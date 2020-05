A Desgraça Anunciada

Mesmo com um apetite irreprimível, evitei, durante semanas, tendo em conta a evolução da pandemia do COVID-19 entre nós, escrever qualquer artigo de opinião, nesta altura, porque entendia que, deveríamos, em primeiro lugar, juntos, enfrentar este inimigo de forma tranquila e sem sobressaltos que contribuíssem para nos dividir nesta tarefa complexa.

Todavia, vendo a evolução do problema e a capacidade de resposta do país, digna de uma desgraça anunciada, não posso esconder-me e esperar que, todos e em silêncio, marchemos para este anunciado precipício, de forma alegre e ingénua, como carneiros a entrarem num matadouro para serem sacrificados.

No último artigo que escrevi, entre outras coisas, denunciei a ignorância, a soberba e a arrogância que grassa no país, relativamente ao comportamento ou resposta dos nossos dirigentes à pandemia do COVID-19, e nos artigos anteriores, tenho escrito, reiteradamente, sobre a crise de liderança que existe no país, momentaneamente, que nos está a empurrar para uma autêntica desgraça coletiva.

É óbvio que algumas pessoas, sobretudo no interior do país, sentiram-se melindradas com esta acusação e manifestaram-se, de imediato, lançando-me uma série de impropérios, convencidos que tal comportamento condicionasse a minha liberdade de escrever e refletir sobre os problemas da minha terra. É bom, no entanto, que estas pessoas comecem a habituar, se é que ainda não sabem ou não me conhecem, que este comportamento é, exatamente, uma espécie de bálsamo que eu preciso para continuar a refletir e escrever.

Sejamos claros e analisemos com frieza os acontecimentos relacionados com esta pandemia, ainda antes da sua manifestação no território nacional.

Enquanto os efeitos da pandemia se faziam sentir, um pouco por todo o mundo, sobretudo no hemisfério norte, os nossos dirigentes nem sequer se preocuparam com algumas coisas simples cujo contributo, caso a referida pandemia chegasse ao país, poderia dotá-lo de alguns meios que poderiam ser essenciais na prevenção e controlo da evolução da mesma em todo o território nacional.

Muito pelo contrário, fizeram uma grande festa na Assembleia Nacional, glorificando o governo que, até aquela altura, não tinha feito nada em prol da eventual prevenção e controlo da referida pandemia, caso a mesma chegasse ao país. Abriram-se garrafas de champanhe, bateram palmas ao governo, entoaram cânticos e, até, chegaram ao absurdo de, fazendo jus ao nome da ilha, decidir que, ninguém pudesse tomar qualquer decisão ou dar qualquer sugestão em prol da criação de condições de eventual prevenção e controlo da evolução da pandemia, caso a mesma chegasse ao país, porque deveríamos todos agir como S.Tomé: ver para crer!

Neste âmbito, o presidente do governo regional do Príncipe que ousou dar uma opinião ou sugestão sobre a suspensão dos voos inter-ilhas, em prol da defesa dos interesses da comunidade regional, tal facto foi logo conotado como um crime de lesa-majestade e o autor da referida infração foi prontamente julgado e punido com execução pública com recurso à tortura, entre uma claque de simpatizantes e sequazes satisfeitos e ávidos de sangue e terror.

No entanto, o país continuava sem quaisquer garantias de recursos humanos especializados, físicos e materiais, designadamente equipamentos de proteção individual e meios de diagnóstico laboratorial, que são essenciais como garantia de proteção dos nossos profissionais de saúde e de potenciais doentes.

Aliás, sempre fez-me alguma confusão que, por exemplo, tenhamos sido o único país da CPLP que nunca foi capaz de ter uma capacidade interna mínima de realização de testes para a COVID-19 que é, provavelmente, a ferramenta mais importante no contexto da luta contra a eventual progressão da doença e, no entanto, não tendo feito nada para criação de condições para a sua aquisição, estávamos a bater palmas aos governantes pelo assinalável feito neste domínio e, até, vangloriávamos, ingenuamente, com o facto de sermos o único país da referida organização que ainda não fora atingido pela referida pandemia por graça e milagre dos nossos Santos.

