Os meus “Termos de Referência” para o próximo Presidente da República

Vamos imaginar que São Tomé e Príncipe é uma Empresas e que queremos encontrar um Presidente não executivo para dirigir essa Empresa durante os próximos 5 anos.

Na organização de uma Empresa não existe a figura de Presidente não executivo, mas sim, Administrador não executivo. Mas por analogia, neste artigo, vou dar esta designação, para diferenciar do chefe do Órgão executivo que é o Primeiro-ministro.

Alguns vão achar esta comparação disparatada. Digam o que disserem, mas apeteceu-me fazer esse exercício. Talvez a linguagem possa ser acessível a algumas pessoas que teimam a não entender que o Pais precisa de ser bem gerido tal como uma Empresa lucrativa. E não pensem que estou a exagerar porque há muitos Países no mundo com empresas com muito mais de 200.000 trabalhadores. Apenas um exemplo: A Empresa WALMART, com origem nos EUA, tem 2.200.000 empregados.

Estando nas vésperas das eleições Presidenciais, quero deixar o meu pensamento sobre o perfil que deve ter o nosso futuro Presidenta ou Presidente da Republica.

Vamos então preparar os «Termos de Referencia» para o Posto, que vou passar a chamar “Presidente não executivo”, de acordo com o Estatuto Social, Regulamentos e outras normas constitutivas da Empresa, equiparados a [Constituição da República e outras Leis].

Uma das lacunas dos «Termos de referência» existentes é que não se exige aos candidatos Curriculum Vitae, nem se impõe certas condições de participação, a meu ver, muito importantes. A única condição para ser Presidente não executivo na Empresa é ser são-tomense de origem e ter 35 anos de idade, condições que acho manifestamente insuficientes.

Nem quero referir na formação académica dos candidatos, que embora seja um item importante, acho que não é decisivo para um cargo eminentemente “político”. Mas tem que ser necessariamente alguém com experiencia de vida, experiencia política, provas de boas qualidades humanas, capacidade de liderança, proporcionador de consensos, enfim, que seja um árbitro justo e que tenha como objetivo único a defesa dos interesses supremos da Empresa e dos seus mais de 200.000 empregados.

Espero igualmente que o futuro Presidente não executivo seja uma pessoa idónea, conhecedor dos procedimentos administrativos, que tenha boa reputação, que não tenha sido condenado por corrupção, ou que tenha um processos pendentes de corrupção por resolver nos Tribunais.

Não deve ser alguém que defenda interesses que não tem nada a ver com a Empresa, nem de individualidades cujo objetivo é aproveitar o nome da Empresa para os seus interesses particulares. Para isso, o futuro Presidente não executivo tem que cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, Regulamentos e outras normas da Empresa.

Como se trata de uma Empresas com grandes problemas económicos, financeiros, sociais, organizacionais e estruturais, daí a necessidade de se encontrar um Presidente não executivo com qualidades acima requeridas para tirar a Empresas do fosso em que se encontra.

Como o Presidente não executivo não pode decidir sozinho, porque não domina todas as áreas, deve ter assessores competentes e experientes, com conhecimento profundo das áreas pelas quais foram contratados.

O Presidente não executivo não deve ter assessores que não tenham utilidade prática, só para preencher vagas ou obter tachos para subcarregar o erário da Empresa já em si debilitada.

Acho que se deve rever a equipa de assessoria do Presidente não executivo que me afigura excessiva para uma Empresas quase em falência.

Diga-se de passagem que o excesso de assessores, diretores e outros colaboradores da Empresa, não se verifica apenas na Presidência não executiva, mas também nos órgãos executivos e toda a administração da Empresa.

Como já não vamos a tempo para fazer uma profunda reforma administrativa da Empresa, que tem sido o meu cavalo-de-batalha e não me canso de insistir nela, e porque nem sei se haverá vontade politica para fazer tal reforma, peço ao novo Presidente não executivo para recrutar apenas quadros necessários de modo a poupar a Empresas de sobrecargas de despesas.

