O Terrorismo Simbólico nas Redes Sociais – O Regresso ao Passado

Sou um grande defensor e entusiasta do papel e importância das redes sociais, sobretudo em sociedades como as nossas, pois, podem ter um papel importante na partilha e disseminação de informação, análise e reflexão da mesma, fomentando, desta forma, a interatividade e participação, criando condições, pelo menos no plano teórico, para a mudança em vários domínios no contexto comunitário.

Mas, se é verdade, atualmente, que as redes sociais são instrumentos poderosos que nos podem ajudar em múltiplas tarefas e domínios de intervenção na sociedade, influenciando-a de forma irremediável; não é menos verdade, porém, que o seu uso, voluntário ou involuntário, sem cuidado ou acintosamente, pode ter efeitos perversos ou contraproducentes, sobretudo num contexto societal como o nosso onde, infelizmente, predomina ainda, níveis elevados de iliteracia, podendo, com tal, causar prejuízos tanto para a sociedade como para os próprios ativistas destas redes sociais.

Devemos, por isso, condenar esta última forma de atuação porque, nalguns casos, denunciam a manifestação de ódios e rancores, com motivação declaradamente político-partidária, para apoucar, amedrontar, marginalizar, difamar e ultrajar. É isto que, de acordo com os relatos orais e escritos que me têm chegado, ultimamente, tem acontecido na nossa terra.

E o problema torna-se, ainda, mais grave, quando é o próprio governo da república que, voluntária ou involuntariamente, promove este modus operandi, transformando algumas destas redes sociais, com ativistas avençados, em prolongamentos ou extensões de agências informativas do Estado, onde se publica, antecipadamente, decretos, comunicados e toda a agenda informativa governamental, para além de incentivar, cirurgicamente, ao assassinato de caráter de opositores políticos.

Isto é mau e prejudicial aos nossos interesses como comunidade. Eu lembro-me muito bem de um período nefasto da nossa história recente, onde predominava a bufaria, a marginalização e a perseguição política, nalguns casos, com recurso aos panfletos cirurgicamente colocados nalgumas artérias das nossas cidades, com objetivo de assassinato de caráter de adversários políticos. Ainda hoje estamos a pagar um preço caro, como comunidade, decorrente deste modus operandi.

Definitivamente não aprendemos com os erros e, por muito que me custe afirmar isto, esta prática multiplica-se e dissemina-se no país, como instrumento de intervenção ou luta política, sempre que o MLSTP está no poder. Estamos, por isso, neste momento, a viver uma espécie de regresso ao passado, onde os panfletos deram lugar a uma espécie de terrorismo simbólico ou alegórico, nas redes sociais, cujo objetivo será gerar uma torrente de ignomínias capaz de inundar qualquer inimigo ou adversário político.

É isso, sobretudo, que tem contribuído, de forma cíclica, para alimentar ódios e rancores na nossa sociedade. E a maioria dos nossos governantes esquecem-se que os processos, valores e normas da prática política dos governos e Estados, como é o nosso caso, podem ter um efeito incomensurável no comportamento ético-moral da sociedade, nos seus costumes e, até, nos procedimentos utilizados pelos cidadãos para obterem êxito ou para resolverem os seus problemas pessoais.

A impunidade, a ausência de escrúpulos, o recurso a todos os meios para alcançar os objetivos individuais, o culto da agressividade e o desprezo pela vida alheia são comportamentos, maioritariamente dominantes, neste momento, na nossa sociedade, fruto desta constatação.

Portanto, para além de outras variáveis, na minha humilde opinião, existe uma ligação direta entre estes comportamentos e o caráter hostil do nosso sistema político-partidário, amplificado, momentaneamente, pelo comportamento de alguns ativistas avençados, que são mobilizados para representação de papel de autênticos “terroristas” nestas redes sociais, com resultados incalculáveis no nosso futuro como comunidade.

Veja-se, o caso que está a acontecer com um jovem brilhante, Filipe Nascimento, que, num futuro muito próximo, será presidente do governo da Região Autónoma do Príncipe.

