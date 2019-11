DesMLSTPeisar o País – Um Título emprestado

O país carece, desde sempre, de meios suficientes para satisfação das necessidades básicas da comunidade. Isto não é uma novidade para ninguém. Como também não é novidade para ninguém que a política é a arte de se tentar fazer o melhor possível tendo em conta as condições existentes. Ou seja, quando os meios faltam para uma determinada ação, qualquer que ela seja, o que me parece óbvio, neste âmbito, num contexto democrático, é a entrada da política em ação com o objetivo de se “digladiar”, com civilidade, em prol da procura de meios alternativos que possam contribuir para encontrar algo que venha substituir aquela ação.

Daí a importância do pluralismo democrático, suportado organicamente por partidos políticos, caso contrário continuaríamos a viver numa ditadura. E é, por isso, aliás, que o debate político é necessário e insubstituível em democracia, não sendo, com tal, suficiente o debate técnico sobre os nossos assuntos coletivos.

É por isso, também, que eu sempre achei excessivo, para não dizer disparatado e sem nexo, a crítica que algumas pessoas, no interior do país, faziam às outras que ousavam emitir uma opinião pessoal sobre as nossas políticas públicas, quaisquer que fossem, catalogando-as de “Tudólogos”. Este disparate, parece-me monumental, sobretudo num país cujo problema maior que apresenta, deste a instauração da democracia, é exatamente o défice de debate sobre políticas públicas implementadas, com consequências desastrosas para a nossa vida em comunidade. Basta, para tal, ver a situação calamitosa das nossas empresas agrícolas, do nosso sistema educativo, da nossa Justiça, etc.

Creio mesmo que este propósito é feito, desde sempre, com a intenção subjacente de impedir a liberdade de pensamento e de expressão, para que meia dúzia de pessoas tratem das nossas vidas a seu belo prazer.

As consequências estão à vista: temos um país mais pobre, do ponto de vista do debate sobre as políticas públicas que tem adotado em vários sectores, e sem alternativas válidas para assegurar o seu desenvolvimento no presente e futuro; uma classe política, excluindo algumas exceções, essencialmente parasitária, sem ideias, desorientada, com um estilo dinástico, inculta e sem capacidade de afirmação sem recurso ao grotesco, à barbárie, à maledicência e ao ridículo ou, nalguns casos, prejudicando os próprios interesses do país ou da comunidade em prol da sua sobrevivência.

Todos os partidos políticos têm culpas no estado de degradação do país e este deveria ser o momento ideal para a mudança de paradigma. Mas não!! Meia dúzia de pessoas, os donos do país desde a independência nacional, fazem tudo para contrariar este propósito.

Ouvi, pela primeira vez, através de um registo fílmico que me enviaram, uma entrevista ou conferência de impressa de Miguel Trovoada, aparentemente, já com alguns anos, sobre os acontecimentos relacionados com aquilo que aconteceu na primeira república que, culminou, entre outras coisas, com a sua prisão, condenação e exílio, bem como de outros conterrâneos nossos.

Não sei se o conteúdo da referida entrevista, narrada com um pormenor descritivo de cortar a respiração, é totalmente verídica, sobretudo a parte denunciada pelo senhor Gomes (não sei se é este o nome do referido senhor) explicada com detalhes ínfimos, caracterizadores do espaço e do tempo, como se tratasse de uma obra dramática que estaríamos a ver em tempo real, que terminou com o assassinato de um dos referidos presos naquela altura.

Aquilo, narrado da forma como foi, constitui uma espécie de enredo, milimetricamente montado, para acabar com a vida daqueles homens que estavam presos naquela cadeia, tendo o “MLSTP antigo”, como protagonista desta trama. Volto a repetir que não sei se tudo aquilo é verídico nem tenho, também, razões objetivas, para não acreditar no referido senhor (Gomes) e no anterior presidente da república Miguel Trovoada, coautores da referida entrevista ou conferência de imprensa.

Mas, se tudo aquilo, de facto, aconteceu, como o Miguel Trovoada e o senhor Gomes retrataram naquela entrevista ou conferência de imprensa, só posso concluir, mesmo tendo em conta as características do regime político em que vivíamos naquela altura, que estávamos em presença de uma ditadura com requintes de malvadez, perseguição política e ódio levado ao extremo, como outras ditaduras de outras latitudes que provocaram dor e muito sofrimento. Deixo isto, no entanto, para os Historiadores.

O que Miguel Trovoada, todavia, nos vem dizer, como novidade, nesta entrevista, é que o MLSTP, de que ele foi cofundador, nunca foi um partido de confiança e que o mesmo traiu o sonho e esperança dos Santomenses, de uma forma geral, tendo tal facto despertado o seu afastamento do referido partido bem como de outros militantes antigos.

