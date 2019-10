O Teatro pode acabar!

Torna-se bastante mais claro, neste momento, o processo lento, mas consistente, de deterioração da nossa democracia, amplificado, episódica e ciclicamente, por manifestações de crises de quase todas as instituições do Estado, com raízes no nosso sistema partidário.

O estado de penúria, económica e financeira, que o país viverá, durante os próximos tempos, tratará impiedosamente de fechar a cortina e acabar com o teatro se, entretanto, os nossos políticos continuarem a pensar e agir como se estivessem numa ilha totalmente alheia da realidade que se vive num mundo totalmente acelerado.

De facto, embora previsível, não esperava, tão cedo, que um partido, como a ADI, que tenha feito parte do governo da república, muito recentemente, num projeto hegemónico de poder, e tenha concluído, pela primeira vez na história da nossa democracia, uma legislatura completa, em total contradição com o quadro de instabilidade governativa crónica reinante desde 1991, volvido sensivelmente um ano, possa ter entrado num estado de total fracionamento interno, contemplando, neste momento, duas lideranças, aparentemente legitimadas em dois congressos partidários do referido partido.

Um partido, qualquer que ele seja, em princípio, deve representar interesses sociais, tendo em conta que, em qualquer sociedade democrática, existem grupos sociais dotados de interesses e objetivos próprios. É, por isso, aliás, que, entre outras coisas, os partidos políticos têm uma particular importância em democracia porque é através deles que se estabelece uma ligação organizada e responsável entre grupos sociais e o sistema político.

Neste caso, a ação do partido, qualquer que ele seja, não é independente do estatuto de representação, ou seja, da capacidade funcional e organizativa do partido para falar em nome desses grupos sociais, realizando, deste modo, a sua função, no âmbito político.

Deste modo, podemos questionar neste momento: as duas fações da ADI representam neste momento a defesa dos interesses dos mesmos grupos sociais ou de grupos sociais diferentes? Falam em nome de quem? Que ligação organizada e responsável estas duas fações, aparentemente legitimadas em dois congressos diferentes, estabelecem com estes grupos sociais que, supostamente, deveriam representar?

Se estamos em presença de duas lideranças, representativas da defesa de interesses de grupos sociais díspares, sem qualquer organização hierárquica vertical coerente, podemos falar, neste caso, de um verdadeiro partido político? Pode haver partido político sem uma organização funcional mínima?

Estas e outras questões deveriam preocupar a nossa classe política que nos tem oferecido um espetáculo calamitoso neste âmbito.

E o pior de tudo é que a ADI não é a ovelha negra do nosso sistema partidário. Até os partidos mais novos, recentemente formados, já nascem com todos estes tiques de desorganização e irresponsabilidade, contaminando, posteriormente, nalguns casos, toda a estrutura do Estado com todos estes problemas, vícios e inoperacionalidades.

O Partido Verde São Tomé e Príncipe, recentemente formado, cujo objetivo número um, explícito na sua página na Internet, é precisamente “Unir os Sãotomenses onde quer que estejam” também já tem duas lideranças, aparentemente legitimidades em dois congressos diferentes, em contradição com o referenciado objetivo.

Por outro lado, na ilha do Príncipe, um partido recentemente formado, denominado “Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe”, não quis deixar a sua irrelevância e irresponsabilidade somente no contexto da respetiva liderança.

Neste âmbito, tendo concorrido às eleições regionais recentes e dois dos seus elementos, tendo sido eleitos, como deputados, nas referidas eleições, para representação do partido em causa na Assembleia Regional do Príncipe, o referido partido tomou a insólita decisão de não se fazer representar na Assembleia Regional e, até, proibiu quaisquer dos seus potenciais deputados, da lista proposta para o ato eleitoral em causa, de ousarem dar qualquer passo neste propósito, apesar de várias tentativas do presidente da Assembleia Regional no sentido de criação de condições para impedir esta tremenda irresponsabilidade.

A consequência deste ato insólito e irresponsável, provavelmente nunca visto em qualquer outra paragem, é que a Assembleia Regional está, neste momento, desprovida de qualquer partido opositor que possa contribuir para amplificar a atividade de fiscalização política dos atos de governação regional.

Sejamos francos, um partido político com esta postura existe para quê? Para contrariar, em função dos resultados eleitorais, a suposta vontade popular dos grupos sociais, que, pretensamente, pretendem representar ou defender ou, em alternativa, pretende para dar cabo das instituições de organização política de âmbito regional? É este o comportamento que se pretende de um partido?

Ao contrário daquilo que muita gente pensa, estes três exemplos descritos, e outros, não constituem epifenómenos que podem ser desvalorizados ou desconsiderados, muito pelo contrário, constituem padrões de comportamentos e condutas, transversalmente adotados por quase todos os partidos políticos nacionais, com fortes consequências no enfraquecimento das instituições do Estado e no equilíbrio do nosso sistema político-partidário.

Uma pergunta que os cidadãos devem começar a fazer é esta: se os partidos políticos nacionais, de uma forma quase geral, denotam tanta incompetência que nem sequer conseguem organizar, internamente, de forma responsável, vão para o governo da república ou governo regional fazer o quê?

Se não conseguem criar condições para governar a sua própria casa vão governar o país ou uma região? Vão transportar esta desorganização e irresponsabilidade para as instituições do Estado, com todas as consequências negativas deste propósito?

