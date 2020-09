A Sabedoria de Pêssego

Soube, hoje, que a senhora ministra de Turismo, Cultura, Comércio e Indústria, Graça Lavres, deslocou-se recentemente ao Príncipe, aparentemente em atividade político-partidária (distribuição de cabazes) e, ainda em S.Tomé, em conversa telefónica com o presidente do Governo Regional do Príncipe, Filipe Nascimento, avisou-o que queria se encontrar com ele. Não vejo mal nenhum nisso.

Uma vez no Príncipe, a referida ministra, sem qualquer marcação prévia de audiência com o senhor presidente do Governo Regional, quis ser recebida pelo mesmo. O presidente do Governo Regional, provavelmente, com a sua agenda marcada e cheia, informou-a, através do seu chefe de gabinete, que não lhe poderia receber naquelas circunstâncias, porque, aparentemente, estava a trabalhar e tinha, naquele momento, muito mais que fazer do que receber uma ministra que não acrescentava valor nenhum àquilo que ele, naquele momento, estava concentrado a fazer, sugerindo-a, todavia, que marcasse uma audiência para outra altura. Também não vejo mal nenhum nisso, até pelo facto da referida ministra ter deslocado ao Príncipe, em atividade político-partidária (distribuição de cabazes) sem qualquer articulação ou coordenação, política ou institucional, com o governo regional.

A referida ministra, com o seu perfil inconfundível de zaragateira crónica, com tendência para ser o centro de conflitualidade estéril, em todo o lugar por onde passa, transformou logo esse episódio banal e sem significado numa autêntica zaragata e mobilizou, nas redes sociais, como tem acontecido ultimamente no país, uma claque de supostos apoiantes que se comportam, nalguns casos, irracionalmente, como autênticas matilhas, numa relação biótica intraespecífica, prontas a provocar estragos.

Ninguém se lembrou, contudo, que o presidente do governo regional do Príncipe, anterior e o atual, se quisessem falar com o primeiro-ministro, no seu gabinete, independentemente da urgência e pertinência do problema em questão, tinham que, necessariamente, independentemente dos circunstancialismos inerentes aos contactos que estabelecessem telefonicamente, a montante, marcar uma audiência prévia com o stafe do gabinete do primeiro-ministro para que a referida atividade se concretizasse.

O anterior presidente do Governo Regional, aliás, foi muitas vezes confrontado com este problema, perante o stafe do gabinete do primeiro-ministro, e teve de adiar ou reagendar estes encontros ou audiências com o mesmo, previamente marcadas, tendo em conta a agenda deste último. Qual é o problema? Nunca viram, no entanto, o presidente do Governo Regional do Príncipe reclamar qualquer estatuto de autoridade ou legitimidade, tendo em conta tais circunstâncias.

Agora pergunto, se o primeiro-ministro, pode, em função da sua agenda e disponibilidade, confirmar, adiar ou alterar uma audiência, previamente marcada, com o presidente do governo regional do Príncipe ou com qualquer outro secretário do governo regional do Príncipe, por que razão não pode o senhor presidente do governo regional do Príncipe confirmar, adiar ou alterar uma audiência, inicialmente marcada ou sugerida, com uma ministra do governo central, em função da sua disponibilidade ou agenda de trabalho?

Os imensos problemas que o Príncipe tem para resolver, nalguns casos que nem sequer contam com a colaboração do governo central, são menos importantes do que receber em audiência uma ministra do governo central que, nalguns casos, já demonstrou a sua pré-disposição para a zaragata institucional?

Como diria um filósofo político basco que muito admiro, “as instituições são como que o equivalente político da boa educação; são normas que de vez em quando é preciso rever, mas que entretanto impedem que a espontaneidade seja dominada pelos instintos mais rudimentares”.

Num país onde as instituições não funcionam e onde impera a espontaneidade, a vulgaridade e a mediocridade, torna-se necessário a emergência de hábitos, costumes e formas de pensar, que, aos poucos, comecem a ser cristalizadas em atos aceites e incorporadas pela comunidade. Se a senhora ministra não sabe isso, não deveria fazer parte do governo da república.

Se existe um traço característico da personalidade do Filipe Nascimento que toda a gente que relaciona com ele destaca, de forma unanime, é a humildade. É das pessoas mais humildes que conheço e o ataque que algumas pessoas o fazem, neste momento, está diretamente relacionado com o processo da sua nomeação e posse para a presidência do governo regional. Habituem-se!!!

O senhor primeiro-ministro, na posse do atual presidente do governo regional do Príncipe, Filipe Nascimento, fez referência discursiva ao valor da humildade. Todavia, a humildade não é sinónimo de subserviência. A subserviência acabou em 1990, com a instauração da democracia no país, após uma longa ditadura, a partir de 1975, em que as pessoas, por exemplo, em presença de um desfile da caravana presidencial, tinham de ficar na posição de sentido, como se estivessem na tropa, com o corpo numa posição rígida, com as mãos espalmadas e juntas à coxas e os braços ligeiramente curvos, até que a referida caravana passasse. Eu presenciei tal facto, durante toda a minha adolescência e juventude, e tive de obedecer com ódio e raiva, este propósito desnecessário de subserviência e abuso de poder. Muitos jovens do nosso país, infelizmente, não conhecem esta realidade.

