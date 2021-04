Um Olhar Crítico sobre as receitas do Arzemiro dos Prazeres para a missão do próximo PR

Um Olhar Crítico sobre as receitas do Arzemiro dos Prazeres para a missão do próximo Presidente da República

Participei, no final da semana passada, num debate online, organizado por um grupo de cidadãos nacionais (Nós Acreditamos), sob coordenação do conterrâneo Leoter Viegas, tendo como recurso para a sua dinamização uma plataforma virtual. Neste mesmo debate, tive como parceiros Ana Maria Costa, Arzemiro dos Prazeres e Deodato Capela.

Foi a primeira vez que participei numa iniciativa deste tipo, organizada por um grupo de empreendedores cívicos (é o nome que me ocorre, neste momento, para caracterizar o trabalho exemplar que alguns conterrâneos têm feito pelo país neste âmbito).

Tenho, também, de reconhecer a coragem política e cívica do Arzemiro dos Prazeres, tendo em conta as características do contexto político-partidário, em presença, em que os protagonistas políticos detestam expor-se, publicamente, em nome dos ideais e propostas políticas que defendem.

Neste âmbito, o Arzemiro dos Prazeres é uma ave rara, pois, mesmo sendo um militante partidário (PCD) muito conhecido no nosso país, em contradição com aquilo que é modus faciendi do contexto, não abdica do exercício autónomo das suas prerrogativas cívicas quando muito bem o entender realizável.

Não concordando, em termos políticos, com muitas ideias que o mesmo defende, tenho de lhe reconhecer, todavia, a coragem e determinação em trazê-las para o espaço público e fazer a defesa das mesmas com uma convicção inigualável.

Politizar é, exatamente, isso, ou seja, “situar as coisas num âmbito de discussão pública, arrebatá-las aos técnicos, aos profetas e aos fanáticos” (Daniel Innerarity, A Transformação da Política, pp. 29).

Infelizmente, por solidariedade na manutenção do statu quo, com objetivo de transformar a política nacional numa coisa sui generis, alguns pseudointelectuais nacionais catalogaram as pessoas que não abdicam da manifestação da sua cidadania, decorrente da participação das mesmas em discussões públicas sobre a nossa vida comunitária, de “tudólugos”. Este epíteto, com a intenção de condicionar a ousadia de aqueles que ousam opinar e refletir sobre a nossa vida coletiva, diz tudo sobre a inércia e resistência que se apoderou de alguns sectores importantes da nossa sociedade.

Tendo em conta a riqueza e diversidade temática abordada no referido debate, após o encerramento do mesmo, fiquei com a sensação que, apesar da extensão temporal ajustada para o tratamento ou desenvolvimento dos temas propostos, haveria, ainda, campo, para, em jeito de contraposição, rebater algumas declarações ou posições defendidas no mesmo pelo meu conterrâneo Arzemiro dos Prazeres, estimulando-o, com tal, em jeito de provocação, para o desafio, de prolongarmos esta troca de argumentos neste espaço.

Por isso, decidi escrever este artigo de opinião. O meu conterrâneo Arzemiro dos Prazeres, afirmou, num dado momento do debate em causa, que <…as eleições presidências que se avizinham são fulcrais e representam uma espécie de continuação das eleições legislativas, anteriormente realizadas, tendo como objetivo primordial a consolidação do poder por parte da atual maioria governamental, ou, em alternativa, a eventual queda da mesma e o eventual regresso do partido ADI ao poder…>.

Na altura, em contraposição, tentei rebater tal tese, mas, tendo em conta as limitações de tempo e o desvio do enquadramento temático para outras vertentes, em análise, tal não foi possível.

Na minha modéstia opinião esta afirmação do meu conterrâneo Arzemiro dos Prazeres, apesar dele se autocaracterizar como um “político de águas profundas” no contexto nacional, comporta três problemas, sendo que, todos eles, para além de denunciarema ausência de um certo compromisso dos partidos políticos com os interesses da sociedade em geral, o que é muito comum na nossa terra, contribuem, também, para empobrecer as possibilidades de sucesso dos candidatos oficiais do MLSTP e do PCD nestas eleições presidenciais. Vamos, pois, ao que interessa.

Em primeiro lugar, presume-se, com tal afirmação do Arzemiro dos Prazeres, consciente ou inconscientemente, que a nossa comunidade é sinónimo de um agregado de indivíduos, (gentes do ADI, por um lado e gentes do MDFM/PCD/MLSTP/UDD por outro lado) que atuam em conjunto, periodicamente, em concertações estratégicas, como grupos de gangues, para assaltar o poder e manterem-se nele, a todo o custo, com o objetivo de repartirem entre si este bem comum que supõem seus.

