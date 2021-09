Por ocasião do meu aniversário natalicio, tenho o prazer de apresentar parte de um romance em elaboração

DECIMO PRIMEIRO CAPÍTULO

O nascimento do primeiro filho

A brevidade da conversa com o padre deveu-se ao estado da Dona Adóstia. Dirigiram-se rapidamente a casa porque a esposa do professor começou novamente a ter dores de parto. O detalhe da comunicação do padre ficou para uma próxima oportunidade.

Chegados a casa, o professor virou-se para a mulher e a mãe e disse:

– O bebé não quis nascer no Príncipe, sabe-se lá porquê!? Mas certamente vai nascer em Guadalupe.

– Pois é, será então, filho de pai de São Tomé com a mãe do Príncipe, feito no Príncipe e nascido em São Tomé, mas concretamente em Guadalupe, é bonito não é?- Disse a mãe do professor.

– Ele ou ela será o verdadeiro são-tomense. – Retorquiu a Adóstia torcendo de dor.

– Pelos vistos nem me vai deixar descansar da viagem.

Naquela altura, a mãe do professor e a anciã da freguesia, Sam Quilêmbê, já tinham disponibilizado todo o tratamento tradicional para o parto. Elas estavam atentas a todos os gestos e sinais da Adóstia para chamar o enfermeiro logo que fosse necessário. Dada as suas experiências, ambas afirmavam que de forma como as coisas estavam a evoluir, a criança nasceria ainda naquela noite.

Sam Quilêmbê era a parteira tradicional da freguesia e muitas senhoras dispensavam a presença do enfermeiro da Vila porque tinham muita confiança nela devido a sua longa experiência em matéria de parto. Ela foi parteira de varias gerações de crianças nascidas em Guadalupe. Não é por acaso que por justiça existe em Guadalupe um Jardim de Infância com o seu nome.

A casa que a mãe do professor João alugou era a possível naquela altura, tendo em conta a urgência do pedido. Era uma solução provisória, pois, não agradou muito o casal, sobretudo devido a localização e a exiguidade dos compartimentos. Perante essa constatação o professor iniciou as diligencias para identificar outra casa.

Depois de muita expectativa, finalmente o bebé nasceu as vinte e uma horas e trinta minutos de dia 10 de Setembro de 1953. Era um rapaz com 3 Kgs, conforme as previsões da enfermeira Ângela que seguiu a parturiente durante a viajem de barco, e que correspondeu o desejo do casal. Tudo correu bem, tanto para a mãe como para o bebé. O enfermeiro Emídio prestou um belíssimo serviço de parto.

Tal como ficou combinado, foi dado ao bebe o nome do pai da Adóstia, “Fernando”, conforme o desejo do avô.

Quando lhe chegou a notícia em Fernando Pó, o senhor Fernando Fernandes da Silva ficou orgulhoso e muito satisfeito. Reiterou a promessa de que quando o menino tivesse seis anos o mesmo seria enviado para Fernando Pó para fazer os estudos primários e secundário e mais tarde enviado para Espanha de modo a prosseguir os estudos superiores.

Resolvido o problema maior que preocupava o casal, o professor João tinha muitas tarefas pela frente. A mais importante era a preparação do ano letivo que estava preste a iniciar, mas também muitos assuntos de ordem pessoal que ficaram pendentes devido a sua deslocação intempestiva para o Príncipe.

Lembrou-se, entretanto, que tinha que recuperar as prendas do casamento enviadas pelo pai da Adóstia e que estavam em casa de um amigo na cidade. Ambos estavam ansiosos de ver as oferendas.

Apercebendo-se da pouca disponibilidade de tempo do professor, própria de quem esteve ausente por muito tempo e a necessidade de se organizar, o amigo prestou-se a levar as prendas para Guadalupe e ao mesmo tempo dar um abraço de boas vindas ao seu amigo professor, conhecer a esposa e felicita-los pelo nascimento do filho.

Nessa altura, toda a vila já sabia as verdadeiras razões da ida do professor para o Príncipe. Durante alguns dias, foi uma autêntica romaria a casa do professor para lhe manifestar toda a solidariedade e dar-lhe as boas vindas, mas também para conhecer a sua esposa e o recém-nascido, numa clara demonstração de afeto e simpatia que os guadalupenses nutriam pelo professor. A maioria das visitas eram acompanhadas de presentes, como produtos agrícolas, aves, animais ou mesmo folhas medicinais para o banho do bebé e da mãe, conforme manda a tradição.

Um mês depois, o professor conseguiu outra casa no Quilembú, uma localidade que ficava no início do caminho para a praia de Moro Peixe. Era uma construção em madeira, como quase todas as existentes naquela época. A moradia estava bem localizada. De rés-do-chão e primeiro andar, com vários quartos e com um grande quintal, era muito melhor em ralação a que viviam antes, atras da Igreja.

– Agora sim João! Temos uma casa maior e com algum conforto.

– Pois é Adóstia. Não tem nada a ver com a anterior. Agora, vou mandar fazer novas mobílias para os quartos e sala.

– É verdade João, agora temos condições para acolher os teus filhos Orlando e Antónia, já que aqui em casa eles terão melhores condições para obter uma educação adequada.

– Porque não também a Cármen, irmã do Orlando?

