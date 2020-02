O Poder e o Vazio

Tenho escrito e alertado sobre isso, há muito tempo, e, espanta-me que, só agora, depois de algumas decisões políticas, aparentemente erráticas, tomadas pelo presidente da Assembleia Nacional, senhor Delfim Neves, uma parte do país, descobriu, entretanto, que o mesmo usurpou todos os poderes, de natureza legislativa e executiva, e, comporta-se, neste momento, como um monarca no país.

Temos, há muito tempo, um grande e grave problema no país, com origem na organização e dinâmica do nosso sistema político-partidário, que deveria exigir interpretação e correção. Todavia, ninguém quer saber disso para nada e, depois, quando os problemas aparecem, fruto da manifestação desta desorganização e desorientação política, toda a gente acha o fenómeno em causa estranho, inusual e indesejável. Somos, de facto, um povo estranho!

Quase sempre, acabámos por fazer o que deveríamos começar por não fazer e, posteriormente, justificámos o que continuámos a fazer com as consequências daquilo que fizemos antes. Neste processo, quase de autoflagelação coletiva, torna-se mais difícil a inflexão crítica do que a insistência no erro. Iremos pagar um preço muito elevado por esta perversão de princípios e preocupações políticas elementares, com prejuízos incalculáveis para as gerações presentes e futuras.

Faz-me impressão, por isso, quando, por exemplo, toda a gente fica assustada com o protagonismo político momentâneo do presidente da Assembleia Nacional, senhor Delfim Neves, e ninguém reflete sobre as razões que estão na base deste protagonismo, quer concordemos ou não com ele, sendo que o mesmo significa, como me parece óbvio há muito tempo, o enfraquecimento da noção do Estado junto da nossa classe política.

Toda a gente já se esqueceu, quando o senhor presidente da república, Evaristo de Carvalho, ainda durante a campanha eleitoral, disse abertamente ao país, para quem o quisesse ouvir, que ele seria um presidente cuja função e decisão política seria “assinar só”. O mesmo, a partir daquela altura, ficou conhecido no país como “assina só”. Ele não mentiu a ninguém, naquela altura, para o que vinha, e está a fazer exatamente o que prometeu. Portanto, se alguém não está a cumprir o que prometeu não é, de certeza, o senhor presidente da república.

Mais recentemente, o senhor primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, declarou publicamente, sem que tal provocasse nenhuma indignação no seio da nossa suposta elite, por mais do que uma vez, que se sente muito pressionado, no contexto da atual coligação governamental, facto que lhe tem impedido de tomar decisões simples como, por exemplo, remodelar o seu próprio governo.

Ele foi claro e explícito nas suas intervenções, sobre este assunto, reiteradamente, e existem provas suficientes desta evidência em múltiplos registos noticiosos. Ou seja, se esperavam um primeiro-ministro com coragem para enfrentar grupos de interesses que têm obstaculizado o desenvolvimento do país, temos, presentemente, um primeiro-ministro que se declara, perante a opinião pública, impotente diante de pressões de tais grupos.

O senhor primeiro-ministro, neste caso, também não mentiu nem enganou ninguém para o que vinha. Ele está a comportar-se, no âmbito das suas funções, quer gostemos ou não, exatamente como nos tem dito que iria fazer.

O sistema judicial, por seu lado, está transformado numa espécie de saco de gatos onde os protagonistas se digladiam em volta da defesa de interesses das suas clientelas políticas. Quem não se lembra das declarações públicas, mais ou menos recentes, de vários protagonistas do nosso sistema judicial, tendo como foco o processo Rosema, caracterizador da sua dependência funcional perante interesses privados e político-partidários?

O principal partido da oposição, o ADI, está dividido em duas fações e, como tal, num estado de rutura funcional e decisória. É muito difícil, por isso, que o partido em causa, possa fiscalizar e propor medidas políticas alternativas ao poder executivo vigente, estando nestas condições.

Ou seja, vivemos momentaneamente num país em que: o senhor presidente da república, limita a “assinar só”, segundo as suas próprias palavras e ação; o senhor primeiro-ministro não pode tomar decisões nenhumas, até aquelas que possam ter impacto positivo mínimo na organização do seu próprio governo, por sua própria vontade e autolimitação; o sistema judicial limita-se a agir como caixa de ressonância dos interesses político-partidários e, por fim, os partidos da oposição, por razões de organização interna, não cumprem o seu papel de fiscalização dos atos de governação.

Por outro lado, a própria configuração da nova maioria, voluntária ou involuntariamente, criou condições para a inoperância governativa e enclausurou o senhor primeiro-ministro, transformando-o numa espécie de relações públicas cujo objetivo principal é construir, administrar e preservar a boa imagem do referido governo, transferindo, por outro lado, involuntariamente, uma parte significativa do processo político decisório, para a Assembleia Nacional, onde está localizado todos os condimentos frágeis que suportam a referida maioria.

