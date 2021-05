DIREITO PENAL

CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES OU QUALIFICADO – CASO IGOR/SEF – PORTUGAL

Os três inspetores dos SEF – Serviços Estrangeiros Fronteira de Portugal que agrediram o cidadão ucraniano nas suas instalações no Aeroporto de Lisboa e que veio a falecer, foram condenados a 7 e 9 anos de prisão em regime de prisão domiciliária por ter ficado provado em julgamento – contrariamente à acusação do MP que pediu condenação por homicídio qualificado – que os mesmos agrediram-no com socos e pontapés, de forma cruel (ofensa à integridade física grave) com alguma asfixia e com resultado morte, mesmo sem intenção de o matar o cidadão ucraniano de nome IGOR. E um deles foi absolvido por não ter tido intervenção nessa ação policial.

Em termos técnicos jurídico-penal essa contrariedade entre o MP e o Tribunal resume-se no seguinte: os inspetores agrediram, embora gravemente, sem intenção o matar, como consta do douto acórdão do Tribunal de Primeira Instância (um coletivo com três juízes).

Daí não haver crime de homicídio muito menos qualificado. Houve sim, como diz o acórdão, ofensa à integridade física ou ofensas corporais em que eles cometeram um crime de ofensas corporais graves, agravado pelo resultado morte… morte sobreveio a essas ofensas corporais.

A acusação imputou-lhes o crime mais grave de homicídio que é “homicídio qualificado” que tem uma moldura penal de mais ou menos 12 a 25 anos, porque nessa ofensa física prouve crueldade, tortura, por haver comparticipação de três arguidos ou algo mais, que não descortino agora.

Portanto essas circunstância que estão previstas na lei é que eleva o crime para qualificação dos factos como homicídio qualificado.

Porque há o chamado crime de “homicídio simples” que ocorre tão simplesmente por alguém matar outrem, sem nenhuma dessas circunstância e a moldura penal ali em Portugal talvez seja a de 8 a 12 anos. Por exemplo morte a tiro, ou a simples facada etc.

E o crime de “ofensas corporais graves agravado pelo resultado” morte tem mais ou menos uma moldura penal que talvez varia entre 5 a 10 anos de prisão, de onde o Tribunal terá extraído a pena concreta de 7 e 9 anos.

Há notícias de que o Tribunal mandou extrair, após a leitura da sentença, uma certidão para eventual responsabilização criminal de algumas pessoas como seguranças que poderão ter tido alguma influência direta, indireta ou por omissão nesse caso.

Omissão é uma das formas de se conter crime que são: por acção e por omissão. Ação quando há uma postura de fazer algo e omissão é o contrário a de nada fazer e com isso, por não fazer nada ocorre um crime. Exemplo: “omissão de auxílio que é um crime específico dos profissionais de saúde que recuar assistir alguém doente; omissão é não fazer nada e só por isso haver um facto que se consubstancia em crime. Se atropelo alguém e ponho em fuga, ou ver alguém numa situação de período de morte ou outra situação mesmo de perigo para a saúde de diversas formas.

Houve sim intenção de molesta-lo fisicamente, ou seja, agredi-lo apenas. Mas a ofensa levou-o à morte. O que significa que a agressão foi tão grave que ele acabou por morrer, sem que este resultado morte fosse a intenção dos inspetores. Isso é o que se chama também de “crime preterintencional”, “homicídio preterintencional, ou seja, o resultado vai para além daquilo que os inspetores pretendiam. O resultado foi para além da intenção deles que era apenas ofender, até mesmo gravemente, a vítima, o IGOR.

Há aí três situações: a ação dos policias, a morte e o eventual nexo de causalidade entre a ação e a morte que se considera que chegou a haver.

No caso, o Tribunal concluiu que a ação dos inspectores não teve ligação directa com a morte, ou seja, não houve NEXO de causalidade entre a acção e a morte, porque terá havido uma outra causa directa da morte que pode ser algum tempo demorado para o ofendido receber assistência, esta que não terá dependido dos inspectores ou algum sintoma qualquer que terá causado a morte.

Com as agressões os inspetores causaram obviamente lesão grave ao ucraniano; mas a morte veio de um outro factor que não apenas da agressão em si.

Entretanto, para minha alegria e o bom senso das autoridades, houve uma decisão política de indemnizar a família antes desse julgamento. O Estado entendeu acelerar a parte cível de indemnizar e pagou já a família da vítima. É de louvar esta postura.

O lema é: se tens consciência que lesaste o direito de alguém e que tens que pagar um valor por isso, pague antes que os tribunais decidam.

Assim é ou pode ser quando se verifica que o Estado tem culpa na lesão de direitos das pessoas, por ação dos seus agentes. Estado paga antecipadamente mesmo numa negociação com a outra parte, neste caso, a família da vítima, sem descurar ou ilibar os inspetores da responsabilização criminal, como veio a consuma-se.