Quem, provavelmente, não faz parte destes dois grupos, tendo em conta a opinião do Arzemiro dos Prazeres, aparentemente, não deve fazer parte da sociedade política. Este maniqueísmo que começa a ganhar expressão de um monstro e envenena a nossa sociedade pode estar a contribuir, também, para a proliferação de candidaturas, mais ou menos importantes, nestas eleições presidenciais, tendo em conta que as pessoas não se sentem vinculadas num compromisso que deveria ter como objetivo o interesse geral.

Em segundo lugar, a afirmação do Arzemiro dos Prazeres denuncia a ideia, voluntária ou involuntariamente, que o papel do presidente da república deve ser equivalente ao de um chefe de fação, quando sugere que as próximas eleições presidenciais são uma espécie de continuação ou segunda volta das eleições legislativas. Ou seja, ele acredita, piamente, que, sendo o Pósser da Costa ou Delfim Neves, presidente da república, estão criadas as condições, de forma inabalável, para a consolidação do poder da atual maioria governamental.

Arzemiro dos Prazeres esqueceu-se, todavia, que o presidente da república, qualquer que ele seja, representa tanto o Estado como a comunidade nacional e entre as múltiplas competências que tem existe uma, de primordial importância, que é a de garantir o regular funcionamento das instituições democráticas.

Ou seja, Arzemiro dos Prazeres, vem nos garantir, antecipadamente, em forma de aviso ou recomendação, que o Pósser da Costa ou Delfim Neves, nunca deixarão cair a atual maioria governamental, apesar dos desmandos ou desorientação, política e institucional, que, eventualmente, venha a ocorrer no país nos próximos tempos.

Por outro lado, nem o próprio Delfim Neves acredita nesta teoria do Arzemiro dos Prazeres porque, ele próprio, no manifesto eleitoral de apresentação da referida candidatura, já concluiu que o governo e a atual maioria têm sido “impotentes” nas respostas que deveriam dar para responder aos problemas e anseios da população Santomense.

Estaremos, por isso, nos próximos tempos, diante de um grande dilema: como manter uma maioria governamental no poder, contando com a colaboração, política e afetiva, de um presidente da república de fação, apesar da eventual “impotência” da mesma para resolver os problemas do país ou decorrente do contributo provocado pela própria referida maioria governamental para a deterioração das instituições da república?

Como é que os Santomenses, de uma forma geral, irão interpretar este posicionamento absoluto do futuro presidente da república, pré-anunciado pelo Arzemiro dos Prazeres, de manutençãoda atual maioria governamental no poder, custe o que custar, somente por manutenção de uma afinidade grupal ou política?

Creio que o Pósser da Costa e o Delfim Neves têm de esclarecer, durante a campanha eleitoral, esta garantia absoluta e incondicional, decretada pelo Arzemiro dos Prazeres, tendo em conta a sua qualidade de militante importante do PCD e defensor acérrimo desta solução governativa, de não remoção do atual poder independentemente de todos os desmandos que vierem a acontecer no futuro.

Esta última questão, tendo em conta a afirmação do Arzemiro dos Prazeres, leva-nos para o terceiro problema, caracterizador do pântano em que se transformou a nossa política, que é o facto do compromisso dos agentes políticos, de uma forma geral, estar apenas relacionado com o poder, ou, melhor, com “o poder pelo poder”.

Para tal, como tem sido prática entre nós, é preciso eliminar os adversários de qualquer forma e ganhar eleições nem que para tal os interesses do próprio país sejam sacrificados. Por isso, o vocabulário político tornou-se muito bélico, as campanhas eleitorais são muitas caras e o Estado transformou-se numa espécie de coutada de grupos de interesses, que se vão revezando, por imposição de resultados eleitorais que custam uma pipa de massa sem efeitos concretos na mudança da realidade vigente.

Entende-se, por isso, a necessidade de cada maioria governamental ter um presidente da república que funcione, neste caso, como presidente de fação em contraposição àquilo que, de facto, é a natureza ou missão do cargo, esquecendo-se que, para o exercício do poder, a importância instrumental do Estado só é um fator de poder quando se tem uma noção clara e realizável do que se pretende fazer com ele.

Estamos no domínio da ilusão e das falsas racionalizações e, neste âmbito, os processos continuados de ocultação mais cedo ou mais tarde, acabarão por encontrar o obstáculo das realidades materiais e sociais que determinarão, sem qualquer sombra de dúvidas, o fracasso desta política.

Tenho, por isso, muito receio da receita do Arzemiro dos Prazeres para estas eleições presidenciais, e sobretudo da interpretação que ele faz do cargo ou missão de um presidente da república para a nossa terra, pois, configuram o que de pior existe entre nós, como forma de fazer política.

Ele acha, contudo, que é preciso muito estudo e conhecimento invulgar do contexto para se prever os malefícios desta política que nos vai arruinar como comunidade, no longo prazo, e considera que todo o esforço, analítico ou reflexivo, neste âmbito, para arrepiar caminhos, é lirismo. Prefiro ser lírico e não embarcar nesta ilusão, como, aliás, muitos Santomenses já começam a fazer!

Adelino Cardoso Cassandra