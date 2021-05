Mais uma crise energética no país

É mais uma e provavelmente a maior crise energética que São Tomé e Príncipe vive. O mais grave é que não se vislumbra uma solução para esse problema a breve trecho.

Na estratégia deste Governo de Jorge Bom Jesus para o sector energético, foram delineados de forma estruturada, um plano para a construção de quatro novas barragens hidroelétricas, reabilitação das existentes com realce para a barragem do rio Contador, assim como instalação de peineis para a produção de energias solar fotovoltaicas e outras. Para o efeito, é necessário financiamentos externos, porque são investimentos avultados de que o Pais de longe não dispõe.

Tem sido anunciado através de órgão de comunicação social que o Governo está em negociações com algumas organizações financeiras mundiais e empresas privadas do ramo, algumas dessas negociações já em fase de estudos muito avançada, com vista a se encontrar financiamentos para esses projetos.

Esta estratégia que me parece muito acertada, vai permitir a transferência de produção de energias fornecidas através de geradores, alimentados por gasóleo, para a produção de energias limpas amigas do ambiente, como hidrelétricas, solar e outras.

Em qualquer uma dessas energias limpas, o Pais dispõe de potencial muito grande para a sua produção, pelo que, não será por aí que haverá algum obstáculo. Portanto, o único problema será mesmo os meios financeiros para a sua implementação.

Enquanto isso não for uma realidade, teremos ainda que conviver por muito tempo, com energias produzidas por geradores a gasóleo, com todas as consequências que temos vindo a ter, uma delas, gastos enormes com a importação de combustível.

Então, penso que o Governo terá que ter uma estratégia para esse período transitório que vai ainda ser muito longo. Acho que essa estratégia não existe ou se existe não está a ser aplicada corretamente, razão dessas crises cíclicas, o que não é nada agradável para a vida da população, a economia domestica, assim como para a economia do próprio Pais.

É preciso ter sempre em vista que a energia é um bem básico e indispensável para as nossas vidas. Por isso é que a sua satisfação deve ser a prioridade das prioridades.

Logo no início da atual legislatura, face a crise energética que se vivia no período antes das eleições legislativas, uma das primeiras medidas que foram tomadas pelo atual Governo, foi a aquisição de três grupos geradores. Na altura foi dito que esses equipamentos eram de emergência, pois, o seu uso constante poderia provocar muitas avarias. Sendo assim e se for verdade, por quê então essa opção? Por outro lado, não dispondo o Pais de muitas mais alternativas seguras, não se compreende por que razão não se pensou na aquisição de outros geradores alternativos ou a contratação provisória de uma central elétrica flutuante, usada por muitos Países com dificuldades energéticas?

Outra questão é no que concerne a peças sobressalentes. Apesar da situação imprevisível que surgiu com o aparecimento da pandemia de Covid 19, que foi a justificação para o atraso da manutenção dos equipamentos, acho que houve ai alguma negligência e falta de planificação. Peças fundamentais como aquelas, deve existir sempre em stock e ao mesmo tempo a encomenda de outras deve ser feita em tempo útil, contando sempre com situações inesperadas.

Para essa situação tem que haver sempre dinheiro, porque trata-se de um sector nevrálgico do Pais.

Estas e outras questões devem fazer parte da tal estratégia que referi acima, sem a qual teremos sempre crises energéticos no Pais. Volto a repetir que as novas fontes de energias para o Pais não serão para breve.

Tem-se verificado que o tempo que vai entre as negociações, elaboração de estudos dos projetos, a sua assinatura e o início da sua execução é muito grande. É necessário aferir se a culpa dessa demora é dos nossos parceiros ou a nossa incapacidade de negociação e da criação das condições para o início da execução dos projetos. Isto é um assunto que requer estudo e que é matéria para outra ocasião. Por isso é que temos que ter a consciência que vamos ainda ter que conviver por muito tempo com os geradores elétricos.

É referido com muita frequência, antes e agora, de uma possível sabotagem dos equipamentos das centrais elétricas. Sobre o assunto e se for verdade, gostaria de perguntar o seguinte: As instalações das centrais são assim tão vulneráveis? Não há zonas de acesso restrito? Como é feito o acesso dos técnicos ao sector? Não há um plano de segurança para essas instalações, tratando-se sectores vitais?

Por outro lado, fala-se muito da incompetência e falta de zelo e dedicação no trabalho dos técnicos da EMAE. Até que ponto isto é verdade? Haverá avaliação regular do desempenho profissional de cada um deles?

Todas essas questões devem ser devidamente analisadas entre o Governo e a EMAE, de modo a se verificar o que é que não esteve bem, apurar responsabilidades, estabelecer um plano e procedimentos técnicos, para que essa situação de crises energéticas constantes não volte a acontecer e sempre com a mesma justificação. As pessoas pagam as suas faturas de energia e precisam de um fornecimento regular desse produto precioso e indispensável.

São Tomé, 16 de Maio de 2021

Fernando Simão