– Obrigado Adóstia pela tua generosidade e compreensão. Embora a menina Cármen não fosse a minha filha, mas ela é irmã do meu filho. O gesto seria também para enaltecer a bondade, a coragem e o sentido humanitário da minha mãe que acolheu ambos, depois da morte repentina da mãe. Os dois eram os únicos filhos da falecida.

– Alias João, a menina Cármen já está familiarizada connosco. Embora ainda pequena, me tem dado alguma ajudinha quando passa por cá. Não te esqueça João, que foi ela que enterrou o “ululu”[1] do Fernando. Portanto, ela é a primeira madrinha dele. Sabes que na nossa tradição isso tem muito significado.

O professor João e a mãe Simoa fizeram tudo para integrar a Adóstia na comunidade guadalupense. Ela teve um grande apoio de uma importante família de Guadalupe conhecida por “Quinté Glandji”[2] da matriarca San Má Tóni[3], grande dama de muito prestígio e muito respeitada na freguesia.

Enquanto isso, o Jorge, amigo do professar trouxe-lhe as prendas do sogro. Foi um momento de júbilo. Era um dos seus maiores amigos, antes de viajar para o Príncipe. Pessoa que o acolhia quando tivesse a necessidade de se deslocar a cidade.

Depois de um forte abraço ao amigo e a respetiva apresentação da esposa e o filhote, tentaram por a conversa em dia, durante o almoço expressamente preparado para o seu amigo.

– João, logo que estiveres mais estabilizado, convidar-vos-ei para passarem um fim-de-semana em minha casa na cidade.

– Aceitaremos com muito gosto, Jorge!

– Estive muito preocupado contigo João, quando tive conhecimento de que o teu nome figurava numa suposta lista de indivíduos a serem presos pelo Gorgulho. Eu e a minha mulher rezamos muito por ti. Ainda bem que não aconteceu nada.

Entretanto, o professor considerou a prenda do radio que parecia mais uma mobília, de extrema utilidade, porque o mesmo tinha a capacidade para captar as principais estações do mundo, o que lhe permitiu estar a par das notícias sobre a evolução da situação da Africa em particular e, do mundo em geral, porque isso lhe interessava muito. E para a Adóstia, uma máquina de costura que naquela altura em que não havia o pronto-a-vestir, tinha muita utilidade para a confeção de vestuários. Para além de roupas para casa, Adóstia passou também a receber algumas encomendas de trabalhos para fora, que veio contribuir para melhorar a economia do lar.

A medida que os dias foram passando e, em conversas com alguns populares, o professor começou a constatar a dimensão dos acontecimentos de fevereiro de 1953. Visitou a praia de Fernão Dias, localidade próxima de Guadalupe e ficou muito amargurado com os relatos que lhe fizeram e os vestígios que observou.

Felizmente em Guadalupe não houve registo de grandes atrocidades. Não era por acaso, pois, uma das pessoas ou talvez a única visada na Vila, devido a sua ação contestatária era mesmo o professor João que por motivos já conhecidos esteve ausente naquele período conturbado.

Dia 21 de setembro de 1953, foi o primeiro encontro de trabalho entre o professor João e o Parco da freguesia. Nessa reunião falaram com mais detalhes da ida intempestiva para o Príncipe, do ano letivo que deveria iniciar dentro de uma semana, dos projetos da Missão Católica para a freguesia, mas também da situação geral da Vila em particular e da Ilha em geral, após o massacre.

Quanto a ida para o Príncipe, o padre Abel Pereira acrescentou mais dados dos que já haviam dito ao professor. Soube ainda que, a razão do longo secretismo deveu-se a necessidade de preservar a vida do Professor que estava literalmente em perigo. Opadre aconselhou ao Professor para ser mais comedido na abordagem de questões ligadas a política, de modo e evitar futuros problemas. O Professor João compreendeu a bondade das palavras do Padre, mas tinha alguma dificuldade em observa-las tendo em conta as suas convicções.

No que se refere ao ano letivo, nada de especial tendo em conta que o professor já conhecia e bem a realidade. Discutiram apenas aspetos técnicos relacionados com a organização e a programação curricular.

Relativamente aos projetos para o futuro da Missão Católica de Guadalupe, o professor foi informado de que estava prevista a construção de um novo edifício em alvenaria para a sede da Missão, que contemplava uma grande sala de aulas contígua ao edifício. A notícia que mais agradou o professor nesse âmbito, foi de que depois da transferência do padre para o novo edifício, ele passaria a ocupar a antiga residência em madeira situada mesmo no coração da freguesia (figura nº), onde funcionava também a escola no rés-do-chão. O novo edifício seria construído defronte ao velho, no outro lado da rua principal da freguesia.

Essa mudança foi muito vantajosa tendo em conta que a casa tinha muito melhores condições, estava no centro da vila e por ser o professor da Missão pagava uma renda irrisória.

Tudo estava a correr bem para o casal e o futuro vislumbra-se auspicioso.

As aulas recomeçaram na data prevista. Foi uma grande emoção o reencontro do professor com os seus antigos alunos. Alguns, já conheciam o método e a forma como administrava as suas aulas. Para os novos alunos, a pergunta que se ouvia mais era a seguinte: – Esse professor é bom?

Figura nº 3 – Dona Adóstia Simão e o seu primeiro filho

[1]Designação do cordão umbilical na língua fora

[2] Tradução de “Grade Quintal” na língua fora

[3] Tradução Dona Antónia na língua fora