Presidencialismo – VIRTUDES 

Um argumento em defesa da tese de sistema do governo presidencialista que até já defendi no I VOLUME do meu livro: ele diminui amiguismos, gentes partidárias, e a própria partidarização da administração pública etc, porque, o PR é de todos, logo a sua candidatura passa a não ter que depender muito dos partidos. Se tiver apoio de mais de um, dois ou mais partidos ser-lhe-ia difícil abarcar todos os interesseiros e oportunistas.

Na minha intervenção sobre a revisão constitucional da Guiné Bissau em “zoon”, na semana passada, falei dessa minha tese, sendo certo sempre que nenhum sistema de governo é perfeito, nem as três matrizes principais da história que são: o presidencialismo (EUA), parlamentar (Itália/Alemanha e Inglaterra, cada um destes com a sua especificidade, sendo Itália a matriz principal, a de Inglaterra Parlamentar de Gabinete e Alemanha, sistema de Governo de Chanceler).

Mas, tenho alguma paixão pelo sistema de governo sem-presidencialista, pelo facto de parecer o que mais procede a partilha dos poderes do Estado. Mas, é relativamente melindroso sobretudo em país onde a democracia ainda é débil ou frágil, pois potencia muita instabilidade politica como todos já sabem. Tudo depende de qualidade de actores políticos.

O presidencialismo tem também a virtude de propiciar uma intervenção de um homem forte em todo o domínio da Administração Pública só, repito só, e com isso, sendo um democrata o presidente ele pode ter controlo de todo o funcionamento da administração pública, evitando muitos malabarismos e esquemas e abusos dos directores, e chefes afins, que tomam as decisões que levam a concretização do papel da Administração em todos os domínio.

Ao ponto tal que nos EUA os membros do governo, não o são tipicamente como nos outros sistema, como observou o meu amigo Dr. Odair Baía no seu livro “Os poderes do Presidente da República de S.Tomé e Príncipe”; Neste sistema são colaboradores do Presidente Americano, não tendo poderes e autonomia de decidir como os ministros tipicamente falando nos outros sistemas.

Eis porque, como pode haver vulnerabilidade de um presidente ser autoritário e não propriamente um ditador porque a democracia não o permite (ex. Trump), concebo um impeachment estritamente politico em que 2/3 ou 3/4 de deputados faz cair o presidente se este apenas violar gravemente a Constituição como o exemplo de destituição de juízes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça , seja por que órgão for e o que em si é crime, como prevê o nosso Código Penal, sobre o título “Atentado aos órgãos de Soberania”.

Um Presidente da Republica que põe em causa a soberania de um Estado interna ou externamente, ou coisas graves contra a Constituição é destituído pelo parlamento, um pouco a semelhança do que se passa com os impecheaments que existem no mundo, claro, nos sistemas presidencialistas.

Vejo agora o que JOE BIDEN está a fazer; renomeou o maior especialista de infecciologista dos EUA que o Trump havia nomeado. E está a fazer um equilíbrio nas suas nomeações. Isso é também uma virtude do presidencialismo.

Um PR mesmo apoiado por partidos não terá a preocupação de nomear os “activistas” desses partidos ou dos que o apoiaram. Incutir-se-á, assim, a cultura de despartidarização e despolitização de algumas instituições do Estado.