A quem serviria uma crise política neste momento?

Finalmente temos Governo remodelado!

Há vários meses que o Primeiro-ministro são-tomense vem falando da necessidade de numa remodelação governamental. Não é muito bom esse procedimento por que a experiencia nos ensina que a remodelação não se anuncia. Faz-se!

Entretanto, a gota que transbordou o copo e apressou a remodelação anunciada foi o conflito desnecessário e sem sentido entre a Policia Judiciaria e a Procuradoria-Geral da Republica.

Digo sem sentido porque não se compreende por que motivo duas instituições responsáveis pelo combate de crimes, sobretudo de trafego de drogas, estejam viradas costas uma para outra? Essa situação ainda tem que ser explicada ao Pais.

Mas, o mais grave é que inexplicavelmente a contenda contaminou o Governo e o Presidente da Republica. Diz-se que ambos os órgãos não souberam lidar com a situação.

A situação estava de tal forma tão tensa entre esses dois Órgãos de soberania, que, só começou a desanuviar-se depois da reunião do Conselho de Estado convocado pelo Senhor Presidente da Republica.

Desde então não se falou mais nada a não ser umas palavras lacónicas muitas vezes repetidas, proferidas pelo porta-voz do Conselho de Estado a saída da reunião no Palácio Cor de Rosa, que deixou-nos ainda mais confusos. Esta situação deu origem a muitas especulações.

Houve vários diretos no Facebook, fizeram Post-it de ocasião, ouviu-se análises de uma espécie cometedores nas rádios internacionais, todos eles quase a sugerirem que o Presidente da Republica demitisse o Governo constitucional chefiado pelo Dr. Jorge Bom Jesus. Mas na verdade, ninguém percebeu os argumentos que sustentavam para que fosse tomada essa medida tão radical.

A partir de um determinado momento viram que a solução da queda de Governo estava fora de questão, até porque, constitucionalmente o Presidente não deve condicionar a continuação de um Governo se o Primeiro-ministro e Chefe do Governo não fizer a remodelação ministerial.

Começaram então a surgir boatos e mentiras de todo tipo, até a sugestão de constituição de um Governo de Consenso Nacional. Que aberração!

Os Governos de Consenso Nacional nunca resultaram aqui em São Tomé e Príncipe. Esse tem sido o nosso grande problema aqui no Pais, não aprender com os erros do passado.

Na verdade, temos atualmente um Governo com quase essas características, estando apenas excluído nele, aquele que governou o Pais sozinho e de forma autoritária, humilhando os outros todos, na ultima legislatura. Por isso é que esta agora sozinho na oposição. E é pena que não esteja a fazer uma oposição seria e credível a pensar no Pais, porque tem peso no Parlamento, tendo em conta o numero de deputados que possui.

De facto, a tarefa não tem sido nada fácil para o Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, devido ao ambiente hostil de boatos e mentiras que se criou propositadamente para destabilizar o Pais, fomentado sobretudo por perfis falsos. Nunca nas redes sociais houve assim tantos perfis falsos como agora.

Longe das especulações arruaceiras, apreciei a forma serena, responsável e com sentido de Estado em que foi feita a remodelação.

Daí a irritação de muitos especuladores, que propalaram coisas inimaginável, que nunca fora levantada no Conselho de Estado.

Levou tempo, mas foi feita a remodelação.

Muitos poderão dizer, e é verdade, que com a remodelação a Governo esta mais alargado, o que não seria aconselhável para as nossas atuais condições socio económicas.

Pessoalmente não tenho motivos de aprovar ou não essa opção tomada, porque desconheço a estratégia que esteve na base desse alagamento da estrutura e de número de membros do Governo.

O que interessa agora, é que seja um Governo eficiente e que corresponda as necessidades atuais da Governação.

Mas o que me deixa mais intrigado é de constatar que existem são-tomenses que têm o prazer de ver o Pais numa constante crise politica e tudo tem feito para forja-la.

Com base em quê que se pretendia uma queda do Governo neste momento?

Depois da remodelação, causa-me alguma estranheza em constatar que algumas pessoas nem conseguem esconder a sua ira e descontentamento por esta solução, não se sabendo efetivamente o que pretendiam afinal com a queda do Governo.

O que peço a todos os são-tomenses sobretudo aos políticos no Governo e na oposição, que haja sempre sabedoria, bom senso, entendimento, muita seriedade, muito dialogo na tomada das decisões importantes para a vida do Pais.

Daqui há aproximadamente dois anos, este Governo será avaliado nas urnas. Todos nós teremos a oportunidade de dar a nossa participação e opinião sobre o seu desempenho.

Enquanto isso, temos a obrigação patriótica de dar a nossa contribuição com críticas construtivas, no intuito de fazer reparos nas ações e decisões tomadas pelo Governo.

Este Pais precisa de estabilidade política e paz social para vencermos definitivamente o subdesenvolvimento. E nessa empreita, somos todos muito poucos.

Já perdemos muito tempo e já vamos muito atrasados!

Deus nos livre de mais crises!…

Tenho dito!

São Tomé, 22 de Setembro de 2020

Fernando Simão