Parece ser este o propósito que algumas matilhas das redes sociais, que, nalguns casos, reagem de forma irracional, pretendem, de novo, para o nosso país. Não contem comigo!

As mesmas pessoas que afirmaram nas redes sociais, por exemplo, que o anterior presidente do governo regional deveria vestir um fato ou fraque, acusando-o de ser pouco diplomático ou arrogante, ao receber os ministros do governo central, são as mesmas que reproduzem este disparate de confirmação ou apoio às declarações e preocupações da referida ministra de Turismo, Cultura, Comércio e Indústria. Isto diz muito do comportamento incoerente destas matilhas nas redes sociais que não tem nada a ver com a política no sentido lato do termo.

Eu que ando a reler, com algum gozo, alguns episódios históricos da nossa história coletiva, mais ou menos recente, sobretudo nas obras de Augusto Nascimento e Gerhard Seibert, o comportamento destas matilhas nas redes sociais, não denunciam nenhuma novidade para mim.

Este último autor, por exemplo, na sua obra, “Camaradas, Clientes e Compadres”, diz o seguinte: «…as considerações de ordem política não são necessariamente determinantes para a filiação partidária, baseando-se as lealdades e afinidades muitas vezes em laços pessoais ou de raiz clientelista. Relações de amizade forjadas na Escola, melhores oportunidades ou razões aparentemente banais como ser-se preterido numa relação amorosa a favor de outrem, podem determinar a escolha política…».

É isto, infelizmente, que está a “matar a nossa terra”. Temos grupos de matilhas, algumas consideradas erradamente de partidos políticos, que se comportam com ódio e um forte sentido de cooperação, para aniquilar adversários ou opositores, em prol da defesa de interesses particulares ou privados, que não têm nada a ver com os nossos interesses comunitários.

Ninguém compreende, por exemplo, que esta pobre e parca matilha das redes sociais, que esteve pronta para manifestar solidariedade para com a ministra de Turismo, Cultura, Comércio e Indústria,em nenhum momento,contudo,tenha manifestado disponibilidade para investir um pouco do seu tempo, mesmo nas redes sociais, em prol dos interesses da nossa comunidade, condenando ou refletindo, por exemplo, sobre: a descoordenação e falta de autoridade que existe no atual governo central com todas consequências negativas para a nossa vida coletiva; o estatuto de arguida, com termo de identidade e residência, da atual diretora da polícia judiciária do país, relacionado com o desaparecimento de cápsulas de cocaína que estavam no cofre-forte da respetiva instituiçãobem como as consequências negativas que isto representa para a imagem externa e interna do país e as linhas de força da política externa do país, publicamente divulgadas pela ministra dos negócios estrangeiros, que é humilhante para todos nós.

Poucas pessoas estão dispostas a falar ou refletir sobre estas coisas, por um lado, por razões de lealdade grupal ou defesa de interesses específicos e, por outro lado, até, por razões de preguiça ou ausência de qualquer esforço em prol da melhoria da cidadania e da nossa democracia, comportamento, aliás, que criticam, de forma avulsa, nos nossos políticos.

E é frustrante constatar que, algumas pessoas que fazem parte desta matilha, nas redes sociais, são pessoas que tiveram o privilégio de estudar e frequentar o ensino superior, em universidades estrangeiras e nacionais e, como tal, deveriam ter um posicionamento reflexivo e político mais assertivoem prol da defesa dos interesses gerais da comunidade, contribuindo, paulatinamente, parairmos afastando do diagnóstico traçado pelo Gerhard Seibert, sobre o nosso sistema político-partidário, no século passado. Continuamos, exatamente, no mesmo ponto de partida, após a instauração da democracia, contemplando, contudo, no interior e exterior do país, uma maior massa crítica, mas com os mesmos tiques e comportamentos anacrónicos.

A minha querida avó, Maria Preta, chamava a isto de “Sabedoria de Pêssego”. Pois, segundo ela, os nossos pessegueiros, uma espécie endémica, em vias de extinção, são as únicas árvores do nosso país cujos frutos, por sinal muito apetecidos, crescem a partir do caule da referida árvore em direção ao solo, em vez de disseminarem a partir de ramos mais altos e inacessíveis das mesmas, ficando, desta forma, excessivamente expostos, por capricho próprio. Qualquer criança de 4 ou 5 anos, pode colher um pêssego, com relativa facilidade, da respetiva árvore. A nossa pequenez e incapacidade demonstrada para mudar a realidade vigente no país é aterradora e mantemos, desde 1975, como os nossos pessegueiros, uma pré-disposição para o facilitismo que é intrínseca.

A nossa conduta, perante a “coisa pública”, excluindo raras exceções, infelizmente, denuncia aquilo que a minha avó, Maria Preta, pensava. Somos, de facto, um país de “Sabedoria de Pêssego”.

Recorremos, com facilidade, ao avulso e ao superficial, desprezando o esforço, como os pessegueiros fazem, para voos mais altos. Preferimos comportamentos e atos, rastejantes e acessíveis, cuja exposição está ao alcance da vulgaridade pensante.

Que diria a minha avó, hoje, da república?

Adelino Cardoso Cassandra