação.

Vou tentar demonstrar, num exercício analítico e reflexivo simples e sem ambições de cátedra, que não é minha vocação, esta constatação. Por questão metodológica, utilizarei, alguns indicadores de ordem sociopolítica, tendo como modelo comparativo Cabo Verde e S.Tomé e Príncipe, tendo em conta pontos de similitude entre os dois países, designadamente: uma história, sociopolítica e cultural, com pontos de convergência; a pertença ao mesmo espaço comunitário de lusofonia; a configuração arquipelágica e a exiguidade territorial e populacional dos dois países.

Entre 1991 e 2019, S.Tomé e Príncipe teve 19 primeiros-ministros ou chefes de governo e respetivos governos e, pelo meio, o país foi confrontado com, pelo menos, 2 golpes de Estado, intentonas ou insurreições que interromperam os respetivos exercícios governativos. É bom realçar, todavia, que neste conjunto de 19 chefes de governo, 3 deles, em contextos temporais diferentes, exerceram a referida função por mais do que uma vez.

Por sua vez, Cabo Verde, no mesmo contexto temporal (1991-2019) teve 4 primeiros-ministros ou chefes de governo e respetivos governos e, pelo meio, não se constatou nenhum movimento insurrecional.

Em termos simples, pode-se inferir, decorrente de tal constatação, que, em média, durante 28 anos, S.Tomé e Príncipe mudou de governo ou de chefe de governo em menos de um biénio (1,5 anos aproximadamente).

Em Cabo Verde, pelo contrário, os chefes de governo ou primeiros-ministros e respetivos governos, tiveram, em média, durante 28 anos, um período de exercício governativo de 7 anos.

Por outro lado, em S.Tomé e Príncipe, neste mesmo período temporal (28 anos) pelo menos 4 partidos políticos, PCD, ADI, MLSTP, MDFM-PL, em coligação e/ou isoladamente, criaram condições ou sustentaram as diferentes soluções governativas; ao passo que, em Cabo Verde, 2 partidos políticos, PAICV e MPD, realizaram este propósito.

Podemos concluir, desta simples constatação, que, nos últimos 28 anos, em S.Tomé e Príncipe, viveu-se num autêntico clima de instabilidade política e governativa enquanto que, em Cabo Verde, reinou a estabilidade política e governativa.

Por outro lado, em S.Tomé e Príncipe, esta instabilidade política e governativa criou condições para a fragmentação partidária ao passo que, em Cabo Verde, o sistema político-partidário evoluiu, tendencialmente, para o bipartidarismo.

Em Cabo Verde constatou-se uma consolidação do regime enquanto que, em S.Tomé e Príncipe, verificou-se, nestes últimos 28 anos, uma degenerescência do regime, decorrente de crises permanentes, que, até hoje, perduram.

Neste último âmbito, basta, para tal, constatar, que, em S.Tomé e Príncipe, quando se muda os governos, com ele, também, se muda a quase totalidade de outros órgãos ou instituições da república, até aquelas que deveriam ter uma grande componente de independência ou autonomia e exigência técnica, como as instituições de supervisão ou de regulação, sectoriais ou multissectoriais, como Banco Central de S.Tomé e Príncipe e a AGER, ou, até, os chefes de Estado Maior das Forças Armadas, bem como o Comandante Geral da Polícia Nacional. E, nos últimos anos, até os membros dos Tribunais Superiores são mudados cada vez que se muda os governos da república.

No caso do Banco Central de S.Tomé e Príncipe, entre 1992 e 2019, ou seja durante 27 anos, passaram por lá 8 governadores o que perfaz uma média de um pouco mais de 3 anos para cada governador, ao passo que, relativamente ao Banco Central do arquipélago de Cabo Verde, desde a sua implantação, em 1975, até hoje, durante 44 anos, passaram por lá 7 governadores, o que perfaz uma média de mais de 6 anos para cada governador.

Como é que se pode sedimentar ou fortalecer as instituições da república, tomar decisões com coerência organizacional e metodológica, com este nível de instabilidade que fragiliza a república, sobretudo num contexto de forte personalização da política?

Um exemplo penoso de manifestação da fragilidade das nossas instituições, com evidência pública indesmentível, deu-se, recentemente, quando o ministro das Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, solicitou o apoio do embaixador da República Popular da China, em São Tomé, através de uma carta, para que, entre outras coisas, este o ajudasse a contactar a empresa “China International Fund Limited”, a empresa aparentemente responsável pela assinatura de um acordo de empréstimo, com o anterior governo da república, no valor de 30 milhões de dólares, permitindo, desta forma, a criação de condições para a atribuição do remanescente em falta, referente ao empréstimo em causa, no valor de 20 milhões de dólares.

Ou seja, aparentemente, nenhuma instituição da república conhecia a referida empresa bem como as condições contratuais relacionadas com a realização do referido empréstimo.

É óbvio que a culpa, neste caso, não deve ser atribuída ao referido ministro das finanças, Osvaldo Vaz, mas denuncia um padrão de comportamento caracterizador da fragilidade das nossas instituições. Compreende-se mal que tendo o país um ministério das finanças com vários Departamentos e Direções, um Banco Central, vários Bancos Comerciais, um Tribunal de Contas, uma Assembleia Nacional com várias comissões em funcionamento e outros instrumentos de regulação e avaliação dos assuntos da nossa vida em comunidade mas, todavia, ninguém conhecia ou ouvira falar na referida empresa e tenhamos a necessidade de pedir a um embaixador estrangeiro que nos informasse sobre o paradeiro da empresa em causa que, anteriormente, nos tinha facultado um empréstimo, solicitando-se apoio para a eventual atribuição do remanescente em falta.

