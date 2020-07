Redacção … Hoje, apetece-me fazer uma Redacção.

Mas, o que é uma redacção?

A palavra Redacção é descrita pelo dicionário (Dicionário da Língua Portuguesa, 6.ª edição, da Porto Editora) como sendo um “acto ou efeito de redigir”.

O motivo que me leva a falar sobre a referida palavra prende-se com uma frase que considero lapidar pronunciada pelo presidente da República de Angola, no Domingo, dia 21 de Junho de 2020, na antena da RTP-África, e transmitida no programa «África Sete Dias».A frase em questão é a seguinte: “nós estamos a formar Licenciados que não sabem fazer uma redacção”.

Causou-me arrepios ouvir o mais alto magistrado de uma nação irmã, cujo cordão umbilical nos liga, à uma língua comum; à história; à cultura; aos laços de solidariedade, entre outros, ter o discernimento moral, ético e pedagógico, aliado ainda, à coragem política para fazer esse complexo pronunciamento.

Os arrepios advêm do facto de haver uma semelhança, tirada a papel químico, relativamente à formação de Licenciados saídos das Universidades do nosso arquipélago.

Uma parte significativa de Licenciados em São Tomé e Príncipe também sente imensas dificuldades em fazer uma redacção. Não se sabe, na realidade, qual a “perturbação” que os outros Licenciados de áreas das chamadas ciências puras têm com a «velha» tabuada.

Devem sair, em termos percentuais e comparativos, mais Licenciados na cidade de Luanda do que em todas as instituições universitárias de São Tomé e Príncipe. Sobressaem, desde logo: o número de universidades que existem em Angola;a percentagem de população escolar; a antiguidade das instituições universitárias – Angola viu nascer a primeira universidade na década de 1960.

Deixemos a República de Angola, foquemos na nossa realidade.

Os espectros da sociedade São-Tomense

Os espectros da nossa sociedade centram-se no sistema de ensino, na (in)cultura e no sistema de saúde. Ao completar-se quarenta e cinco anos de independência (1975-2020), sinto-me desconsolado perante factos palpáveis que teimam em persistir no nosso dia-a-dia na nossa querida Téla (significa terra em língua portuguesa) de Santómé.

As instituições de ensino, de cultura e de saúde em São Tomé e Príncipe aparentam viver numa penumbra exageradamente conturbada. Centremo-nos no sistema de ensino.

Sistema de ensino

O sistema de ensino aparenta navegar em águas turvas, ou seja, não consegue ter um porto seguro a partir dos gabinetes que tutelam a escola. Este parece ser um problema de que enferma a Governação, desde à independência até aos nossos dias.

Trata-se, eventualmente, da falta de uma política de educação consequente, que comprometa a todos os Partidos Políticos com pretensão a alcançar lugares cimeiros do poder.

Dada a efémera passagem que, em São Tomé e Príncipe, os vários governos têm devido a forja da instabilidade política que grassa no país tal como nas sociedades africanas em geral, vive-se de improvisação há décadas. Basta dizer que entre 1988 e 2008, o país teve dezasseis (16) primeiros-ministros e chefes de governo.

Os professores, considerados pilares da escola, estão mal preparados, pois não se vislumbra uma política efectiva de formação adequada para os docentes de todos os níveis de ensino. Conteúdos relativos à psicologia do desenvolvimento moral e social, de carácter sociológico e ético-filosófico, devem fazer parte do Plano de Estudos da formação dos professores.

As salas de aulas continuam manifestamente a ser insuficientes, desde o jardim-de-infância até ao ensino secundário. O número excessivo de alunos por turma– cuja quantidade não evocamos por pudor– não permite ao professor ensinar, nem tão pouco o aluno aprender, comprometendo, assim a proximidade necessária ao processo ensino-aprendizagem.

Grande parte de escolas do 1.º e do 2.º ciclos carecem de casas de banho funcionais, as salas de aula não têm janelas, a iluminação é deficiente e o espaço de recreio é exíguo.

O ensino superior parece funcionar com os tiques que atravessam e proliferam em todos os prolongamentos da sociedade São-Tomense.

Partindo de uma visão sociológica segundo a qual, a escola é uma mini-sociedade, ou seja, ela tende a reproduzir fielmente tudo o que se passa na sociedade. As universidades, como estabelecimentos de ensino padecem também de todos os ruídos verificados na sociedade.

A Política entrou sorrateiramente nas escolas de São Tomé e Príncipe, fazendo valer os seus musculados argumentos, tal como o faz na sociedade, no seu todo.Ela não permite aos indivíduos desenvolverem as suas reais capacidades em prol da investigação científica;baralha a formação académica dos estudantes; bloqueia os sonhos das famílias e tolhe o passo aos anseios da comunidade.