Esta é uma crítica muito forte ao “MLSTP antigo”, donde despontaram muitos protagonistas, nos pioneiros, na jota MLSTP, na OMSTEP e noutras estruturas do referido partido, que, posteriormente, ontem e hoje, ocuparam ou ocupam cargos de topo nas instituições do nosso Estado.

É óbvio, que, se tudo isto é verdade, tendo em conta a organização vertical do referido partido, que comportava um simbolismo mimético tipificador do slogan “liberdade completa na discussão, unidade completa na ação”, suportado por um modelo designado como centralismo democrático, compreende-se, hoje, as dificuldades que o país atravessa, pois, muitas das pessoas que passaram pelos pioneiros, pela jota MLSTP, etc., e que nos governaram ou governam, no passado e no presente, provavelmente nunca abdicaram ou libertaram de todos os sintomas do regime em causa, de perseguição organizada, suportado, naquela altura, pela bufaria, traições, perseguição política e ideológica, dissimulação, ódios, revanche, assassinato de caráter, calúnia, linchamento e julgamentos populares e outros males cujas manifestações, ainda hoje, se fazem sentir de forma encapotada.

Ou seja, o “MLSTP antigo” que o Miguel Trovoada criticou de forma brutal continua a trair os sonhos dos Santomenses, utilizando as mesmas armas, embora num contexto aparentemente democrático.

E reparem que não sou só eu que chego a esta conclusão. Recentemente, o próprio Pinto da Costa, também ele cofundador do referido partido disse, entre outras coisas, num artigo de opinião, que o nosso sistema partidário está doente porque: «…como pilares imprescindíveis do sistema, os partidos políticos devem ser sujeito a reformas periódicas, não devem continuar a ser utilizados como instrumentos descartáveis ao serviço de agendas pessoais, pondo em risco a estabilidade do sistema (…) assiste–se a uma devastadora luta de clãs, quer no interior de um mesmo partido, quer entre diferentes partidos (…) Os partidos políticos em São Tomé e Príncipe não fazem a oposição com propostas de projetos alternativos, mas quase exclusivamente com ofensas pessoais em comunicado de imprensa e nas redes de comunicação social (…) As relações conflituosas no interior dos partidos políticos e entre partidos políticos, são projetados através das suas militâncias, nas comunidades e nas famílias Santomenses, favorecendo assim o surgimento de um clima gerador de conflitos, destruidora do espírito de solidariedade comunitária, dificultando muitas vezes a mobilização dos moradores na busca de soluções aos problemas de interesse comum…». Fim de citação.

Eu não conseguiria pintar um quadro crítico tão devastador do nosso sistema partidário como este que o Pinto da Costa fez, de forma brilhante, incluindo, no mesmo, o “MLSTP Novo”, de que ele foi cofundador.

E o irónico disto tudo, é que o Pinto da Costa, pode dizer, hoje, tendo em conta os acontecimentos atuais, que ele não era o único responsável por tudo o que acontecia no partido, anteriormente, porque, volvidos tantos anos e não estando ele na presidência do referido partido, há muito tempo, o mesmo continua com práticas antidemocráticas, tipificadoras de um partido centralizador, excludente, com tiques de bufaria e perseguição política e que não se abre perante a sociedade civil.

E, para tal, vai mais longe, sugerindo no referido artigo, como já citei anteriormente, que, “como pilares imprescindíveis do sistema, os partidos políticos devem ser sujeito a reformas periódicas.” Ou seja, segundo as suas próprias palavras, de ponto de vista pessoal e político, ele evoluiu, como toda a gente deveria fazer, mas, em contrapartida, o seu partido continua amarrado a todos os sintomas, próprios do regime que serviu, com práticas antitéticas de um contexto democrático. Eu não faria uma análise tão assertiva e pertinente!

Quem tiver dúvidas sobre tal, basta espreitar as redes sociais, como criticou o próprio Pinto da Costa, onde existem avençados do “MLSTP Novo”, principescamente pagos com dinheiro de todos nós num país em estado de bancarrota e onde se cortam vencimentos aos trabalhadores, que atuam como polícias políticas, com missão específica de difamar opositores políticos. Lá está, todos os tiques da velha Escola estalinista, num exercício de purgas permanentes, bufaria, perseguições, linchamento e julgamentos populares.

Ou seja, são dois cofundadores do referido partido, designadamente, Miguel Trovoada e Pinto da Costa que, abertamente, criticam o “MLSTP Velho” e o “MLSTP Novo”, respetivamente, num registo descritivo demolidor.