Não tendo a capacidade interna de realização de testes para a COVID-19 e tendo de enviar, constantemente, as amostras para o estrangeiro, como é que poderíamos, entre outras coisas, realizar, com eficácia, o isolamento precoce dos potenciais infetados, realizar o rastreio das pessoas expostas ao agente patogénico em causa e sugerir o isolamento profilático das mesmas? Qualquer miúdo no final do primeiro ciclo ou da antiga 4.ª classe, minimamente inteligente, perceberia esta incongruência que nos empurraria, inevitavelmente, para uma autêntica desgraça nacional.

Ou seja, estávamos em presença da ignorância, da arrogância e da soberba a demonstrarem a sua classe, num exercício de total ausência de liderança, como eu prognosticara com antecedência, e ninguém poderia ousar dar uma opinião ou sugestão, neste sentido, porque era automaticamente condenado sem piedade, sobretudo nas redes sociais, com alguns carrascos a cumprirem fielmente o seu papel insubstituível como homens da guilhotina.

Tendo, contudo, a pandemia chegado à capital do país, o governo central, com alguma vergonha, percebe, aparente e finalmente, a importância de suspensão dos voos entre as duas ilhas, e faz disso a sua principal bandeira comunicacional, após um Conselho de Ministros extraordinário que fora realizado, encarregando, enfaticamente, de acordo com o comunicado do referido Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, como o único responsável e decisor político com autoridade para voltar a autorizar a realização dos referidos voos inter-ilhas.

Todavia, algumas pessoas que regressaram do exterior do país e que ficaram em quarentena, na ilha de S.Tomé, incluindo alguns residentes na ilha do Príncipe, foram submetidas aos testes de COVID-19 que, entretanto, foram enviados para Gana e aguardavam os resultados dos mesmos na referida capital do país.

Incompreensivelmente, o mesmo governo central que tomou a decisão de suspender os voos inter-ilhas com a intenção, pelo menos aparentemente, de poupar uma parte do país, que é a ilha do Príncipe, da referida pandemia, pelo menos momentaneamente, tendo em conta a nossa configuração arquipelágica, é o mesmo governo central e o próprio primeiro-ministro, contrariando todos os pedidos e sugestões do presidente do Governo Regional, no sentido contrário, que toma esta decisão contraditória e irresponsável, de autorizar a realização dos voos entre as duas ilhas, sob pretexto de ter sido muito pressionado por alguns residentes do Príncipe, que ainda estavam em S.Tomé e aguardavam o resultado do referido teste que foi enviado para o Gana, sendo que, um dia depois, se tenha sabido que os resultados destes foram positivos e que, entretanto, já tinham chegado ao Príncipe, com autorização expressa do senhor primeiro-ministro.

Se o objetivo da suspensão dos voos e da realização do teste do COVID-19 realizado era, exatamente, fazer o rastreio daquelas pessoas relativamente ao agente patogénico em causa e, por outro lado, poupar o Príncipe, pelo menos momentaneamente, dos efeitos desta pandemia, qual é a razão de, sem conhecer os resultados dos testes daquelas pessoas, o senhor primeiro-ministro tenha autorizado que as mesmas pudessem viajar para o Príncipe?

Ou seja, o senhor primeiro-ministro, contribuiu, objetiva ou subjetivamente, com dolo ou inconscientemente, com má-fé ou de forma ingénua, para a introdução de um agente patogénico numa parcela do nosso território contrariando todas as sugestões e pedidos, no sentido contrário, dos representantes regionais legitimamente eleitos pela população do Príncipe, com grande probabilidade de vir a provocar problemas graves de saúde pública no contexto regional.

Não sendo um problema doloso, não se tratando de uma ingenuidade ou, ainda, de má-fé, o mínimo que se poderia esperar de um chefe de governo da república seria um pedido de desculpas públicas e eventual manifestação de arrependimento pela decisão política tomada.