É uma questão de pensar na realidade calamitosa em que vive a Empresa, e que agravou-se mais nesta fase pandémica do Covid 19.

A maneira como vejo os gestores da Empresa a lidarem com as finanças da mesma, eu pergunto: será que as pessoas têm a consciência de que estão a gerir uma Empresa quase falida? Não se aperceberam ainda que a Empresa vive de empréstimos e de subsídios, e que devem desenvolver uma política de contenção das despesas e fazer uma boa gestão de modo a tornar-lha viável num futuro proximo? É preciso não perder de vista que quando se constitui uma Empresas não é para produzir prejuízo mas sim, para dar lucros e a tornar próspera para o bem do seu crescimento e da melhoria da vida dos seus empregados.

O futuro Presidente não executivo, deve ser diferente aos anteriores. Não deve importar mais viaturas de luxo e bens inúteis. Deve usar a sua magistratura de influência junto do Executivo e todos Órgãos dirigentes da Empresa para proibir a importação destas viaturas e outros bens de luxo que tem pouca utilidade para os serviços e só satisfaz o luxo dos seus utilizadores. Não me venham dizer que é para dar dignidade as entidades que as utilizam. Há viaturas ligeiras de baixo custo que tem a mesma dignidade que um jipe Pagero cujo valor a Empresa não suporta.

Se for necessário adquirir viaturas para funções e expedientes, que sejam ligeiras, de baixo custo, compatíveis com a realidade económica da Empresa. A Empresa não deve viver acima das suas possibilidades. Os dirigentes e os empregados da Empresa devem ter essa consciência.

Invistam mais em equipamentos e infraestruturas com o objetivo de favorecer o crescimento da Empresa, de modo a proporcionar o bem-estar dos trabalhadores.

Há algumas práticas usadas até agora pelos Presidentes não executivos, que acho desnecessário e sem alguma utilidade pratica, que a meu ver deviam ser banidas porque servem apenas para onerar mais despesas para Empresas.

Confesso que não gosto nada de ver Guarda-costas (militar fardado) posicionado de forma ostensiva atras dos Presidentes não executivos. É uma prática ainda utilizada em alguns Países mas que está a cair em desuso, sobretudo em Países Ocidentais democráticos. É a conservação de um simbolismo de uma prática conservadora herdada do período medieval e que não tem nada a ver com a nossa cultura. Acabem com isso por favor!

Não me refiro ao Corpo de Segurança dos Governantes que são fundamentais para a sua proteção. Mas mesmo estes, devem posicionar-se de forma discreta, pois, hoje, a técnica evoluiu muito neste sentido.

Como disse anteriormente, os assessores do Presidente não executivo devem ser personalidades com larga experiencia profissional e com profundo conhecimento da área onde vão assessorar. A competência deve ser o requisito fundamental para ocupar o cargo, antes de amizades, relações familiares, sensibilidade política e religiosa e outros interesses alheios ao trabalho.

O Presidente não executivo deve considerar sempre os pareceres dos assessores, sendo que, como é óbvio, a ultima decisão deve ser dele.

Mesmo quando tenha dúvidas deve discuti-las com os assessores antes de decidir. Os pareceres devem ser sempre baseados nos estatutos sociais e nas normas que regem a Empresas. A Empresas não precisa de um Presidente não executivo que “assina só”, nem que dificulta o trabalho dos Órgãos executivos. Deve sempre ponderar as decisões que toma.

Toda a direção da Empresas deve trabalhar em colaboração dentro das suas competências, com base num diálogo franco e aberto, para o bem da Empresa.

Apraz-me constatar que já se perfilam muitos potenciais interessados ao Posto. É bom porque, quanto mais candidatos houver, melhor será a escolha.

Estamos ansiosos para conhecer os seus Manifestos Eleitorais, para cada um decidir de acordo com a sua consciência, sem recurso aos fenómenos “banho”, “boca de urna” e outros meios fraudulentos.

São Tomé, 4 de Fevereiro de 2021

Fernando Simão