A questão pertinente, que qualquer cidadão poderá levantar, decorrente deste diagnóstico impiedoso feito pelos fundadores do referido partido poderá ser: se eles que são pais legítimos da referida criatura, acham que o partido em causa, tanto o velho como o novo, não serve os interesses do país, traiu o sonho e esperança dos Santomenses, de uma forma geral, o que é que nós, como cidadãos, podemos esperar do referido partido?

De facto, eu espero muito pouco de um partido como este, cercado por interesses particulares ou privados, com uma agenda política sub-repticiamente preparada e implementada com o objetivo de restringir a liberdade de pensamento e expressão, com tiques de bufaria, ódio e perseguição política, com um desempenho sobre os bens da comunidade como se de uma entidade privada ou particular se tratasse, como, aliás, aconteceu anteriormente.

Se alguém tem dúvidas relacionadas com este diagnóstico, basta ver a falta de transparência e os nomes das empresas que têm ganho os concursos, hoje em dia, para execução de obras públicas no país, a forma como o arroz de Japão tem sido gerido comportando todos os vícios que determinaram, anteriormente, a ocorrência do chamado caso GGA, a pouca transparência relacionada com o dossiê petróleo, comportando todos os vícios anacrónicos e indesejáveis, a opacidade relacionada com os contratos e negócios do Estado e a forma bárbara, mesquinha e desrespeitosa, como muitos altos quadros do país têm sido tratados, cujo exemplo mais dramático foi o de Silvino Palmer, num clima de manifestação de ódio e perseguição inexplicáveis.

O próprio presidente do partido, Jorge Bom Jesus, perante este cerco de interesses privados ao quartel, qual parede intransponível, nem sequer tem liberdade, dentro das suas próprias competências, para fazer uma remodelação governamental e, neste âmbito, teve de ser a Comissão Política do Partido, como ouvi recentemente através da leitura de um comunicado, a sugerir ou permitir ao referido primeiro-ministro que faça a referida remodelação. Ou seja, estamos perante um primeiro-ministro que, para fazer uma remodelação governamental, tem de ter, necessariamente, a anuência da sua Comissão Política.

Mais uma vez, lá está, o tique estalinista, onde o partido confunde-se com o próprio Estado e o próprio primeiro-ministro, de acordo com as suas competências, não tem liberdade para governar, amarrado que está, sob condições de uma agenda de defesa de múltiplos interesses privados. E se ele não tem liberdade para cumprir este simples desiderato, de acordo com as suas competências constitucionais, como é que ele estará em condições de defender a nossa liberdade, individual e coletiva? Nunca o país tinha caído num absurdo tão paralisante, desde a instauração da democracia.

Acho mesmo que o Jorge Bom Jesus, como bom professor que é, deveria mandar, como “Trabalho de Casa”, para todos os militantes, dirigentes do partido, deputados, ministros e afins, a leitura obrigatória do artigo do Pinto da Costa seguida de discussão do conteúdo do mesmo, entre grupos específicos de militantes do partido, ao nível das localidades, como um dos instrumentos doutrinários que facilitasse a conversão palatina dos mesmos aos ideais da causa democrática.

Neste clima de desorientação e autêntico terror instalado no país, tenho dificuldades em compreender a passividade do PCD, um partido que desempenhou um papel importante na mudança do regime, que não aproveita esta oportunidade para se revitalizar, abrir perante a sociedade civil e se impor como uma verdadeira alternativa aos desmandos existentes.

Nos vários debates ou discussões que tive, no Yahoo Groups, com o conterrâneo Alcídio Montóia, sobre os assuntos do país, nunca aprovei a expressão que ele, recorrentemente, utilizava, quando aludia aos nossos problemas estruturais, associando-os aos males que o MLSTP fez ao país, sugerindo que precisávamos de Desmlstpeisar (não sei a expressão é mesmo esta) o país. De facto, naquela altura, já lá vão muitos anos, achava a expressão com um caráter excludente, redutor ou excessivamente culpabilizante, sobretudo num contexto democrático, embora entendesse o âmbito e valor atribuído à mesma.

Agora, passados tantos anos, se os próprios pais ou fundadores do partido vêm dizer exatamente isto, de forma demolidora, o que é que eu, como simples cidadão, poderei concluir? Provavelmente só posso concluir que o conterrâneo Alcídio Montóia tinha razão e é isto mesmo que o Pinto da Costa e Miguel Trovoada, nos dizem, agora.

Precisamos de reformas inadiáveis para que possamos ter meios, paulatinamente, que permitam a satisfação das necessidades básicas da comunidade e, para tal, temos de facto, de Desmlstpeisar o país, tendo em conta aquilo que tem acontecido ultimamente! Não há volta a dar! Por isso, peço licença ao conterrâneo Alcídio Montóia para usar a referida expressão como título desta crónica.

Adelino Cardoso Cassandra