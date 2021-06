As três camisas de força impostas aos países do terceiro mundo (colonizados)

Ao ler o artigo: PNUD FINANCIA ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS, lembrei-me da declaração do Secretário-geral da UCCLA o sr. VICTOR RAMALHO, publicado no TÉLA NÓN.

Na referida declaração, em celebração do dia 25 de Maio, dia de Africa, lia-se: ”Há que, porém, fazer notar que as eleições democráticas em Africa estiveram longe de conduzirem à estabilização política dos países, como a realidade veio a evidenciar…Isto porque não se teve em atenção que a realidade diferenciada dos países não deveria, nem poderia, impor a transposição mecanicista da democracia, sem consideração pela especificidade concreta dos destinatários”.

Entretanto o sr. Secretário-geral da UCCLA deve ter.se “esquecido” que a “transposição mecanicista da democracia” a que se refere ,não foi feita ao acaso. A mesma resulta de uma estratégia previamente concebida e elaborada pelas potências dominantes, e a sua imposição a partir dos anos noventa do século 20, ficou facilitada pela unipolarização do mundo, com a queda do muro de Berlim e o desmoronamento do campo socialista. Ao longo da história mundial, durante séculos, as potências dominantes impuseram aos chamados povos do “terceiro mundo” três tipos de camisas de força, cujo objectivo principal é de assegurar o controlo das principais fontes das matérias primas, vitais para a sua sobrevivência.

As três camisas de força são: ESCRAVATURA, COLONIALISMO e DEMOCRACIA. A abolição da escravatura resultou essencialmente das mudanças históricas ocorridas nas potências dominantes, com a revolução industrial e o reforço do poderio económico da burguesia nacional, que não estava interessada no aproveitamento do trabalho-escravo, mas sim na compra da força-de-trabalho de homens livres completamente despojados de meios-de-produção.

Nas colónias os escravos-libertos passaram a trabalhar como contratados. Com o surgimento do campo socialista o mundo unipolar bipolarisou-se, favorecendo ,deste modo, a criação de condições objectivas e subjectivas favoráveis a intensificação da luta de libertação dos povos colonizados. As independências dos povos colonizados, num mundo bipolarizado, mergulhado numa luta hegemónica entre o campo capitalista e o campo socialista, foram motivos de sérias preocupações das potências hegemónicas.

As potências dominantes receavam que num mundo bipolar, os países outrora colonizados apoiados pelo bloco comunista, poderiam por em perigo os seus interesses vitais nas antigas colónias.

Perante uma tal situação, havia que agir rapidamente. Os sucessivos golpes de estado outrora utilizados contra regimes menos dóceis, já não davam garantias suficientes. Com o desmoronamento do bloco socialista foram criadas condições favoráveis para a imposição da terceira camisa de forças, a DEMOCRACIA.

Rufino d´Assunção Rosamonte