Isto é humilhante e penalizador para o país. As instituições do Estado existem e devem funcionar, de forma dinâmica, independentemente do circunstancialismo governativo decorrente da legitimidade eleitoral, respondendo, com exigência, organização e método, às exigências que se vão colocando aos desafios do Estado.

A ideia que se passa para o exterior, consciente ou inconscientemente, é que estamos em guerra uns contra os outros e cada partido tem as suas próprias instituições de supervisão e/ou de regulação, sectorial e multissectorial, a sua própria tropa, a sua própria polícia e os seus próprios Juízes. Isto para não falar das Direções da Administração Central e das empresas estatais.

Pode-se inferir, a partir deste âmbito analítico, que, para além de vivermos, durante os últimos 28 anos, num processo de instabilidade política e governativa, constata-se, também, em S.Tomé e Príncipe, decorrente desta mesma instabilidade política e governativa reinante, a existência de instituições fracas e instáveis que não contribuem para a normalização dos níveis de decisão, enquanto, que, em Cabo Verde, predomina instituições fortes que concorrem para a normalização dos níveis de decisão.

Os partidos políticos estão, neste caso, a contaminar as instituições do Estado com todos os seus vícios e funcionam, ainda, como formações proto partidárias ou fações, (de acordo com M. Duverger e G. Sartori – as fações são grupos políticos que precedem historicamente os partidos políticos) em guerra permanente e abertas uns contra os outros, tratando os assuntos do Estado como do seu próprio património se tratasse e assim que se sentem legitimados, eleitoralmente, apoderam-se de tudo para entregarem aos seus militantes e fiéis seguidores. Para estas fações não há leis nem obediência ao nosso ordenamento jurídico.

Neste caso, dar emprego aos militantes e amigos vem, sem quaisquer titubeações, em primeiro lugar em detrimento da apresentação e desenvolvimento de uma agenda que ajude a resolver os reais problemas do país.

Se um dos nossos principais ou reais problemas, desde 1991, como ficou constatado anteriormente, é a instabilidade política e governativa, compreende-se mal que nenhum partido nacional, neste contexto temporal, tenha feito um esforço para perceção de tal facto como um verdadeiro problema político e implementasse medidas para o seu agendamento e debate público, sobre as causas do referido problema, bem como a definição de objetivos e de estratégias para a solução do mesmo e, posteriormente, adotasse consensos, no âmbito do nosso sistema político-partidário, tendencialmente dirigidos para a sua resolução que, comportasse, caso fosse necessário, uma eventual alteração dos instrumentos de natureza legislativa e procedimental, bem como, a mobilização de bases de apoio político relativamente ao objetivo de providenciar recursos institucionais, organizacionais e financeiros para concretização de medidas dirigidas para a resolução do referido problema político.

Toda a gente só se lembra que este problema político existe quando, de 2 em 2 anos, por exemplo, os governos caem. Neste momento, desdobram-se em lamentações, reuniões institucionais de emergência e apresentações de propostas avulsas recomendando, nalguns casos, a eventual mudança de sistema político para resolver o referido problema, enquanto o regime definha. Andamos nisto desde 1991.

Isto leva-nos a pensar que, para além de termos um problema no país relacionado com a instabilidade política e governativa, temos outro, não menos importante, que está relacionado com a distorção da responsabilidade política por parte dos partidos políticos que nos têm governado, privilegiando-se, por parte destes, a emergência e implementação de propostas políticas com conteúdos estritamente eleitorais, em defesa dos interesses das suas fações, em detrimento da resolução dos verdadeiros problemas do país, com consequências desastrosas para a nossa comunidade. Ou seja, estamos em presença do tal problema de conhecimento ou autoconhecimento que nos empurra para a autoflagelação.

Admito, até, que, nalguns casos, os reais problemas do país são ocultados ou cinicamente ignorados, por parte de grupos específicos destas fações, denominadas partidos políticos, tendo em conta que a assunção da sua existência ou o seu reconhecimento público poderia colocar em causa as referidas propostas partidárias que assumem, invariavelmente, a defesa de interesses eleitorais e pessoais específicos.

Quando se vive de forma permanente, desde 1991, num clima de instabilidade política e governativa, a última coisa que se poderá pensar em resolver, como proposta política, é acabar com a corrupção no país, reforçar a autoridade de Estado ou crescer economicamente com uma taxa de dois dígitos, porque, neste caso, estes problemas constituem autênticos epifenómenos perante a grandeza e persistência daquele problema político maior e, até, acho, que a ausência de autoridade de Estado decorre da instabilidade política e governativa permanente e ambas criam condições para a disseminação da corrupção no país e alguns grupos de determinadas fações sabem disto e estão dispostos a preservar esta instabilidade política e governativa como elemento imprescindível para a sua sobrevivência.

Passados 44 anos, o slogan “Construamos com as Nossas Próprias Mãos uma Pátria Renovada” parece-me configurar, neste momento, um mito revolucionário que ainda perdura.

Adelino Cardoso Cassandra