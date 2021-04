O lado oculto dos nossos Hospitais

Esta é uma reflexão que é feita a partir do acompanhamento que fiz junto de pessoas muito próximas que tiveram que recorrer ao Banco de Urgências do Hospital Dr. Ayres de Menezes, durante todo o mês de Março do corrente ano. Confesso que fiquei incomodado e triste por me ter apercebido que a POLÍTICA aparenta ter entrado, de uma forma sorrateira e discricionária no ADN do Hospital. O lugar de Director do referido estabelecimento parece ser de inteira «confiança política» de quem governa.

Geralmente, quando se fala de oculto, ocorre-nos pensar, de imediato em algo que funciona como, se de um iceberg se tratasse. Isto significa dizer que só vemos a parte emersa, desconhecendo-se, na sua totalidade, a parte substancial que é a parte submersa.

É justamente dessa parte submersa de que falo, pois ela representa o tal lado oculto dos nossos estabelecimentos hospitalares, o principal, que dá pelo nome de Dr. Ayres de Menezes, na ilha de São Tomé, e o regional, que tem o nome de Dr. Quaresma Costa, na ilha do Príncipe. As semelhanças entre ambos são mais que muitas, pois a dimensão de volumetria é que varia.

A minha narrativa acerca destas instituições – falo mais concretamente do Hospital de São Tomé – prende-se com a odisseia que vivi durante todo o mês de Março, período em que perdi (faleceram) dois familiares muito próximos. Um com a falta de oxigénio e o outro com complicações não especificadas. Tive, a possibilidade de assistir a algumas rotinas diárias nos corredores do referido hospital. Vou, por isso, fazer uma descrição pormenorizada do que me foi possível observar.

O que se pode observar

–Existe um batalhão de motoqueiros, no exterior do estabelecimento, que disputam, palmo-a-palmo, todos os indivíduos que constituem potenciais clientes. Estes «taxistas» de duas rodas aparentam desconhecer as regras de trânsito e as regras básicas que devem orientar um cidadão na comunidade da qual faz parte. Desprovidos das ditas regras, proferem, impávidos e serenos, impropérios pouco consentâneos com a postura que é suposto os cidadãos esgrimirem na sociedade.

– Os taxistas cujas viaturas estão há tempos a pedir substituição constituem um outro contingente de profissionais que operam nesse espaço à procura de fregueses que parecem optar pela adrenalina proporcionada pelos veículos de duas rodas.

– Ainda no exterior temos uma quantidade excessiva de barracas de venda de petiscos e de bebidas de todo o género. Contabilizei cerca de 10 (dez) que tem no seu interior clientes de todos os gostos. Comer e beber (comas e Bebas, na linguagem popular) a descrição, música altíssima, barulho próprio de quem está a divertir-se muito (“vivê”), pois o convívio é entre pessoas de ambos os sexos. Outro grupo indiscriminado de cidadãos fica pelos petiscos em esplanadas improvisadas, a som mergulhado de música igualmente em altos berros.

– Cidadãos anónimos fazem da via pública em frente ao hospital uma pista de rally, acelerando as suas motos, com escape livre. Também existem automobilistas adeptos da Fórmula Um que desfilam com as suas máquinas com música altíssima, buzinam, insultam… Outros cidadãos, aparentemente da classe média alta exibem as suas viaturas de grande cilindrada (algumas exibindo a matrícula branca propriedade do Estado), buzinando irritados para automobilistas que pretendem entrar e/ou sair da instituição, e que supostamente estão a barrar o seu percurso. Desconhecem naturalmente que existem regras básicas de educação e regras de trânsito claras que ensinam os procedimentos a observar junto de hospitais e escolas.

O lado oculto

– O Banco de Urgências carece de quase tudo: as macas não dispõem de lençóis; as cadeiras de rodas para transporte de pacientes escasseiam e as que existem estão em mau estado de conservação.

– Os profissionais encarregados de fazer a triagem dos doentes trabalham nesse ritmo adulterado do “leve-leve” são-tomense. Os maqueiros, por vezes, primam pela ausência quase prolongada.

– Os seguranças, equipados todos de preto, com óculos escuros, botas militares engraxadas e luvas pretas, parecem guardas pretorianas, pois não têm modos e funcionam como se fossem porteiros de discoteca e de fundões, exibindo musculatura e uma cara de poucos amigos, para os doentes e seus acompanhantes.

– A sala de estar é um espaço sorumbático, onde as pessoas se amontoam e ficam confinadas e entregues a sua sorte, mesmo que o seu “caso” clínico seja periclitante. A casa de banho não tem qualquer serventia. Suja, com falta de água, porta e fechadura estragadas, não permitem aos mais corajosos fazer a sua utilização. Naturalmente que os cidadãos perante tal cenário perdem a vontade de aliviar-se.

– O pavilhão principal da Urgência onde os doentes são depositados/atendidos está com falta de manutenção, com problemas semelhantes aos da casa de banho.

