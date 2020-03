A Ignorância é Atrevida, já dizia a Minha Avó, Maria Preta, e com ela vem a Arrogância e Soberba

Soube, hoje, que o Governo Regional da Ilha do príncipe, solicitou ao governo central, tendo em conta a evolução da pandemia do COVID-19, um pouco por toda a parte, bem como as recomendações da OMS, que os voos entre as duas ilhas, sobretudo de transporte de passageiros, deveriam ser suspensos, por um período de 15 dias, para que, internamente, no contexto regional, estivessem reunidas as condições para se fazer um diagnóstico da realidade prevalecente, momentaneamente, neste âmbito, e, posteriormente, criar condições mínimas favoráveis à prevenção da disseminação da referida pandemia.

O que é que condicionou a decisão do governo regional, momentaneamente, neste âmbito?

Na sexta-feira passada, segundo me dizem, chegou ao Príncipe um grupo de turistas, relativamente grande, oriundos de S.Tomé, que lá tinham entrado sem qualquer controlo sanitário no aeroporto nacional, nem tão pouco realizaram qualquer ato preventivo de isolamento, voluntário ou obrigatório, antes de se deslocaram para o Príncipe. Tendo ficado em S.Tomé, somente um par de dias, deslocaram-se para o Príncipe para o seu período de férias.

A pergunta pertinente que qualquer pessoa, minimamente inteligente poderá fazer é a seguinte: como é possível que um governo central, com ministros vestidos à prova de bala, decorrente da nossa suposta estratégia nacional de combate à pandemia do COVID-19, aparentemente mostrando zelo e sentido patriótico, aparecem no aeroporto nacional de S.Tomé, para receber os viajantes que chegaram de um voo proveniente de Portugal, para os transferir, posteriormente, para um hotel da cidade capital, para lá ficarem em quarentena, possa, em total incoerência com tal decisão, permitir que turistas de países estrangeiros, alguns dos quais provenientes de zonas onde a pandemia está a ter efeitos catastróficos neste momento, cheguem ao Príncipe, oriundos de S.Tomé, sem qualquer controlo sanitário ou preventivo, a montante, neste âmbito?

É este o controlo preventivo da pandemia, que o governo central pretende fazer, em todo o território nacional? Ou pretendem, como aliás o MLSTP sempre fez, que a manifestação da pandemia se restringe ao Príncipe?

Só posso descortinar, nesta atuação governativa, a manifestação de ignorância ou, em alternativa, deslumbramento decorrente da manifestação de pequenos poderes, má-fé, ou, ainda, a junção das três coisas. De todo o modo é um ato extremamente prejudicial aos interesses nacionais.

S.Tomé e Príncipe não é, de todo, um país onde existe um governo, por isso, finge-se que se governa, com estes pequenos gestos inconsequentes e tendencialmente nefastos aos interesses nacionais.

Como cidadão nacional e natural da ilha do Príncipe fico preocupadíssimo com esta atuação do governo central.

É óbvio que governo e outros órgãos da Administração Regional do Príncipe, perante esta incoerência e, sobretudo, irresponsabilidade, tinham de criar condições que permitisse acautelar a defesa dos interesses da comunidade regional, sobretudo neste âmbito que é a saúde comunitária. É para isso que o povo lhes conferiu um mandato popular.

E o quê que fizeram? Sugeriram ao governo central que, tendo em conta a realidade prevalecente, até então, de chegada de turistas ao Príncipe nestas condições, seria desejável que os voos de transporte de passageiros entre as duas ilhas fossem suspensos por um período de 15 dias, até que se refletisse, internamente, sobre a forma de minimizar os constrangimentos decorrentes de tal propósito e, eventualmente, criassem condições dignas de realização de medidas relacionadas com a prevenção da referida pandemia, no que se concerne, por exemplo, ao isolamento de turistas ou outras pessoas que cheguem à ilha.