Por isso, vemos e ouvimos o senhor primeiro-ministro, sobretudo em ocasiões de propaganda política e, por outro lado, sentimos a sua ausência em contextos de tomada de decisão que poderiam criar condições para a mudança da realidade prevalecente no país.

Perante estas evidências todas, qualquer pessoa, minimamente informada sobre a nossa realidade, só pode constatar que o poder está na rua. Há uma espécie de vácuo que precisava de ser preenchido.

Não se pode deixar os espaços de exercício de poder e de oposição, política e social, vazios. Alguém tinha de os preencher. Aliás, há uma frase que tipifica estes momentos que ocorrem na vida dos países e das instituições que é: o poder tem horror ao vazio. Se o senhor presidente da república limita-se a “assinar só” e o senhor primeiro-ministro não aguenta a pressão que sobre ele exercem e, por isso, não pode governar, alguém, por eles, bem ou mal, tinha de preencher este espaço. É isto, que, infelizmente, com a argúcia política que se lhe reconhece, o senhor Delfim Neves acabou por fazer, transformando-se na principal figura do país, decorrente deste propósito. Quem manda no país é o senhor Delfim Neves. Ponto!

E para mandar no país o senhor Delfim Neves só precisaria de preservar os condimentos frágeis, existentes na Assembleia Nacional, que suportam a nova maioria, utilizando para o efeito três coisas básicas: dinheiro, contacto e alguns parceiros internacionais e uma grande capacidade de diálogo e tolerância.

Dinheiro, não necessariamente para comprar consciências mas, todavia, para suportar caprichos de alguns deputados mais rebeldes e potencialmente desalinhados com o seu propósito.

Contactos e parceiros internacionais para a emergência de um assistencialismo fuleiro, com génese na casa parlamentar, que denunciasse a ideia, por um lado, de inauguração de um pioneirismo empreendedor da referida instituição e, por outro, para alimentar vontades e prazeres de alguns deputados como mecanismo de consolidação dos frágeis condimentos da nova maioria na Assembleia Nacional. Por isso, desde a independência nacional, por exemplo, nunca vi, em tão curto espaço de tempo da legislatura em vigor, tantos deputados nacionais a gozaram de tantas viagens e visitas ao exterior, decorrentes deste propósito.

Capacidade de diálogo e tolerância seria necessário para salvaguardar interesses políticos que fossem para além da ambição estrita de preservar os interesses da nova maioria mas, também, construir uma ponte mobilizadora, para além desta, que fosse capaz de estancar qualquer tentativa de fazer implodi-la, por qualquer ato voluntarioso inesperado.

Dai a necessidade de aproximação, em termos de diálogo e tolerância, para com ativistas e deputados importantes do ADI, como Levi Nazaré e outros. Até neste âmbito, o ADI, em estado de desagregação interna, serviu, milimetricamente, os interesses da nova maioria e deu o seu contributo, voluntária ou involuntariamente, para o protagonismo do presidente da Assembleia Nacional, senhor Delfim Neves.

Por isso é que me causa alguma confusão ver o ADI criticar o protagonismo momentâneo do presidente da Assembleia Nacional, senhor Delfim Neves, mas, ao mesmo tempo, voluntária ou involuntariamente, fornecer combustível ao mesmo, para que ele possa ter este mesmo protagonismo, decorrente do processo de fragmentação interna do referido partido, que ele tem sabido explorar com sabedoria.

Por isso, para mim, mais do que o protagonismo momentâneo do presidente da Assembleia Nacional, senhor Delfim Neves, são as causas estruturais prevalecentes no nosso sistema político-partidário que permitem que tal aconteça e as consequências decorrentes de tal facto.

Não tenho qualquer dúvida, pois, que o desastre que foi a tentativa de trazer um banco russo para país, com todas as peripécias que tal facto comportou, dando uma imagem extremamente negativa do país, bem como o processo de abertura do Consulado Geral de S.Tomé e Príncipe em território de Saara Ocidental, sob ocupação Marroquina, refletem os contornos mais perversos das consequências do facto anteriormente mencionado, num país onde as decisões políticas não são escolhidas em termos da utilidade e inconvenientes que terão para a comunidade, de imediato e a longo prazo, mas, sim, por protagonismos e impulsos pessoais, sem qualquer escrutínio político minimamente criterioso.

Qualquer poder submetido a estes desmandos cíclicos vai-se desagregando, inevitável e lentamente, e a soberania vai perdendo um dos seus atributos mais influentes que é a eficácia.

Adelino Cardoso Cassandra