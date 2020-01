O Medo de Existir

Tenho assistido, infelizmente, sem qualquer surpresa, aos episódios tristes e vergonhosos, que estamos a dar ao mundo, relacionados com a pré-publicação de um inquérito Nacional sobre o consumo de substâncias nocivas (álcool e drogas) na população escolar Santomense, decorrente das declarações da autora do referido estudo, aos meios de comunicação social portugueses, que provocaram um autêntico tsunami no interior do país.

O que disse, em traços fundamentais, a referida especialista e responsável pelo estudo em causa, aos jornalistas portugueses, que irritou tanto alguns Santomenses, no interior e exterior do país? Disse, entre outras coisas relacionadas com o referido estudo, que «…existiam menores com 6 e 7 anos embriagados nas salas de aula, já que as mães lhes dão bebidas alcoólicas com metais pesados e aguardente de cana em jejum de forma a matar as lombrigas e fome…». Aquelas crianças, anteriormente referenciadas pela referida especialista, neste âmbito, «…consumiam mais álcool do que leite…»”, facto que, segundo a própria, «…considerava lamentável…»

Em primeiro lugar quero alertar que não conheço a referida investigadora nem nunca privei com a mesma em qualquer ocasião, mais ou menos formal. Da mesma forma, não tenho a presunção de ser possuidor da verdade absoluta ao ponto de condenar, publicamente, uma investigadora, querendo impor, por resquícios de manifestação de um patriotismo bacoco, suportado doutrinalmente por um projeto político-partidário pós-independência, que todos conhecemos, que já não deveria ter um impacto nem importância entre nós, como bandeira de afirmação, interna e externa, do país.

Se a referida investigadora que andou a fazer aturado trabalho de campo, durante anos, para o projeto em causa, em todas as zonas do nosso país, afirmou ter encontrado, sem quantificar, crianças com 6 e 7 anos, embriagadas nas salas de aula, tendo em conta que as mães, aparentemente, davam-lhes bebidas alcoólicas como forma de matar as lombrigas, quem sou eu, só pelo facto de tal afirmação desmascarar de forma dolorosa a pobreza da nossa sociedade, para questionar, sem qualquer evidência ou prova contraditória factual, a investigadora em causa, impondo a minha verdade absoluta, num imaginário tribunal, como acontecia na idade média, a qual todos, no interior e exterior do país, deveriam obedecer, incluindo a referida cientista?

De facto isto atingiu limites insuportáveis, ao ponto de: um coronel na reserva quase ter declarado guerra a Portugal; um suposto advogado nacional ter publicitado, em letras garrafais, nas redes sociais, que dera a Portugal 48 horas para apresentar um pedido de desculpas ao povo Santomense e um animador das redes sociais, muito conhecido pelo seu militantismo religioso e misticismo fanático, ter esmurrado o peito e rasgado as vestes contra a heresia que fora praticada pela referida investigadora. É obra!

Por mais esforço que eu faça, não consigo encontrar nenhuma relação de Portugal com este facto. A impressão que dá é que, provavelmente, algumas pessoas andam à procura de um inimigo externo, como se fazia na primeira república, para escamotear a natureza e amplitude dos nossos reais problemas internos.

O próprio governo, não esteve com meias medidas, e, decidiu, também, entrar na festa e, com tal, apresentar uma queixa-crime contra a referida investigadora, supostamente, por danos irreparáveis que tal estudo provocou à imagem do país. Está tudo louco, infelizmente! Nunca pensei que pudéssemos retroceder tanto, em tão pouco tempo, num mundo em constante aceleramento.

E o engraçado de tudo isto é que, em contraposição às constatações da referida investigadora, os supostos ofendidos somente limitam a afirmar que nunca viram, em S.Tomé e Príncipe, crianças a beberem bebidas alcoólicas em detrimento de leite e que o suposto é beberem chá, como coisa que tal afirmação contraria as evidências constatadas pela referida investigadora no seu trabalho de campo, referenciadas na entrevista com os meios de comunicação social, para levantamento dos dados para o referido projeto.