Isto é razoável, é sensato e, é, sobretudo, uma atitude responsável de quem tem de tomar decisões políticas em nome daqueles que representa. Aliás, é o presidente da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, que diz que a “Africa tem de acordar, o meu continente tem de acordar”, sugerindo, posteriormente, de acordo com todas as medidas aconselháveis neste âmbito, que o foco deve estar colocado, sobretudo, na prevenção e na informação à população sobre quais as melhores formas de prevenir o vírus.

Admito que governo central tenha as suas reservas sobre o “poder de destruição” desta pandemia e, até, negligencie, voluntária ou involuntariamente, a defesa da saúde comunitária, nacional e regional, por incúria ou irresponsabilidade. Mas, por favor, se não querem ou não podem fazer não criem condições ou obriguem os outros atores ou protagonistas políticos a terem a vossa complacência perante esta pandemia somando ignorância à manifestação de arrogância e soberba perante um eventual caso tão grave de saúde pública.

E é exatamente isto que o governo central fez! Achou extemporânea a sugestão do governo regional e até desvalorizou-a.

A partir de agora, tanto no Príncipe como no contexto nacional, ficamos todos a saber que a eventual entrada do agente patogénico da referida pandemia, no Príncipe, e consequente disseminação da infeção no contexto regional é da exclusiva responsabilidade do governo central. Há limites para a irresponsabilidade, para a ignorância, para a soberba e arrogância, sobretudo quando está em causa a saúde publica das comunidades.

E tudo isto torna-se incompreensível, ainda, porque o chefe de Estado, senhor presidente Evaristo de Carvalho, decretou o estado de emergência em saúde, em todo o território nacional, exatamente por causa do surto do coronavírus, aparentemente com a “necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controlo e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública”.

Como é que se pode falar em prevenção se os turistas e outras pessoas, oriundas de S.Tomé, chegam ao Príncipe, sem qualquer controlo, a montante e a jusante, e não se sabe se, eventualmente, serão portadoras do referido agente patogénico, tendo em conta a característica do mesmo, e, sobretudo, tendo em conta a nossa complexidade fisiográfica decorrente de uma configuração arquipelágica do país?

A configuração insular do Príncipe deveria aconselhar, no nosso contexto arquipelágico nacional, por mais que os atuais membros do governo central manifestem ignorância neste âmbito, maior prudência e articulação intergovernamental, a utilização de instrumentos de intervenção decorrentes da realização e implementação de um verdadeiro plano de contingência, nacional e regional, que permitisse a execução de medidas preparatórias (antes da eventual manifestação da referida pandemia) e reativas (a executar eventualmente em função da evolução da referida pandemia).

A entrada de um grupo de turistas no Príncipe, relativamente grande, na sexta-feira passada, oriundos de S.Tomé, que lá tinham entrado sem qualquer controlo sanitário no aeroporto nacional, nem tão pouco realizaram qualquer ato preventivo de isolamento, voluntário ou obrigatório, antes de se deslocaram para o Príncipe, é um ato que indicia que não existe qualquer articulação nem plano de contingência, nacional e regional, como resposta para deteção de qualquer situação de alerta pandémico e que o governo central está absolutamente convencido que consegue, aqui e acolá, sozinho e desprezando a intervenção de todas as outras instituições do país, com ministros com vestimenta à prova de bala, no aeroporto nacional, detetar e controlar a manifestação de algum foco pandémico no país. Estamos no bom caminho!

A ignorância é tanta que esta gente esquece que medidas de prevenção e controlo devem ser realizadas, a par de outras medidas, como instrumento para retardar o aparecimento do vírus e, uma vez presente noutras latitudes quaisquer, atrasar a sua entrada no nosso país. Ora, o vírus só pode entrar no país, com uma configuração arquipelágica como a nossa, através da ilha de S.Tomé ou da ilha do Príncipe, tendo em conta que são as únicas duas regiões com ligação aeroportuária ao exterior. E não se esqueçam que o Príncipe, ultimamente, tem recebido voos internacionais que não passam necessariamente por S.Tomé.