Sugiro que se faça uma profunda reforma no Plano de Estudos dos cursos de Licenciatura, introduzindo cadeiras obrigatórias e transversais como: Educação para a Cidadania; Introdução à Ciência Política; História Contemporânea de São Tomé e Príncipe, todas com periodicidade semestral. A Língua Portuguesa terá uma periodicidade anual, sendo extensivo do 1.º ao 4.º Ano de todos os cursos, sem excepção.

Outra sugestão prende-se com a construção de um lar de estudantes para alunos oriundos da Ilha do Príncipe e dos sítios mais recônditos da Ilha de São Tomé. Entendo também que torna-se necessário investir na parte cultural e desportiva, através da criação de Associações de Estudantes.

A (in)Cultura

Nós continuamos a ignorar que é apanágio de qualquer sociedade ter, no mínimo, uma livraria, um cinema, um teatro, uma biblioteca (digna desse nome), uma escola de música, uma galeria de exposições para as artes plásticas e … um estádio de futebol.

O património imóvel também não parece fazer parte das nossas preocupações imediatas. Espero, muito sinceramente, que os nossos governantes não dêem destinos pouco consentâneos ao seu valor histórico, ao edifício do Mercado «velho» e ao edifício do antigo Banco Central. A fortaleza de São Sebastião, sita na praia PM e que alberga o «Museu» (?),clama pelo restauro, pois o tecto está maltratado e em sérios riscos de desabar. Os acervos mais emblemáticos do património cultural do arquipélago,o«Tchiloli» e o «Auto da Floripes», têm estado a submergir.

As línguas nacionais devem ter mais investimento e empenho de todos nós para a sua implementação e preservação. A ideia que muitos jovens e adultos têm nos seus discursos sobre a dificuldade de aprendizagem das línguas nacionais cai por terra. Senão vejamos: assisti há dias, transmitido pela antena da TVS (Televisão São-Tomense), do dia 1 de Julho de 2020,a um vídeo-clip musical, desempenho de um jovem libanês, cujos pais emigraram para o nosso arquipélago,a cantar em língua fôrro um género musical que é a Stléva, tendo como coreografia cenas de Bligá. Tanto a Stléva como o Bligá são acervos culturais que aparentam estar em vias de extinção.Sem comentários!!

Sistema de Saúde

O nosso sistema de saúde precisa de ser profundamente reformulado.

Temos que começar pela formação dos profissionais de saúde, que precisam de fazer especialidades médicas (médicos), reciclagens permanentes (enfermeiros, analistas e demais pessoal técnico), mais formação (pessoal administrativo), melhor formação (todos os outros funcionários e pessoal de apoio).

As instalações hospitalares, os respectivos equipamentos e o recheio médico-medicamentoso devem ser geridos por indivíduos a quem se possa pedir responsabilidades da boa, ou menos boa,gestão do bem público.Entendo também que se torna necessário construir-se uma Maternidade e um Hospital Pediátrico em São Tomé e Príncipe.

A metodologia para a eleição/nomeação da direcção do Hospital e dos Centros de Saúde,bem como do resto da Administração pública, deve ser despartidarizada, seguindo-se o princípio da meritocracia. Para se chegar a lugares de direcção torna-se necessário fazer-se carreira até se chegar ao topo, respeitando procedimentos com a participação em concurso público.

A valorização da Angústia

A minha angústia neste momento é indubitavelmente, a angústia do mundo inteiro e ela chama-se Covid-19. Essa angústia parece resultar da agressão climatérica, dos conflitos, das tensões sociais e dos profundos desencontros com que se vive a nível global.

A nível caseiro, ou seja, em São Tomé e Príncipe, nestes quarenta e cinco anos de independência,teimamos, salvo raras excepções, em valorizar a angústia do nosso quotidiano em detrimento do bem-estar geral.

A psicologia e a psicanálise da intimidade teima em conduzir-nos à pobreza no sentido lato do termo; a assistir à continuada violação sexual de menores;a excluir idosos e pessoas portadoras de deficiência;à exagerada violência doméstica; a contemporizar os efeitos saudáveis da cidadania e a desvalorizar a solidariedade. Erguemos,pelo contrário, sentimentos nefastos como o individualismo, o salve-se quem puder, a subserviência e outros comportamentos menos dignos que teimam em persistir na nossa insular sociedade.

Temos, de facto, de ensinar aos nossos Licenciados a fazer uma redacção, através de exercícios caseiros nas nossas Universidades,tal como nos sugere o presidente da República de Angola.

Em termos de conclusão, entendo que pode haver leituras de agressividade do presente texto,mas ele é à medida do meu DESCONSOLO.

Lúcio NETO AMADO