Ou seja, pessoas que nunca fizeram qualquer trabalho de investigação neste âmbito, nunca contribuíram, com qualquer tarefa no trabalho de campo para levantamento de dados nesta matéria estão, aparentemente, sem ler o conteúdo total do referido relatório, mais habilitadas do que a própria investigadora, para fazer juízos de valor definitos sobre o trabalho da mesma. É uma questão de fé!

Isto é a mesma coisa que eu afirmar que, em S.Tomé e Príncipe, por exemplo, existe liberdade de expressão pelo facto de vivermos, supostamente, num regime democrático e constatar-se, de quando em vez, os deputados a falarem na Assembleia Nacional. Tudo o que um suposto estudo científico, no âmbito da Ciência Política, eventualmente, venha a contrariar, neste pressuposto, eu poderia e deveria considerar como uma aberração sem qualquer sentido, porque, entretanto, vejo os deputados e outros políticos a falarem e nunca vi ninguém ser preso por emitir a sua opinião sobre um problema do seu partido. Admito que existam centenas de pessoas, para não dizer milhares, que pensam desta forma. Algumas por ignorância e outras por manipulação político-partidária ou, até, a junção das duas coisas.

O problema, contudo, é que os elementos de um argumento científico não devem ser contrariados somente com a verborreia inconsequente e tonta, com eventuais declarações de guerra ou, ainda, rasgando as vestes como, muitas vezes, fazemos entre nós.

Por isso, seria desejável e prudente que as pessoas esperassem, em primeiro lugar, pela publicação do conteúdo do referido estudo, para eventualmente lerem-no e, só então, emitirem uma declaração mais fundamentada sobre o mesmo, em vez de estarem a comportar-se como virgens ofendidas, num exercício fútil e anacrónico que já nos devia envergonhar. Abstenho-me, desta forma, de emitir qualquer opinião sobre a afirmação da referida investigadora simplesmente porque eu não conheço o conteúdo do estudo em causa e nem andei a fazer trabalho de campo para levantamento dos dados relacionados com o mesmo.

Acredito que, em muitos casos, estas manifestações reflitam, a montante, reminiscências de um período específico da nossa vida coletiva onde imperava a sobrevalorização da política em detrimento da Ciência em prol do objetivo da construção de um homem novo e a nossa pequenez insular, num contexto sem massa crítica, era um lugar ideal para investimento afetivo como manifestação de sobrevivência coletiva. Estamos, neste momento, provavelmente, mais próximos de 1975 do que 2020.

Neste propósito, não posso deixar de concordar com o historiador Augusto Nascimento quando afirma «…após 1975, a contribuição do pensamento científico foi desvalorizada pelo projeto transformista dos novos dirigentes. O pensamento científico foi quase totalmente condicionado, facto sobre o qual os intelectuais São-tomenses ainda hoje se pronunciam com cautela, revelando uma espécie de um laço afetivo em relação ao regime fundador do país…» (ver Augusto Nascimento, “Ciências Sociais em S.Tomé e Príncipe – A Independência e o Estado da Arte”).

Da mesma forma não posso ignorar, neste momento, a obra do filósofo português, José Gil, em similitude com aquilo que tem acontecido em S.Tomé e Príncipe, quando afirma, numa das passagens do seu livro, “Portugal Hoje – O Medo de Existir”, que «…o português não faz o luto, deixa os objetos do quarto do morto no mesmo lugar, mas desloca-os ligeiramente, ou desloca-os mesmo a todo o momento, mantendo, paradoxalmente, o aspeto geral do quarto sempre idêntico…» ou, ainda, quando afirma que «…o português revê-se no pequeno, vive no pequeno, abriga-se e reconforta-se no pequeno: pequenos prazeres, pequenos amores, pequenas viagens, pequenas ideias (…) a pulsão do pequeno dá ensejo à formação de pequenos mundos afetivos em que as relações simbióticas se desenvolvem com força extraordinária…».