Tendo candidatado para presidente da UMPP, no Príncipe, e sido eleito presidente do referido movimento, passado, sensivelmente, algumas semanas, tanto no contexto regional como no nacional, e sobretudo nas redes sociais, a oposição política, mais concretamente o MLSTP, descobriram o “boneco perfeito” para começarem a estigmatizar e hostilizar, num exercício de autêntico “terrorismo verbal”.

Primeiro, começaram por caracterizá-lo como cabo-verdiano, pelo facto dos pais do mesmo serem do referido país, muito embora tenham vivido uma parte mais significativa das suas vidas na ilha do Príncipe, e o próprio Filipe de Nascimento ter nascido e vivido aí durante toda a sua vida, antes de viajar para Portugal para concluir os seus estudos.

Esqueceram-se, todavia, que, no Príncipe, este suposto epíteto não tem qualquer valor e, até, a sua utilização, como instrumento de luta político-partidária, pode ser contraproducente, porque o Príncipe é uma espécie de microcosmo da manifestação da diversidade, nas suas mais variadas vertentes, tendo em conta a sua particularidade histórica e evolução sociocultural.

A minha avó, por exemplo, no domínio linguístico, falava de forma soberba o Lung´iyê, o forro e o angolar, para além do português, porque o seu marido, feitor nalgumas roças agrícolas, deslocava-se de roça em roça e isto permitia-lhe contactar com gente de origem muito diversa facultando-lhe, desta forma, o domínio desta particularidade.

Eu, por exemplo, falo e percebo melhor o crioulo cabo-verdiano do que crioulo forro porque na minha infância e juventude uma parte significativa dos meus colegas de escola e amigos, na ilha do Príncipe, tinham ascendência cabo-verdiana.

Muitas pessoas do Príncipe, da minha idade, percebem um pouquinho do crioulo angolar, porque coabitámos, na Quinta de Santo António, em S.Tomé, com colegas de Angolares, alguns dos quais foram os meus maiores amigos da adolescência e juventude.

Provavelmente, em toda a minha vida, comi mais vezes, a Cachupa do que Calulú. Mas isto não faz de mim menos Santomense do que qualquer outra pessoa.

Portanto, no Príncipe este argumento do Filipe Nascimento ser cabo-verdiano manifestou-se contraproducente.

Percebendo tal facto, os seus detratores nas redes sociais, saltaram, rapidamente, desta acusação sem sentido, dele ser cabo-verdiano, para a acusação dele ser “pau mandado”, num registo cruel e sem contemplações de subida gradual e impiedosa da agressividade como forma de assassinato de caráter.

Todavia, mal espiaram, de forma envergonhada, o seu currículo, entenderam que este epíteto não poderia encaixar numa figura tão jovem com a grandeza de um currículo daqueles, o que lhes deixava numa posição de anões perante o próprio caracterizado.

Nunca se dando por vencidos, subiram a parada, sempre com a preocupação de causar danos irreversíveis ao suposto adversário político, resolvendo, desta vez, acusarem-no de ser da “Diáspora”, como coisa que as pessoas que vivem na diáspora perdem todos os seus direitos políticos e de cidadania.

Como tal não contribuiu, negativamente, para a sua eleição no seio da UMPP, como presidente do referido movimento político, resolveram, desta vez, nas redes sociais, comportando como autênticos “terroristas” que andam com uma mochila armadilhada às costas, provocar um ataque suicida, em nome dos partidos políticos, que nos governam momentaneamente, que juraram defender até a morte. Receberão, em troca deste suposto sacrifício pessoal, 72 virgens no céu.

Desta forma, acusaram o Filipe Nascimento, em letras garrafais, nas redes sociais, de “ser um garoto” para ter ambições de vir a presidir o governo regional do Príncipe, como, aliás, se fazia num contexto político anterior da nossa vida comunitária, com recursos aos panfletos. Parece que estamos a regredir!

Reparem na escalada de ataques e impropérios, contra um jovem talentoso e brilhante, onde valeu tudo, desde que conseguissem atingir os seus interesses político-partidários e pessoais, achincalhando, com uma agressividade assassina, alguém que se predispôs, voluntaria e humildemente, ajudar na tarefa do desenvolvimento da sua terra, provavelmente com algum sacrifício pessoal e familiar.