– Não há um espaço para crianças que têm tratamento semelhante ao dos adultos, as grávidas entram no contingente geral, as vítimas das acrobacias dos motoqueiros têm a vida altamente complicada.

– Os profissionais (médicos, enfermeiros, analistas e auxiliares) de serviço aparentam estar longe da função pela qual respondem perante os cidadãos que procuram auxílio urgente. Esquecem-se que o Hospital não é propriamente um lugar de recreação e de lazer, pois ninguém vai fazer turismo visitando Hospitais e Cemitérios.

– O soalho desse espaço nem sempre está devidamente limpo. Com o Covid-19, nota-se a ausência de álcool-gel para desinfecção conveniente das mãos.

As demais instalações

– As enfermarias gerais e outras pecam por falta de água, existência de ratazanas e baratas, limpeza deficiente, casas de banho com falta de água. É de extrema importância ter-se atenção com os doentes do foro psiquiátrico que parecem estar abandonados e entregues a sua sorte (as ruas da nossa capital estão pejadas de cidadãos com esse tipo de patologias, esquecidos por quem de direito).

– As restantes instalações: oftalmologia, odontologia, laboratórios, entre outros, precisam de ser intervencionados pois precisam de equipamentos e «recauchutagem» dos espaços onde funcionam.

– A cozinha é rondada por ratazanas e baratas, precisando de contentores de lixo funcionáveis e de pessoal que vai para o local de trabalho e não para o emprego.

– Os carros, ambulâncias inclusivé, precisam de manutenção cuidada. Não basta receber essas preciosas doacções das mãos dos parceiros internacionais na presença da imprensa para 18 meses depois estarem disponíveis ou prontas para a sucata.

– O material (remédios, álcool, luvas, seringas, soro e outros) parece primar pela ausência cíclica, mesmo com a exibição constante de ofertas internacionais que inundam a televisão pública (TVS).

– A administração (?) [do hospital] aparenta ter lacunas graves na gestão do único hospital central de São Tomé. Não deve ser lugar para curiosos e «membros destacados» de Partidos Políticos. Apostar na MERITOCRACIA ajuda bastante nesse tipo de performance.

Sugestões

1.º – Os profissionais (médicos, enfermeiros, analistas e outros) e o pessoal auxiliar devem ter um comportamento mais HUMANIZADO, no atendimento dos doentes e seus familiares;

2.º – É necessário constituir-se um grupo alargado de trabalhadores qualificados (canalizadores, serralheiros, electricistas, carpinteiros, pintores, mecânicos, motoristas), engenheiros mecânicos e electrotécnicos, permanentes para fazerem a manutenção do hospital. Deve-se de igual modo recrutar um grupo de profissionais que integrem um gabinete constituído por Sociólogos, Psicólogos, Assistentes Sociais e profissionais afins;

3.º – É necessário construir-se “corredores” asfaltados entre o banco de urgências e as enfermarias, para a circulação de macas e cadeiras de rodas;

4.º – Limitar e disciplinar as barracas que estão em frente ao hospital, pois elas não permitem sossego e descanso aos doentes internados;

5.º – Condicionar devidamente a entrada de viaturas e motociclos para o interior do Hospital;

6.º – Proibir a entrada indiscriminada de pessoas que vão vender produtos alimentares e outros no interior das enfermarias;

7.º – Criar uma equipa de Gestores competentes para administrar os Hospitais. Os médicos são para intervir junto dos pacientes e não para gerir hospitais;

8.º – Apetrechar melhor a Escola de Formação de Enfermeiros . Os laboratórios e outro tipo de material didáctico não devem ser descurados. Ter em atenção a realização de testes psicotécnicos e outros pré-requisitos para quem queira tirar o Curso de Licenciatura em Enfermagem;

9.º – É necessário investir-se na formação de Especialidades médicas. Criar no seio dos médicos o espírito de SOLIDARIEDADE quando tiverem de agir perante um paciente: duas cabeças pensam melhor do que uma só . Os doentes não são «propriedade privada» de nenhum médico, em particular;

10.º – Preservar melhor todo o equipamento médico-cirúrgico que nos é oferecido pelos parceiros internacionais. Para tal é necessário incutir e exigir a quem de direito a observância do sentido de responsabilidade, quando manuseiam bens públicos.

Em termos de conclusão é de salientar que este meu exercício de reflexão, enquanto cidadão reside no contrabalançar de princípios básicos tais como a solidariedade, a moderação, o bom senso e a razão. O exercício da Cidadania deve estar sempre presente em todos os actos praticados pelos cidadãos desta República, no seu dia-a-dia.

Penso que precisamos restaurar a reputação da nossa Pátria (?) a todos os níveis. Essa restauração funciona como um sinal de esperança para os nossos bebés e as nossas crianças que precisam urgentemente de ter um Hospital Pediátrico, um Tribunal de Menores (Tribunal cujos membros não sofram de estigmatismo, nem de miopia nas suas sentenças), mais Protecção Social (creches e escolas mais humanizadas) e uma Maternidade digna desse nome.

Lúcio Neto Amado