Restaurar a Confiança

O impulso para agir no sentido de mudar implicava sempre uma certa dose de confiança para enfrentar uma situação nova. Confiança de cada um para dar o primeiro passo. Confiança de todos para percorrer o caminho proposto. Não existe outra alternativa neste tempo incerto, cheio de dúvidas, receios e angustias. Em casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, diz com bom senso a sabedoria popular. Esse ruído constante, às vezes ensurdecedor, que daí resulta é um

dos principais obstáculos ao estabelecimento de um clima propício à restauração da confiança. Ainda estamos a tempo de agir, porquanto a insatisfação ainda não se

tornou mobilização.

O QUE FAZER? COMO AGIR?

Mais do que falar, é tempo de ouvir as aspirações dos cidadãos. Escutar para agir parece-me ser um principio sensato na situação em que nos encontramos.

Escutar as inquietações, sobressaltos e aspirações das novas gerações que não viveram o colonialismo. São eles o futuro e é para o futuro que temos de nos virar. Escutar a irreverência, a criatividade e a capacidade de inovar próprios da juventude e integrar essa mais-valia nas respostas à crise, mobilizando os nossos jovens para os grandes desafios que vamos enfrentar. Integrar os jovens e responder olhos nos olhos às suas interrogações é um dos pressupostos fundamentais para restabelecer a confiança. A sua generosidade fará o resto.

É preciso escutar também os anseios e a revolta dos que, por esse ou aquele motivo, foram excluídos do progresso. Daqueles que, independentemente da sua idade se cansaram de esperar pela concretização das promessas de um futuro melhor, constantemente adiado. Escutar com humildade. Sem esses momentos de silêncio, desprovidos de egoísmo, não sera possível agir em direcção ao futuro. Seremos apenas um barco à deriva num mar de interesses imensos sem destino à vista. Essa mudança de atitude é um pressuposto fundamental para reconstruir a confiança, que nos dará a força necessária para segurar com firmeza o leme e determinar o rumo que realmente se pretende para o país, evitando aquele que só as circunstâncias determinam.

Não tenhamos qualquer dúvida de que é muito elevado o grau de dificuldade, dos desafios que nos esperam. Esconder os sacrifícios pertence ao domínio da ilusão. Por muito dourada que esta seja não resistirá ao confronto com a realidade. A crise em que o país se encontra mergulhado vai exigir dos responsáveis políticos

um discurso de verdade e de rigor sobre o que está em causa em cada momento. Ao rigor deve juntar-se também a transparência de propósitos. Só assim será possível que os cidadãos acreditem de novo e sem reservas em quem os representa e , em seu nome, exerce o poder.

A confiança de que falo já existiu. Eu vi-a reflectida no brilho dos olhos de toda a gente no dia da independência, naquele momento histórico e único, em que a bandeira do país subiu ao ponto mais alto do mastro e o hino tocou pela primeira vez em solo nacional. É essa confiança que tem de voltar de novo e, para tal, não basta aplicar correctamente os vários domínios do conhecimento, desde a economia à política. Para restaurar esse património de confiança, alicerçada no orgulho de ser santomense, gerado pela libertação do império colonial, é preciso mais do que o conhecimento científico ou técnico.

É imprescindível que a dimensão ética da politica se sobreponha a todos as obras. Esse regresso aos valores mais nobres da condição humana será condição sine qua non para uma verdadeira, sincera e genuína reconciliação nacional.

Não se trata de dar a outra face, mas sim de estender a mão e valorizar o que nos une e há-de unir, em detrimento do que nos separou. Somos filhos de uma país pequeno. Há entre nós quem traduza essa reduzida dimensão geográfica e demográfica com a expressão “somos todos primos”, construída a partir das iniciativas do país. Essa proximidade entre as pessoas não pode continuar a ser uma barreira ao desenvolvimento. A reconciliação nacional que proponho não é uma amnistia do passado, mas sim a superação das divergências, dos episódios mal explicados, das desavenças pessoais e das ambiguidades por esclarecer.

Não podemos continuar a gastar energias neste registo centrifugador, sob pena de hipotecarmos irremediavelmente o futuro das próximas gerações. Esse desgaste permanente impede a criação de dinâmicas positivas e é um inimigo mortal dessa confiança “original”. Este diagnóstico não é novo e nem é minha preocupação ser inovador, o que torna ainda mais pertinente que cada um se interrogue porque é que, não sendo novidade ele continua a ser actual. Já em 1997, o presidente Miguel Trovoada nos alertou, quando no seu discurso no vigésimo segundo aniversário da independência nacional, nos disse, eu cito, que “o país poderia ter avançado mais, se não houvesse tantas quezílias pessoais, tanta guerrilha entre os partidos e as instituições”.

Tendo digerido bem o que foi a sábia mensagem do Presidente Miguel Trovoada nesse seu discurso de 1997, continuo firme, evitando a todo custo responder, quer em privado quer publicamente, a toda e qualquer provocação venha ela donde vier. Passaram-se, no entanto, vinte dois anos (1997-2019) e o que está agora em causa não é o que se poderia ter avançado mais, mas como sair da estagnação em que o país caiu. Não basta, contudo, apontar o dedo aos políticos e exigir ética na sua conduta.

Esse é um imperativo que a todos deve vincular. É no domínio dos valores é que se coloca a questão da disciplina. Não a que resulta da força ou do exercício de qualquer tipo de autoridade, mas a que se traduz em regras de conduta assentes no rigor. Que Deus Proteja São Tomé e Príncipe!

Bem haja! FELIZ NATAL aos meus queridos compatriotas.

Manuel Pinto da Costa

Pode ler o artigo também em formato PDF – Pinto da Costa