É óbvio que uma pessoa que está, sobretudo, interessada em proteger os seus interesses e da sua clientela política, não poderá deixar de se sentir dolorosamente insatisfeita e frustrada, tendo em conta aquilo que são as práticas e procedimentos políticos habituais na nossa terra, que se privilegiasse a competência em detrimento compadrio político-partidário. Basta ver aquilo que aconteceu no governo central da república, onde se privilegiou, para cumprimento de algumas tarefas exigentes, do ponto de vista político e técnico, a mobilização de pessoas que andaram a colar os cartazes e fazer mobilização política nas campanhas eleitorais, em detrimento de pessoas verdadeiramente capazes e preparadas, sobretudo jovens.

Todavia, nenhum destes “terroristas das redes sociais” tiveram a humildade e sentido de responsabilidade de, ao menos, lerem o conteúdo da proposta política que o Filipe Nascimento apresentou ao Congresso da UMPP e, a partir deste ato responsável, fundamentar as suas críticas neste âmbito exclusivo.

É este o estado do país e da nação, neste momento, infelizmente, e é isto que deve mobilizar as nossas atenções e reflexões.

Estas pessoas, infelizmente custa-me dizer isso, não merecem o meu respeito nem consideração porque contribuem, com as suas ações, para a degradação da nossa democracia, cumprindo uma agenda maliciosa de políticos irresponsáveis.

Eu não conhecia, pessoalmente, o Filipe Nascimento, e, quando tive a oportunidade de falar com ele, fiquei encantado com as suas ideias, qualidades pessoais e disponibilidade demonstrada para servir, de forma desinteressada, a causa do desenvolvimento da terra que o viu nascer. É um jovem com um talento extraordinário. Teve um percurso pessoal, como a maior parte das pessoas que nascem e crescem na ilha do Príncipe, de muito sacrifício e esforço, mas nunca deixou de contornar, com humildade e inteligência, aquilo que, para muitos, deveria ser o seu destino.

Onde muito desistiram ou fracassaram; ele decidiu insistir, lutar e vencer! Onde muitos anteviram dificuldades; ele detetou potencialidades! Onde muitos tombaram por excesso de arrogância e futilidades; ele enrijeceu a sua determinação e humildade como antidoto contra o fracasso!

Fez, com esforço e zelo, uma rica carreira académica e associativa, em vários domínios, sem atropelar ninguém. Mesmo distante da terra onde nasceu, nunca deixou, sempre que o Príncipe precisou, de dar o seu contributo na área específica do seu conhecimento, sem cobrar ou exigir nada em troca.

Criticou, quando tinha de criticar, sugeriu quando tinha de sugerir e refletiu quando tinha de refletir, em prol do desenvolvimento da terra onde nasceu, sem calculismos ou qualquer arrogância intelectual. Deve ser, do grupo da sua geração, um dos mais brilhantes jovens que o país tem neste momento.

É óbvio que jovens desta capacidade, pessoal, intelectual e política, devem merecer uma oportunidade para demonstrarem o seu valor. Não podemos estar, constantemente, a dizer, que, a população nacional é, maioritariamente, jovem, alguns dos quais com talento, e, posteriormente, quando estes tomam a decisão de arriscar e dar um passo em frente para demonstrarem o seu valor e talento, um grupo de “terroristas das redes sociais”, sob comando de partidos políticos bem identificados, acham que não podem fazê-lo por serem da “diáspora”, “paus mandados” ou, ainda, “garotos”. É desta forma que certos partidos políticos tratam, impiedosamente, a diáspora e a nossa juventude.

Estamos perante um sistema que deforma e corrompe consciências, aliena os sentimentos mais específicos de cada um de nós, mas, este mesmo sistema pode gerar, também, sentimentos diametralmente opostos, designadamente a indignação e o protesto contra alguns hábitos consolidados e instituídos.

As redes sociais deveriam contribuir para isso, ao contrário de abrigar “terroristas”, como os nossos, que estão prontos a cometer um ataque suicida em prol da defesa das agendas dos políticos que defendem cegamente.

Adelino Cardoso Cassandra