Ora, se as pessoas que chegam ao aeroporto nacional são obrigatoriamente submetidas, aparentemente, a um processo de isolamento obrigatório, como é que se compreende que o mesmo governo, que faça e deseje isto, promova a chegada ao Príncipe de turistas que não passaram por este processo em S.Tomé nem quer que os responsáveis governamentais do Príncipe criem condições para o fazer?

Só a arrogância e soberba, para além da ignorância, podem contribuir para isso. E o pior é que existe uma claque de avençados desta estirpe de políticos nacionais, nas redes sociais, sempre pronta para manifestação e validação desta ignorância, que, até, chegam ao ponto, de aproveitamento desta situação insólita, para manifestarem a sua discordância, em tom de agressividade inusual, com a institucionalização e desenvolvimento da Autonomia da Região do Príncipe, num exercício de manifestação verborreica de disparates sem qualquer sentido, coadunável com o exercício governamental momentâneo.

Gozando estas pessoas de cobertura governamental e, até, de incentivos políticos e governamentais para fazerem este papel de autênticos guerrilheiros nas redes sociais contra todo o tipo de manifestação de discordância relativamente ao escrutínio das políticas publicas que o atual governo está a tomar, em várias áreas, é óbvio que estará instalado no país, nos próximos tempos, um clima de hostilidade e agressividade, com consequências devastadoras, decorrente das fragilidades socioeconómicas prevalecentes no país, com foco instrumental ou génese no governo da república.

Não é por acaso, por isso, que o governo enxovalha uma pessoa da dimensão profissional e intelectual da antiga ministra dos negócios estrangeiros, Maria da Graça Amorim, chamando-a todos os nomes possíveis e imaginários, só pelo facto desta ter escrito e publicado um artigo crítico no jornal Tela Non contra a política diplomática do atual governo, nem tão pouco é por acaso que um deputado do MLSTP mata, com dois tiros, um cidadão nacional, em plena cidade de S.Tomé, que simplesmente reclamava ao referido deputado o pagamento de uma suposta dívida.

Tudo isso decorre, também, objetiva ou subjetivamente, do clima de impunidade, ignorância, soberba e arrogância que o próprio governo promove, voluntária ou involuntariamente.

A raiva e ódio, agora, pela mão dos supostos guerrilheiros governamentais, nas redes sociais, apontaram a bateria para a Autonomia Regional do Príncipe, que estão dispostos a tratá-la, num exercício de manifestação grotesca de ignorância e imbecilidades, como um empecilho ao desenvolvimento do país, com recurso ao anacronismo que tipifica o de pior que aconteceu na primeira república, onde também reinava esta mesma ignorância, arrogância e soberba.

Tal propósito vai ao ponto de um destes supostos guerrilheiros pró-governamentais, das redes sociais, segundo me dizem, ter declarado, num tom de inusual e incontida agressividade (Freud explicará isto melhor do que eu) que «… o Príncipe não tem que sugerir ou solicitar nada a S.Tomé…», como, aliás, se fazia na primeira república, coisa que, por sinal, nem no regime colonial acontecia.

Temo muito pelo caminho que este governo decidiu trilhar e como tenho escrito em artigos anteriores, alguns dos nossos piores problemas, neste momento, estão relacionados com a falta de autoridade do primeiro-ministro, desde o início da legislatura, que tem criado condições, objetivas ou subjetivas, para manifestação destes pequenos poderes que, invariavelmente, por ignorância, algumas vezes, promovem a manifestação do ódio, da arrogância, da soberba e, até, de mortes no país. Não era disto que o país precisava neste momento!

Como dizia a minha querida avó, Maria Preta, a ignorância é atrevida, e com ela, caminha, lado a lado, a arrogância e soberba!

Adelino Cardoso Cassandra