Este diagnóstico, caracterizador da realidade portuguesa, sem qualquer desprimor, intelectual ou de outra natureza, parece que se coaduna com mais assertividade com a nossa realidade sociocultural e política do que propriamente com a realidade retratada. De facto, a nossa pequenez, imposta por fatores de natureza territorial e insular, e amplificada, momentaneamente, pela carência de uma massa crítica que promova a reflexão e produção intelectual, funcionam como um algo muito forte que nos obriga, invariavelmente, a revisitar o passado, como uma ferramenta ou instrumento memorizado, pronto a utilizar, cuja força se impõe, de forma natural, perante a manifestação desta mesma pequenez.

É uma espécie de passado que não morre ou, se quiserem, na expressão de José Gil, já morreu mas do qual nunca fizemos o luto. É, pois, este medo de existir, no presente, por incapacidade de resistirmos ao passado, que nos vai matando como sociedade, no presente e futuro. De facto, desde o momento de instauração da democracia no país, em 1990, nunca estivemos, tão perto do passado, em algumas manifestações, como agora estamos.

E, por paradoxo que pareça, as mesmas pessoas que se indignaram com a publicação preliminar do estudo da referida investigadora são os mesmas que, provavelmente, acham o fenómeno Miná Kiá, que nalguns casos mais radicais condenam crianças alheias, de tenra idade, nas mãos de alguma elite nacional abastada, ao trabalho caseiro escravo, é um fenómeno sociocultural banal e até desejável para o crescimento saudável das mesmas.

Ou, em alternativa, provavelmente acham que dezenas de crianças que nascem no país e, todavia, não têm um assento de nascimento nem, consequentemente, uma identidade, por incúria do Estado, é um bem precioso que devemos preservar por muitos anos. Ou, ainda, em alternativa, entendem que as crianças que, ao longo dos tempos, invariavelmente, têm morrido em naufrágios de navios que ligam as duas ilhas do nosso arquipélago, como recentemente aconteceu com o navio Anfitrite, são empecilhos que só nos trazem despesa e, como tal, deveriam ter esse fim.

Nunca vi nenhuma destas pessoas indignadas com a incúria do Estado nestes assuntos, como estão neste momento com a declaração da referida investigadora, e isto, por si só, diz muito da pobreza da nossa sociedade atual. Nem tão pouco constatei qualquer declaração de guerra ao Estado por parte de nenhum coronel na reserva; não vi nenhum advogado dar 48 horas ao Estado para tratar destes assuntos relacionados com a vida das nossas crianças e não reparei que nenhum dinamizador das redes sociais tivesse esmurrado o peito, rasgado as vestes e apedrejado os titulares dos órgãos de soberania por incúria relacionada com o tratamento exemplar da vida das nossas crianças.

E é bom que todos se lembrem que estas evidências, referenciadas anteriormente, constituem factos reais, que acontecem todos os dias na nossa comunidade e não precisam de estudos para a sua perceção, denúncia e resolução.

Contribuir, pois, para a resolução dos problemas relacionados com a vida das nossas crianças, quer estejam relacionados com o consumo de álcool ou de outra natureza, a montante, deve estar sempre presente, uma atitude crítica, reflexiva e de denúncia pública constante e, neste propósito, independentemente de qualquer juízo sobre o conteúdo do trabalho da investigadora em causa, pode-se concluir que tal contribuiu mais para o debate e reflexão sobre o assunto em causa, nos últimos 40 anos da nossa existência como comunidade, do que qualquer outra iniciativa, no âmbito político-partidário ou oriunda da sociedade civil, tendencialmente dirigida para a sua resolução.

Até neste âmbito, a referida investigadora teve algum mérito em tirar muita gente, designadamente coronéis na reserva, governantes, alguns advogados, dinamizadores das redes sociais, alguns técnicos superiores da administração pública e simples cidadãos, do processo cíclico de hibernação que, voluntariamente, decidiram entrar durante as nossas gravanas.

Espero, sinceramente, que, a partir de agora, este ímpeto de manifestação de indignação, sobre os nossos problemas, por partes destas individualidades, seja real e não simbólico ou imaginário, como parece denunciar, neste caso, porque de atos simbólicos, pouco ou nada transformadores, estamos fartos desde 1975.

Adelino Cardoso Cassandra