Um situação factual que ocorre em toda a parte do mundo e tem muita afinidade com a corrupção ou andam sempre de mãos dadas. Consiste, no essencial, em alguém possuir bens e rendimentos ou valores em

dinheiro muito superiores ou desproporcional com o seu próprio rendimento.

Mas não chegou a ser “eleito” como crime em Portugal porque o Tribunal Constitucional chumbou por três vezes o projecto de lei para a sua criminalização em fiscalização preventiva e a Assembleia da República nem pôde impor essa criminalização com maioria qualificada, entenda-se, de 2/3. Não conseguiu porque não houve consenso entre os parlamentares sobre isso.

Portanto, o enriquecimento ilícito não é crime em Portugal. Entre nós, é, como prevê o artigo 405°. do Código Penal.

Por acaso, e um pouco despropositado (já fiz crítica sobre isso no II VOLUME do meu livro), na medida em que terá havido, e mal, um “copy-paste” apenas do projecto de lei de Portugal e não de uma lei porque esta nunca existiu.

Por acaso, não tenho memória de um processo desse crime em STP.

Tendo nós e Portugal o mesmo sistema processual constitucional e penal, temos uma norma que viola a Constituição porque o desencadeamento de um processo desse crime colocaria em causa o sagrado princípio de presunção de inocência e do acusatório, que consiste em quem acusa é que tem que provar, sem falar do direito do arguido de não responder às perguntas sobre as acusações que lhe sejam feitas.

Se alguém tem bens de que se suspeita que sejam de origem ilícita, não pode ser obrigado a dizer como os adquiriu, sendo que tem o direito de não responder.

Tendo nós o enriquecimento ilícito como crime, estamos em potência de uma norma inconstitucional em vigor e mantém-se assim até que, ou, seja revogada, ou, que, em sede fiscalização abstrata/sucessiva (porque já está em vigor) possa vir a ser declarada inconstitucional, com força obrigatória geral ou, senão, numa fiscalização concreta em que isso seja suscitado num caso em tribunal judicial/criminal, em seja qual for a instância, essa norma seja declarada inconstitucional, apenas e com efeito nesse processo.

Mas neste caso de fiscalização concreta, de o Tribunal Constitucional vir a declarar a sua inconstitucionalidade por três vezes, aí sim, a norma será declarada e terá força obrigatória geral. Ou seja, o artigo 405°. do Código Penal será expurgado do nosso ordenamento jurídico.

Nem se pense que se possa rever a Constituição para “validar” a criminalização do enriquecimento ilícito. Se assim fosse possível Portugal teria feito. É que os direitos fundamentais que estão em causa (o da presunção de inocência que tem como corolário o direito de não responder) e a estrutura acusatória do processo penal são uma espécie de direito natural e transcendental, ou seja, os que são inerentes a pessoa humana, entenda-se, não podendo o Estado contrariar, nem mesmo o seu legislador constituinte, tratando-se de um Estado de Direito Democrático.

Portanto, como dizemos em direito, o enriquecimento ilícito em Portugal, não é “de juris” um crime, mas sê-lo-á “de facto”, porque, para além da maioria dos partidos políticos, a sensibilidade da comunidade em geral condena essa situação que, afinal, grassa a sociedade.

Inspirei-me no que disse a Ministra da Justiça de Portugal, quando perguntada por que razão não incluía o enriquecimento ilícito na estratégia de combate à corrupção.

Hilário Garrido – Juiz Conselheiro