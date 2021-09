A Justiça / Poder Judicial e o Poder Executivo / Governo

Olham o que observei em Portugal! Houve problemas no sistema informático nos tribunais e isso levou ao adiamento de julgamentos. A Ministra da Justiça veio logo dizer que o problema já está resolvido. Isso espanta muitos puritanos aqui na banda. Isso porque com a paranoia sobre “independência dos tribunais” as pessoas não compreendendo esse conceito, dizem que há interferência ou violação da independência dos tribunais.

NÃO! Quando se fala da independência dos tribunais quer-se referir que os tribunais só são independentes “NÓS PROCESSOS”. Ou seja, nos casos que um juiz tem que decidir, ninguém, mas ninguém mesmo, pode interferir, nem os juízes conselheiros, nem os presidentes dos tribunais superiores, nem mesmo ainda os próprios conselhos superiores das magistraturas. Entendo que este órgão é como qualquer órgão de Estado que têm autonomia não pode sofrer interferência e as vezes, entre nós, nem tem iniciativa legislativa sobre a administração da justiça, pelo menos na prática.

Esses órgãos gozam de autonomia para funcionar como “auto-governos das magistraturas” de cada jurisdição e que consiste também e essencialmente em proteger os tribunais e juízes das interferências essencialmente do poder político, gerir situações ligadas à vida dos tribunais e são o órgão de poder disciplinar sobre os magistrados (estranha-me até que entre nós o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, realço, “magistratura judicial” tem o pelouro de disciplina sobre os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, uma jurisdição constitucional; mais não digo, juridico-constitucionalmente … enfim!”)

Devo precisar que a relação do poder, entenda-se, o poder executivo com os tribunais, devem consistir em tudo o que não é do processo e que não é da competência dos conselhos superiores, é da competência do Governo.

Desde logo, é o governo que define e executa a política de justiça; só nisso deve-se tirar a ilação de que a justiça em termos da prestação do Estado é, em primeira linha, da competência do Governo que tem que criar todas as condições para que os tribunais funcionem bem e com dignidade, fazendo tudo para que haja boa imagem dessa que é uma das mais importantes funções do Estado, a par da segurança e bem estar.

É ao governo a quem compete conceber e implementar tudo o que diz respeito à justiça, em grande medida, via o parlamento, por razões de reserva competência constitucional em matéria de justiça (organização e funcionamento dos tribunais – artigo 98.° al d) – como por exemplo é ele que deve velar pela organização e funcionamento internos dos tribunais e, no essencial, salvo raras situações, mexe com toda a máquina judiciária. Tudo isso aplica-se ao MP, este pior ainda porque não é um órgão independente nem é órgão de soberania como são os tribunais, mas sim autônomo, internamente hierarquizada, podendo receber orientações do governo sobre a política criminal e não só, inclusive em questões cíveis, como defesa dos trabalhadores e menores, defender o Estado em situações de litígio com os particulares ou outras entidades.

Faço um parêntesis para dar um exemplo que ocorreu em Portugal no caso “Aguaparque”, em que pela morte de uma menina numa piscina, os pais intentaram uma acção de indemnização contra o Estado e, em primeira instância dos tribunais, a família ganhou a causa e o MP preparava-se para recorrer e o governo apressou-se em intervir logo dizendo para não avançar com o recurso e pagou a indemnização. Isso porque o interesse é do Estado e reconheceu o direito à indemnização e prescindir desse direito que até já fora reconhecido a família nessa primeira instância.

Não se confundam a natureza dos tribunais que são órgãos de soberania, isso no essencial sobre a administração da justiça que é feita “estrito sensu” nos processos pelos juízes. É ao governo a quem compete estruturar internamente os tribunais, estabelecer mecanismos processos, prazos, e demais acções que só ele, entre outras, decide sobre a construção de edifícios e suas remodelações, equipamentos etc. Os tribunais decidem os processos, com independência absoluta, salvo casos de recursos para tribunais superiores quando a decisão não tenham transitado em julgado ou seja, quando, findo o prazo, já não se pode recorrer. Muito mais haveria para dizer…”

Muitos dos meus escritos são inspirados nos casos que ocorrem em Portugal a nível de politica, direito, justiça e sociedade, com o fito de divulgar algum conhecimento para reflexão das pessoas, não só santomenses.