Bombeiro da PAZ precisa-se!

Costumo dizer que Facebook e Téla Nón são os nossos Quintais de Liberdade. São espaços, onde podemos exprimir livremente as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas emoções, os nossos sentimentos. São também locais onde partilhamos conhecimentos em todas áreas do saber, trocamos informações de forma responsável e honesta, de modo a favorecer uma aprendizagem mútua.

Lamentavelmente nesses últimos tempos não tem sido bem assim, pois, este fórum tem sido inundado por perfis falsos e indivíduos mal-educados e desordeiros bem identificados, que lançam todo tipo de mentiras, boatos, insultos, destorcem a realidade dos factos, proferem palavras grosseiras e obscenas e até fazem ameaças de morte. O estranho é que as autoridades competentes nem estão aí e deixam esses indivíduos impunes sem fazer absolutamente nada.

Estamos a viver um momento difícil, em consequência do período eleitoral em curso, mas que se pretende que continua e termine em paz com a eleição do novo Presidente da República. Assim, acho que todos nós em vez de incendiários, devíamos ser bombeiros da paz.

Por isso é que quando leio um artigo como o do jornalista Juvenal Rodrigues publicado há dias, dá-me muita satisfação. Começa a ser muitos poucos os artigos bons que se publica nesse fórum. Juvenal Rodrigues fez um alerta que acho muito importante e oportuno. Denunciou uma situação que todos nós já conhecíamos referente a falta de profissionalismo de um tal correspondente da RDP- Africa em São Tomé e Príncipe.

O artigo do Juvenal é sobretudo pedagógico e serve para todos nós, jornalistas ou não, que faz informação nos órgãos de comunicação social públicos ou privados, nas redes sociais e outras fontes de informação e comunicação.

É verdade que essa falta de profissionalismo se constata também nos nossos Órgãos Estatal de Comunicação Social aqui em São Tomé e Príncipe, situação que algumas vezes denunciei. Nota-se sobretudo, que há uma prática de autocensura por razões que eu francamente não compreendo. Infelizmente, isto ainda acontece, mas já foi pior no passado.

Num regime democrático como o nosso, os jornalistas devem resistir a qualquer tipo de censura. E eles tem mecanismos previstos na Lei para o fazer. Precisam é de estarem unidos.

E da minha parte, mesmo não sendo jornalista, terão sempre toda a minha solidariedade.

Voltando ainda ao tal correspondente da RDP-Africa. Todos nós ainda lembramos o comportamento desse senhor durante os quatro anos do regime de ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada. Aconteceram situações dramáticas e vergonhosas aqui no Pais, que não vale apena descreve-las porque a lista seria muito exaustiva, e o referido correspondente dava o tratamento diferente a que tem dado aos acontecimentos atualmente.

Quando é assim, é porque existe má-fé ou interesses outros a defender. Ora, o papel do jornalista não é para defender ninguém, mas sim prestar informação verídicas, isentas e, equilibrada. Como esse comportamento, permita-me afirmar que esse individuo poderá ser tudo neste mundo, mas menos um bom profissional de comunicação social.

E depois, há também por aí uns ilustres comentadores que não passam de comentadores/incendiários. Estes apreçam-se a aparecer com toda a fúria, quando há alguma crise ou acontecimento. Neste caso, foi um suposto golpe de estado que um incendiário qualquer inventou. A forma e a pressa como aparecem a defender este problema dá entender que estão dentro dos acontecimentos. Sendo assim, por que razão não expõem o problema publicamente evitando suspeições e especulações? O curioso é que eles normalmente estão em sintonia com o Partido ADI que mais uma vez deu tiro no pé com mais um dos seus comunicados. Já estamos até habituados com esses despautérios.

Esses comentadores dão sempre a entender que têm informações seguras e que são detentores de toda a verdade, e nunca têm a coragem e humildade de se desculpar publicamente quando as evidencias desmentem os seus falsos comentários, como habitualmente acontece.

Costuma-se dizer que «a pressa é a inimiga da perfeição». Por isso é que aconselho a esses comentadores para terem calma, recolherem informações fidedignas antes de comentar. Desta forma, darão melhor contribuição ao desenvolvimento do Pais.

Como disse acima, não precisamos atirar mais gasolina na fogueira, porque só complica a situação. As vezes fico com a impressão de que esses senhores têm o prazer de ver o Pais constantemente em crises. Devemos sim ter uma postura de bombeiros da paz, sem beliscar, claro, a nossa liberdade de opinar.

Por tudo isso é que achei excessiva e abusiva terem chamado Juvenal Rodrigues, Comissario Político. Para mim, Juju, como os seus amigos lhe chamam, é um dos melhores e mais idóneo e equilibrados jornalistas do Pais, demostrado mais uma vez no artigo que acabou de publicar.

São Tomé, 17 de Agosto de 2021

Fernando Simão