Não procedendo desta forma, só posso concluir que se trata de um ato premeditado e de má-fé do senhor primeiro-ministro e do seu governo com a intenção deliberada de provocar danos na saúde das pessoas que vivem no Príncipe, coisa que eu recuso acreditar; ou, em alternativa, é, como eu sempre prognosticara, um ato de inteira manifestação de ignorância, soberba e arrogância porque, não pedindo desculpas públicas, ele e o seu governo, estão absolutamente convencidos da bondade da decisão política que tomaram que, configura, quer queiramos ou não, a escassez de saber ou de conhecimento com tiques de quero, posso e mando.

O que não faz sentido nenhum, pois, é estarem a culpar os residentes do Príncipe que estavam em S.Tomé, depois de submetidos aos referidos testes, sob pretexto que estes andaram a pressionar o governo central para tomar a decisão política em causa.

As decisões políticas, em democracia, não são delegáveis. Nós não escolhemos para nos representar ou governar, em nenhum momento, aquelas pessoas que residem no Príncipe que, supostamente, são acusadas, agora, como tendo exercido pressões sobre o governo central para que este tenha tomado a decisão que tomou em nosso nome.

Quem tomou a decisão em causa foi o senhor primeiro ministro e o seu governo, aliás, contra a reiterada vontade ou sugestão daqueles que, no Príncipe, são verdadeiramente representantes daquela população.

E o ridículo vai ao ponto de se acusar aquelas pessoas de terem pressionado o governo a tomar a decisão que tomou e, no entanto, o mesmo governo que se sentiu, aparentemente, pressionado por aquelas pessoas, não se sentiu pressionado, em nenhum momento, pelos verdadeiros representantes da população daquela parcela do nosso território que, reiteradamente, sugeriram ao referido governo central uma decisão contrária àquela que efetivamente tomou.

É aí que entra o problema de liderança que eu, reiteradamente, tenho denunciado, em artigos anteriores, que tem faltado ao país. Neste momento, sejamos claros, decorrente dos problemas relacionados com a organização e funcionamento desta nova maioria, que suporta o governo da república, não temos liderança política e governativa, ao contrário daquilo que alguns, agora, vêm constatar, relacionado com a manifestação desta crise pandémica.

Não existem lideranças boas em situação de normalidade e lideranças más em situações de crise. Existem lideranças. Ponto! E elas manifestam-se, quer em tempos de normalidade ou em tempos de crise, como aquilo que verdadeiramente são, ou seja, lideranças. Portanto, não me venham, agora, com um discurso, aparentemente desculpabilizador, afirmar que faltou liderança e comunicação no país, neste momento de crise pandémica, quando esta é a receita, que, praticamente, tem faltado ao país, deste o início da legislatura.

Aliás, é em períodos de crise que os problemas de liderança, que, muitas vezes, são escamoteados, por défice de escrutínio político e de manifestação de cidadania, acabam por emergir e expor a mediocridade e fracassos.

Nestas situações as decisões são, normalmente, erráticas, sem critério organizacional e metodológico, na maior parte das vezes, não têm como finalidade a defesa dos interesses coletivos e, são, invariavelmente, suportadas por manifestações de culpas aos outros, como parece ter acontecido neste caso.

Um verdadeiro líder não pode andar a desculpabilizar-se, decorrente de uma decisão política que tomou, de forma voluntária e consciente, com propósitos relacionados com eventuais pressões que recebeu de pessoas que desejavam viajar para outra parcela do território nacional e, com tal, ter contribuído, voluntária ou involuntariamente, por causar danos irreparáveis à saúde comunitária. Pelo contrário, ele assume responsabilidades e, se for preciso, pede desculpas.

De repente, passámos, no contexto da CPLP, de uma situação de conforto e melhor desempenho, com festa na Assembleia Nacional, palmas, bolos, champanhe, cânticos e tiques de glorificação, tendo em conta as soluções encontradas de resposta à pandemia, para uma situação de autêntico caos exponencial, denunciador de uma autêntica desgraça anunciada.

Adelino Cardoso Cassandra