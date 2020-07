Reflexão do Juiz Hilário Garrido

Na minha incursão sobre a leitura profissional, neste caso, da Constituição portuguesa anotada e com notas de várias jurisprudências e doutrinas, observei algo que, ao abordar neste post, vai fazer emergir algumas opiniões, criticas, injúrias e difamações, normalmente dos “bufados” de uma certa corrente da nossa sociedade, como tem sido tão intenso nos últimos tempos, quiçá, por circunstancias da conjuntura política que o país atravessa.

Pois, refiro-me à uma passagem que diz que os juízes assumiram um protagonismo nos nossos dias que nos séculos anteriores, ou mesmo até sec. XIX era impensável. Graças a evolução do constitucionalismo moderno e consequente evolução do Estado de Direito e por “culpa” de uma comunicação social tão activa e dinâmica como nunca (nos países avançados democraticamente, claro!) e ainda bem.

Isso repara-se nos últimos acontecimentos do Brasil , EUA, França, Israel e muitos outros, quanto à intervenção do poder judiciário, obviamente, também verdadeiramente democráticos.

Lembre-se do que diz a nossa Constituição assim como a portuguesa e todos os países da CPLP. Dizem ( artigo122/3 da nossa) “as decisões judiciais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades”.

Face às difíceis condições gerais para o melhor funcionamento de todo o sistema judiciário, e as críticas, muitas até legítimas, é minha convicção que todos os magistrados estarão a empenhar-se, cada um em si, e toda a classe, para que venha a estar tudo dentro dos caris na medida do possível, no cumprimento do dever de rigor, seriedade, imparcialidade e isenção na tomada das decisões.

Isso aplicável a todos os tribunais e de todos os níveis.

Hilário Garrido / Juiz Conselheiro