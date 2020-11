As eleições de 2020 nos EUA

A eleição presidencial de 3 de novembro de 2020 foi indiscutivelmente a eleição mais importante na história do pós-guerra dos EUA. Nessas eleições, portanto, a participação dos eleitores americanos foi a maior desde 1900, demonstrando o ressurgimento de seu interesse político e o clima de forte polarização que prevalecia no país.

Ao mesmo tempo Joe Biden pode ter conquistado o voto popular (4,5 milhões de votos a mais que Trump) e os eleitores necessários no colégio, mas Donald Trump tem mostrado grande resiliência, tendo contra ele quase todos os meios de comunicação, a grande maioria de Hollywood e o todo estabelecido.

Essas eleições mostraram a profunda divisão nos Estados Unidos, que em muitos lugares levou a resultados eleitorais extremamente marginais. O intenso confronto entre as duas partes e a extrema retórica e prática não é um acontecimento isolado e pode se aprofundar ainda mais, impactando negativamente o país.

As razões para a resiliência eleitoral de Trump se devem ao fato de o presidente Trump ter adotado uma retórica anti-sistêmica de reclamação das elites, às quais ele pertence, bem como uma tática agressiva contra as forças da globalização, aspectos que afetaram fortemente grandes setores da classe média e, claro, a classe trabalhadora.

Assim, aos desempregados, às pessoas que sentem que não têm voz, aos provincianos que são ridicularizados por seus modos e costumes por residentes metropolitanos arrogantes, até mesmo aos cidadãos pertencentes a minorias, mas também a todas as grandes comunidades, como os afro-americanos e latinos, o discurso de Donald Trump encontrou e continua encontrando grande ressonância.E isso apesar do fato de que todos os movimentos pela proteção dos direitos (black lives matter, etc.) eram claramente contra ele.

E se a pandemia do coronavírus não tivesse ocorrido e a segunda onda não tivesse estourado, que está atingindo os Estados Unidos com tanta violência quanto a primeira, Donald Trump teria facilmente vencido as eleições. Assim, após os primeiros três anos de desempenhos econômicos positivos da administração Trump, o bloqueio de março causou o fechamento de muitas pequenas e médias empresas, enquanto mais de 20 milhões de americanos ficaram repentinamente sem emprego.

E Donald Trump certamente teria vencido as eleições presidenciais sem a crise da saúde dado que Joe Biden, que expressa o internacionalismo neoliberal, o processo de globalização relacionado e a “sociedade aberta” das ONGs e das instituições econômicas muito poderosas como as fundações George Soros e Bill Gates etc., claramente parecia estar exausto por forças, propostas e slogans antes mesmo de entrar na linha de chegada.

Os oponentes políticos de Trump e a maioria dos analistas e pesquisadores se concentraram nos traços arrogantes e egoístas de sua personalidade, um bilionário excêntrico e altamente impulsivo, sem dúvida, e é claro que eles estavam errados em acreditar que ele seria derrotado com uma grande diferença. O trumpismo como fenômeno ideológico e social é certo, portanto, que não se foi, está presente e continuará existindo. Trump não é apenas um parêntese na história política dos Estados Unidos, mas expressa tendências distintas e específicas na sociedade americana e na burguesia.

Os cidadãos americanos querem prosperar economicamente em um país onde a paz social, a ordem e a segurança prevalecerão. Devido à globalização, muitas unidades industriais partiram para países pobres, onde há mão-de-obra barata. Então, a classe trabalhadora dos EUA foi muito prejudicada. Trump foi quem exigiu a volta das fábricas ao seu país, colocando os EUA e o povo americano em primeiro lugar, no contexto da tendência ideológica do conservadorismo etnocêntrico.

E para outros países, especialmente os poderosos, podem não gostar da política de “America First”, mas o mesmo não é o caso com o cidadão americano médio, notadamente na América profunda e nos estados centrais.

No dia 20 de janeiro, Joe Biden ocupará sua cadeira no Salão Oval com Kamala Harris, no cargo de Vice-Presidente, pela primeira vez no cargo, uma mulher de ascendência africana, jamaicana e indiana. Durante seu mandato e com base no que disse, os Estados Unidos voltarão ao Tratado do Clima de Paris, segundo o qual a meta mínima dos estados é manter a temperatura em mais 2 graus Celsius (+2 C), e isso será um desenvolvimento positivo, pois a mudança climática não é um “mito”.

E isso pode ser facilmente visto se olharmos para os fenômenos climáticos extremos que ocorrem no planeta. Não nos esqueçamos de que os Estados Unidos são o segundo maior poluidor do mundo depois da China.

Além disso, organismos multilaterais, como, por exemplo, A OTAN, a ONU e seus ramificações, que foram fortemente desafiados pelo presidente Trump que está deixando o cargo, provavelmente serão tratados de forma diferente pelo governo de Joe Biden, mas as relações dos EUA com seus aliados europeus podem seguir em outras direções.

Deve-se notar neste ponto que Donald Trump havia repetidamente ameaçado retirar os Estados Unidos da OTAN e reduzir sua contribuição se outros membros não mostrassem disposição de aumentar seus gastos com a organização. As relações Alemanha-EUA também foram tensas nos últimos quatro anos, com Trump ameaçando várias vezes a indústria automobilística alemã e a União Europeia como um todo com impostos. As relações de Washington com Bruxelas também foram congeladas após sua decisão de retirar os Estados Unidos dos acordos internacionais sobre o clima e o Irã por causa de seu programa nuclear.

No entanto, se os republicanos eventualmente conquistarem o controle do Senado, isso causará muitos problemas profundos para o novo presidente Joe Biden, pois ele bloqueará a maior parte de sua agenda legislativa.

Para encerrar, gostaria de enfatizar que a predominância de Joe Biden, que também protagonizou todas as características patogênicas que levaram a América ao seu atual declínio – ou seja, as desigualdades sociais generalizadas, o problemático estado de bem-estar, o favorecimento ao forte econômico elites, ilegalidade internacional etc. não vão levar os EUA por caminhos brilhantes. Além disso, não apresentou um plano de programa inspirador, abrangente e convincente para a reorganização social, econômica e política da sociedade e do país.