Desvalorizar a vertente de organização e responsabilidade dos partidos políticos, minimizando, reiteradamente, estes comportamentos, é mesmo que pensar que o Estado é uma espécie de conjuntos de instituições que pode ser apropriável somente por imposição de resultados eleitorais, apesar destas insuficiências graves, sem que os “partidos” em causa tenham uma noção clara daquilo que pretendem fazer com este poderoso instrumento de poder.

Quem assim pensa, não tem legitimidade para, depois, andar a reclamar sobre os males do nosso sistema judicial, da Saúde, Educação, etc.

Para além disso, qualquer organização, incluindo partidos políticos, com insuficiências e falhas graves no seu modelo de organização, pode-se tornar num alvo frágil e suscetível de dependência em relação a outras organizações, até de caráter criminal, na medida que este espaço vazio de organização pode ser ocupado por outros decisores com motivações diversas daquelas que constituem a aparente posição pública da referida organização ou partido, com consequências nefastas para o país.

É óbvio, pois, que eu estou a falar de organizações criminais, dotadas eventualmente de meios financeiros e de outra natureza, que se podem apoderar destas insuficiências organizativas, tomar o partido de assalto, por perda de autonomia deste, e, posteriormente, assaltar discretamente o próprio país ou região, minando-o de condições ideais para a prática de ações ilícitas e criminais. Não vejo ninguém minimamente preocupado com isto no país.

A democracia é um trabalho duro que carece de vigilância permanente e participação de todos: cidadãos de uma forma geral, partidos políticos e a própria comunicação social.

Se os partidos políticos, que deveriam ser os guardiões da democracia, negligenciam, voluntária ou involuntariamente, esta função, estão criadas as condições para a sua deterioração paulatina, sobretudo num contexto de fragilidade em termos de manifestação de exercício de cidadania nas suas mais variadas vertentes.

E é bom que as pessoas entendam que este processo de deterioração democrática é lento, muitas vezes impercetível para muitos, e envolve a corrosão paulatina das instituições, das suas regras formais e informais e, quando despertarmos, o teatro pode, de facto, terminar com o fecho da cortina.

E tudo isto parece incompreensível, exatamente, num momento em que o país, segundo os seus mais destacados dirigentes políticos, quer integrar, por vontade própria, a lista dos países de desenvolvimento médio, de acordo com uma decisão da Assembleia-Gral da ONU que será tomada, provavelmente, em 2021.

Ora, isto encerra uma tremenda contradição! Se os instrumentos de ação política, na nossa terra, como são os partidos políticos, na sua grande maioria, estão na situação em que estão, com comportamentos pouco adequados, ao nível de organização, dinâmica funcional e responsabilidade, não cumprindo com zelo mínimo as suas funções na sociedade, como é que podem querer abraçar um empreendimento político, económico e social, tão exigente e complexo, como é a entrada do país para o grupo de países de desenvolvimento médio?

Tenho dificuldades em compreender, como é que as pessoas não param, um minuto que seja, para analisar com equidade, profundidade e responsabilidade esta questão e toda a gente está, aparentemente, convencida, que tal propósito associado à ambição duvidosa de exploração de alguns blocos de petróleo em associação com a Guiné Equatorial, pode contribuir para encobrir todas as nossas insuficiências organizacionais e défice de responsabilidade em todos os domínios do nosso sistema partidário e o país desenvolver, com tal.

Ninguém para e pensa, um bocadinho que seja, para chegar a conclusão que, quanto mais inadequados forem os instrumentos de ação política e mais complexas forem as exigências, de natureza económica, social e financeira que teremos de enfrentar pela frente, maiores serão os nossos problemas no futuro.

Aliás, deveríamos ter aprendido alguma coisa com os erros decorrentes do ato da exigência de independência nacional e imediata, na situação estrutural do país em que tal ocorreu e, posteriormente, na mudança do regime em 1991, em total contradição com a realidade política, social e económica prevalecente. Não se transformam regimes ou se fazem autênticas revoluções, económicas e sociais, num país, quando se quer mas, sim, quando se pode.

E, neste momento, o país não pode dar este salto para entrada no grupo de países de desenvolvimento médio, estando na situação em que está, designadamente, com os partidos políticos, na sua maioria, completamente esfrangalhados; comportando uma grande dependência de ajuda externa para cobrir as necessidades básicas do seu orçamento do Estado; com indicadores socioeconómicos tão frágeis; com uma inadequada infraestruturação; com uma administração pública com escassez de recursos humanos competentes e, nalguns casos, totalmente partidarizada e ineficiente; com um sistema judicial obsoleto, persecutório, parcial, injusto e, nalguns casos, muito incompetente e, até, onde as pessoas morrem, de forma reiterada, em naufrágios de barcos que liga as duas ilhas, por incúria e incompetência generalizada.

A impressão que dá é que estamos, com satisfação, algum zelo e sobretudo ignorância, a cavar o buraco onde seremos todos engolidos, após a cortina fechar e o teatro acabar.

Adelino Cardoso Cassandra

P.S: Alguns dos nossos juízes não têm emenda. Agem, por acinte, comportando-se, nalguns casos, como déspotas tresloucados. É incompreensível a perseguição que estão a mover a um jornalista pelo facto de este ter, apenas, publicitado, na televisão pública, um relatório de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas aos cofres dos Tribunais, aparentemente, comprometedor para os responsáveis em causa.